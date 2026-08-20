मौसम विभाग का अलर्ट: आने वाले दिनों में मानसून का दिखेगा रुद्र रूप, भारी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर भारी बारिश देखने को मिलेगी. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.
Published : August 20, 2026 at 12:23 PM IST
नई दिल्ली: पूरे भारत में इस समय मानसून हावी है. कुछ राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. वहीं, कुछ राज्य बारिश के लिए तरस रहे हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने संभावना जताई है कि आने वाले दिनों में देश के कुछ हिस्सो में भारी बारिश देखने को मिलेगी. विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और उसके आस-पास के दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का एक मजबूत क्षेत्र मौसम को प्रभावित कर रहा है.
आईएमडी (IMD) के अनुसार, उत्तरी झारखंड और आस-पास के इलाकों में डिप्रेशन के तौर पर बना सिस्टम अब कमजोर पड़ गया है. यह सिस्टम अब मध्य प्रदेश और दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर है. इस सिस्टम का साइक्लोनिक सर्कुलेशन समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और देश के उत्तरी हिस्सों में बारिश लाने में मदद कर रहा है.
सक्रिय मॉनसून ट्रफ से बारिश तेज होती है
आएमडी (IMD) के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि मौजूदा मौसम की एक वजह मॉनसून ट्रफ भी है. उन्होंने कहा कि समुद्र के लेवल पर यह ट्रफ फिरोजपुर, करनाल, फतेहगढ़, कम दबाव वाले इलाके के सेंटर और दीघा से होते हुए उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है. इस ट्रफ का एक और हिस्सा इस सिस्टम से राजस्थान की ओर जाता है. कम दबाव वाला क्षेत्र और ट्रफ मिलकर भारत के मध्य, उत्तरी और कुछ अन्य हिस्सों में बारिश करवा रहे हैं. विभाग के अनुसार, 20 से 23 अगस्त के बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश में और 20 से 25 अगस्त के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर बारिश होने का अनुमान है.
पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में और बारिश होगी
इस मौसम प्रणाली से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में और बारिश होने की उम्मीद है. आईएमडी (IMD) ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में काफी ज़्यादा से लेकर व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में 20 और 21 अगस्त को बारिश हो सकती है. उत्तराखंड में 20 से 25 अगस्त तक बारिश हो सकती है. लगातार हो रही बारिश के कारण इन इलाकों में भूस्खलन, सड़कें बंद होने और सेवाओं में रुकावट की चिंता बढ़ गई है.
#WATCH | Jammu & Kashmir | Multiple spillway gates of the Salal Dam in Reasi district have been opened following an increase in water inflow into the reservoir due to continuous rainfall in the upper catchment areas pic.twitter.com/P0X7QcHEwH— ANI (@ANI) August 20, 2026
हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त
हिमाचल में लगातार हो रही बारिश से लोगों की रोज़ी-रोटी पर असर पड़ रहा है. स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक, NH-003 समेत 166 सड़कें बंद हैं. बारिश से 130 बिजली ट्रांसफॉर्मर और पानी सप्लाई की 222 स्कीमें भी खराब हुई हैं. मंडी भी प्रभावित ज़िलों में से एक है, जहां 84 सड़कें बंद हैं. हिमालयी इलाके में और बारिश होने की उम्मीद है, और अधिकारियों को सड़कों के और बंद होने, भूस्खलन और बिजली-पानी की दिक्कतों की चिंता है.
दिल्ली में सामान्य से 21% ज्यादा बारिश हुई
गुरुवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिली. मौसम विभाग के मौसम विशेषज्ञ डॉ. पटनायक ने बताया कि राजधानी में 1 जून से 20 अगस्त के बीच 535.1 मिमी बारिश हुई है. इस दौरान सामान्य बारिश 442.3 मिमी होती है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में सामान्य से 92.8 मिमी ज़्यादा बारिश हुई है, जो लंबे समय के औसत से 21% ज्यादा है. इससे पता चलता है कि भले ही बारिश रुक-रुक कर हुई हो, लेकिन इस सीजन में शहर में अब तक हुई मॉनसून की बारिश सामान्य से ज्यादा रही है.
#WATCH | Waterlogging on the Delhi-Airport road after heavy rain lashed South Delhi earlier today. pic.twitter.com/s7KR6blCOD— ANI (@ANI) August 20, 2026
पूर्वी भारत में गतिविधियां जारी रहने की संभावना
देश के कुछ हिस्सों में बारिश के जोरदार बने रहने की उम्मीद है. 20 से 25 अगस्त के बीच गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में काफी बड़े इलाके में या हर जगह बारिश होने की संभावना है. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार और ओडिशा में अलग-अलग समय पर भारी बारिश हो सकती है. हवाओं और सक्रिय मॉनसून के मेल से कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.
तूफान और तेज हवाएं मौसम से जुड़े जोखिमों को बढ़ाती हैं
मौसम का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है. कम दबाव वाले सिस्टम, मॉनसून ट्रफ, नमी वाली हवाओं और ऊपरी हवा के सर्कुलेशन के आपस में मिलने से कुछ इलाकों में आंधी-तूफ़ान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने जैसे हालात बन रहे हैं. छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, ओडिशा और कर्नाटक में पूरे हफ़्ते ऐसे हालात बने रहने की संभावना है, जिसमें हवा की रफ़्तार 40-50 किमी/घंटा और झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है. इन इलाकों में लोगों को तूफान के दौरान सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, खासकर उन जगहों पर जहां पहले से ही जल-जमाव, भूस्खलन या बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है.
#WATCH | Rain showers sweep over South Delhi. Visuals from Janpath Road. pic.twitter.com/8KqzJahpZd— ANI (@ANI) August 19, 2026
मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह
दक्षिणी और तटीय इलाकों में केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है। यहां लगभग 1.1 से 2.2 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. खराब मौसम और ऊंची लहरों की वजह से छोटी नावों और समुद्र तट पर होने वाली गतिविधियों पर भी रोक लगाई जा सकती है.
कुछ इलाकों में तापमान ज्यादा
काफी बारिश होने के बावजूद, कुछ इलाकों में तापमान अभी भी ज्यादा बना हुआ है. IMD के अनुसार, राजस्थान के श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 39.4°C दर्ज किया गया. सबसे कम न्यूनतम तापमान असम के हाफलोंग में 18°C रहा. तापमान में यह अंतर दिखाता है कि बारिश हर जगह एक जैसी नहीं हो रही है. कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जबकि अन्य जगहों पर तापमान अभी भी ज्यादा है.
आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना
जैसे-जैसे कम दबाव वाला क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, मॉनसून ट्रफ सक्रिय बना हुआ है; अलग-अलग इलाकों में तेज बारिश होने की उम्मीद है. कम दबाव वाले सिस्टम, सक्रिय मॉनसून ट्रफ और नमी वाली हवाओं के मेल से देश के कई हिस्सों में मौसम के अस्थिर रहने की संभावना है.
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