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इन राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, जानें आज का मौसम

मौसम विभाग के पूर्वी इलाके में बने कम दबाव के क्षेत्र (डिप्रेशन) के कारण ओडिशा, झारखंड और बिहार में भारी बारिश हो सकती है.

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कोलकाता में सोमवार को भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 1:52 PM IST

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नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है. आईएमडी ने इन जगहों पर 18 अगस्त से 22 अगस्त तक बारिश होने का अनुमान लगाया है. इनमें मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

क्षेत्र के अनुसार मौसम का पूर्वानुमान

पूर्वी भारत

मौसम विभाग (IMD) के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने पूर्वी भारत के लिए मौसम का अनुमान बताते हुए कहा कि पूर्वी इलाके में बने कम दबाव के क्षेत्र (डिप्रेशन) के कारण ओडिशा, झारखंड और बिहार में भारी बारिश हो सकती है. उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है. इससे पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा.

राजधानी दिल्ली के लिए अपडेट यह है कि इस दौरान सामान्य मॉनसून बारिश होने की उम्मीद है. हालांकि बहुत ज़्यादा या व्यापक स्तर पर भारी बारिश की संभावना नहीं है. आईएमडी वैज्ञानिक अखिल ने बताया कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाए रह सकते हैं. इससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है और तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है.

उत्तर-पश्चिम भारत

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का दौर बहुत तेज़ हो सकता है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश होने की संभावना है. कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका है.

पूर्वी भारत

पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा में बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद है, और कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है. बंगाल की खाड़ी और उससे सटे तटीय इलाकों में बन रहा डिप्रेशन (कम दबाव का क्षेत्र) इस बारिश का मुख्य कारण हो सकता है.

पूर्वोत्तर भारत

अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है, साथ ही कुछ इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश और आंधी-तूफान की भी संभावना है.

पश्चिम और दक्षिण भारत

गुजरात, कोंकण और गोवा में बड़े पैमाने पर बारिश और कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और माहे में भी अच्छी-खासी बारिश हो सकती है.

मॉनसून

मॉनसून में अभी भी क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा अंतर दिख रहा है. हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 28 फीसदी ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि राजस्थान में यह सामान्य से 14 प्रतिशत ज़्यादा है. दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 82 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई. इसके उलट, गुजरात में बारिश की भारी कमी देखी गई है, जबकि झारखंड, ओडिशा और बिहार में भी बारिश सामान्य से कम रही.

आने वाला हफ्ता

आने वाले दिन अहम होंगे क्योंकि पूर्वी और मध्य भारत में मौसम पर 'डिप्रेशन' (कम दबाव का क्षेत्र) का असर बना रहेगा. भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर बाढ़ की स्थिति बन सकती है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में धीरे-धीरे मॉनसून की गतिविधि कम हो सकती है.

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