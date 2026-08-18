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इन राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, जानें आज का मौसम

कोलकाता में सोमवार को भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी ( IANS )

नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) के अनुसार देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है. आईएमडी ने इन जगहों पर 18 अगस्त से 22 अगस्त तक बारिश होने का अनुमान लगाया है. इनमें मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. क्षेत्र के अनुसार मौसम का पूर्वानुमान पूर्वी भारत मौसम विभाग (IMD) के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने पूर्वी भारत के लिए मौसम का अनुमान बताते हुए कहा कि पूर्वी इलाके में बने कम दबाव के क्षेत्र (डिप्रेशन) के कारण ओडिशा, झारखंड और बिहार में भारी बारिश हो सकती है. उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है. इससे पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. राजधानी दिल्ली के लिए अपडेट यह है कि इस दौरान सामान्य मॉनसून बारिश होने की उम्मीद है. हालांकि बहुत ज़्यादा या व्यापक स्तर पर भारी बारिश की संभावना नहीं है. आईएमडी वैज्ञानिक अखिल ने बताया कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बादल छाए रह सकते हैं. इससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है और तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. उत्तर-पश्चिम भारत जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश का दौर बहुत तेज़ हो सकता है. मध्य भारत