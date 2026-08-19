ETV Bharat / bharat

मॉनसून सक्रिय, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश,यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है.

WEATHER FORECAST TODAY
कोलकाता रेलवे स्टेशन पर भारी बारिश के बीच यात्री छाते का इस्तेमाल करते हुए (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 12:44 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून मुख्य रूप से पूर्वी भारत और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सक्रिय है. 1 जून से 18 अगस्त के बीच भारत में कुल मॉनसून बारिश में सामान्य से 13 फीसदी की कमी दर्ज की गई. इसका मुख्य कारण मॉनसून का असमान फैलाव है. जहाँ कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है, वहीं कुछ अन्य इलाकों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखा रहा है.

मॉनसून सिस्टम की गतिविधियों ने भी देश भर में बारिश के वितरण को प्रभावित किया. मुख्य चिंता सिर्फ इस बात की नहीं है कि भारत में कितनी बारिश होती है, बल्कि यह भी है कि बारिश कहाँ, कब और कितनी लगातार होती है. कई इलाकों में जबरदस्त बारिश और बाढ़ देखी गई है, जबकि खेती वाले और पानी की कमी वाले अन्य इलाकों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है, जिससे कहीं बहुत ज़्यादा तो कहीं बहुत कम वाली स्थिति पैदा हो गई.

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कुछ बारिश हो सकती है, हालांकि ज़्यादातर इलाकों के काफी हद तक सूखे रहने की संभावना है.

भारी बारिश की संभावना

उत्तर-पश्चिम भारत: दिल्ली-एनसीआर और हिमालयी क्षेत्र में बारिश की संभावना

हिमालयी क्षेत्र में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है. दिल्ली-एनसीआर, पंजाब और हरियाणा समेत मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है. दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. उत्तराखंड में भी आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका है.

मध्य भारत: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका

मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी वर्षा की गतिविधि देखी जा सकती है. छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है, कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है. कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किमी प्रति घंटे तक की तेज हवा चल सकती है.

पूर्वी भारत: झारखंड और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की आशंका

आने वाले दिनों में पूर्वी भारत के सक्रिय रहने की उम्मीद है. झारखंड में बारिश हो सकती है, जबकि बिहार में भी बारिश होने की संभावना है. ओडिशा में बारिश हो सकती है, अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश संभव है. कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है.

पूर्वोत्तर भारत: व्यापक बारिश की संभावना

पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक बारिश होने की उम्मीद है. कई जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है, जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

पश्चिम भारत: कोंकण और गोवा में बारिश

कोंकण और गोवा में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि पश्चिम भारत के अन्य हिस्सों में छिटपुट बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है.

दक्षिण भारत: आंधी-तूफान और तेज हवा की संभावना

दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है. केरल और लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना है. आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना है. कुछ इलाकों में हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटा और झोंके 60 किमी प्रति घंटा तक हो सकते हैं.

मछुआरों को किनारे पर रहने की सलाह

मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से और उससे सटे तटीय इलाकों में 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और इनके झोंके 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान लगाया है. समुद्र में लहरें काफी तेज और खतरनाक हो सकती है. मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित इलाकों में समुद्र में न जाएं.

कुल मिलाकर मौसम का अनुमान

आईएमडी के अनुमान के मुताबिक पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां मुख्य रूप से जारी रहने की संभावना है, जबकि उत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है. कई इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की आशंका है.

भारत में मानसून की कुल बारिश में 13फीसदी की कमी मुख्य रूप से जून में बहुत कम बारिश होने और उसके बाद जुलाई और अगस्त में मानसून के अनियमित और रुक-रुक कर होने के कारण है. मुख्य समस्या सिर्फ देश भर में बारिश के कुल आंकड़ों की नहीं है. कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति है, जबकि कुछ अन्य इलाकों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है. बारिश के इस असमान वितरण के कारण खेती और जल संसाधनों के लिए स्थिति को सामान्य करना मुश्किल हो रहा है.

अल नीनो के संकेत भी चिंता बढ़ा रहे हैं. अगर अल नीनो और मजबूत होता है, तो यह मानसून के बहाव को कमजोर कर सकता है और सितंबर में बारिश में अच्छी रिकवरी की संभावना को कम कर सकता है.

अगले तीन-चार हफ्ते बहुत अहम होंगे. बंगाल की खाड़ी से बनने वाले मजबूत कम दबाव के क्षेत्र, मानसून के लिए अनुकूल स्थिति और सितंबर में लगातार बारिश से इस कमी को कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, अगर मानसून की वापसी के साथ बारिश कमजोर पड़ जाती है, तो मौजूदा कमी मौसम के आखिर तक बनी रह सकती है.

13फीसदी की कमी को अभी भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए समय कम बचा है. सितंबर का महीना निर्णायक हो सकता है. बारिश के राष्ट्रीय आंकड़ों के अलावा, जलाशयों में पानी का स्तर, मिट्टी में नमी, भूजल का स्तर और बारिश के भौगोलिक वितरण पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत होगी. बड़ी चिंता सिर्फ सूखे की नहीं है, बल्कि मानसून के लगातार अनियमित होने की है, जिसके कारण कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि कुछ अन्य इलाके लंबे समय तक सूखे रहते हैं.

ये भी पढ़ें- इन राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, जानें आज का मौसम

TAGGED:

WEATHER UPDATE TODAY 19TH AUG 2026
WEATHER TODAY
मौसम की जानकारी
मानसून बारिश
WEATHER FORECAST TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.