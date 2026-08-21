दिल्ली, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत इन राज्यों में बारिश का अनुमान, जानें आज का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है.
Published : August 21, 2026 at 1:31 PM IST
नई दिल्ली: भारत के कई राज्यों में अभी मॉनसून सक्रिय है, जिससे कुछ राज्यों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, जबकि अन्य राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से काफी परेशानी हो रही है. आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि दिल्ली, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है.
आईएमडी के अनुसार पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. पूर्वोत्तर तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो रही है.
Very heavy rainfall over Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura, Sub-Himalaya West Bengal & Sikkim, West Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and heavy rainfall over Assam & Meghalaya, Andaman & Nicobar Islands, Uttarakhand, Punjab, East Uttar Pradesh, West Madhya Pradesh, Tamil… pic.twitter.com/NnPdT3R5VO— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 21, 2026
इस बारिश की वजह उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र और चक्रवाती हवा का घेरा बनना है. साथ ही मॉनसून ट्रफ (monsoon trough) भी इस इलाके से गुजर रहा है, जो फिरोजपुर और मेरठ से लेकर पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है.
मौसम की मौजूदा स्थिति
अभी बारिश का दौर जारी है. इसलिए जिन इलाकों में बारिश हो रही है, वहां लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि भारी बारिश से यात्रा और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) पर असर पड़ सकता है. उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों को जोखिम वाले इलाकों में सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी है.
साथ ही जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि अगर हालात असुरक्षित हुए, तो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे. केरल में मॉनसून का असर बना हुआ है और तटीय इलाकों में भी मौसम से जुड़े जोखिम बने हुए हैं. बाढ़ और ऊंची लहरों के खतरे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय अपडेट पर नजर रखें.
साप्ताहिक मौसम परिचर्चा (20.08.2026)#WeatherUpdate #RainfallForecast #IndiaWeather #Monsoon2026 #heavyrain #ThunderstormAlerthttps://t.co/3XtjlbbsWC— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 20, 2026
जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का जोर बने रहने की उम्मीद है और यह पूरे हफ़्ते जारी रहेगा. कोंकण और गोवा में भी पूरे हफ़्ते मौसम में बदलाव और व्यापक बारिश की संभावना है, साथ ही तटीय कर्नाटक में भी अच्छी-खासी बारिश हो सकती है.
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ आंधी-तूफ़ान की आशंका है. आईएमडी ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में तूफ़ानी मौसम की चेतावनी भी दी है. मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र के इलाकों में न जाएं.
दिल्ली में शुक्रवार को मौसम मिला-जुला रहेगा. कभी धूप तो कभी बादल छाए रहेंगे, और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तापमान 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि शहर की हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है.
उमस भरे और बदलते मौसम के बीच, दिल्ली-एनसीआर और देश के कुछ अन्य हिस्सों में एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) और सांस से जुड़ी अन्य बीमारियों के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी में अगस्त की शुरुआत तक 1344 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 229 मामले थे यानी मामलों में लगभग छह गुना बढ़ोतरी हुई है.
उत्तर प्रदेश में बारिश धीरे-धीरे कम होने की संभावना है. शुरुआत में अच्छी-खासी बारिश के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश हो सकती है. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा. राजस्थान के श्री गंगानगर में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.