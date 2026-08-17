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आज का मौसम: बाढ़, भूस्खलन और उमस से आजीविका पर संकट, कहीं बारिश तो कहीं लैंडस्लाइड

राष्ट्रीय राजधानी में कुछ दिनों से लोग उमस से परेशान हैं. वहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का संकट बना हुआ है.

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बाढ़, भूस्खलन और उमस से आजीविका पर संकट (प्रतीकात्मक फोटो)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 11:59 AM IST

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नई दिल्ली: भारत में मानसून से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़, जमीन खिसकने की घटनाएं हो रही हैं. वहीं कुछ इलाकों में अभी भी उमस बनी हुई है और लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं. असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में लाखों लोगों के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं. बाढ़ के विकराल रूप के चलते सड़कें और बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इससे लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है.

राजधानी की क्या है स्थिति
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लोग उमस और गर्मी महसूस कर रहे हैं, और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. इसकी वजह है हवा का ऊपर न उठ पाना और नमी का बने रहना है. मॉनसून ट्रफ में अस्थायी बदलाव की वजह से दिल्ली में बारिश कम हो रही है. इस तरह शहर में ज्यादा नमी और तापमान, धीमी हवाएं और कम बारिश की स्थिति बनती है, जिससे बहुत ज्यादा उमस महसूस हो रही है. दिल्ली में मॉनसून की स्थिति एक जैसी नहीं रही है. 1 जून से अब तक राजधानी में कुल मिलाकर 15 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन हाल के दिनों में बारिश कमजोर पड़ गई है और 16 अगस्त को तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई. यह अंतर मॉनसून के बदलते और अनिश्चित स्वभाव को दिखाता है.

दिल्ली के मौसम की असल कहानी अब सिर्फ बारिश के बारे में नहीं, बल्कि उमस, गर्मी, हवा और नमी के मिले-जुले असर के बारे में है. हालांकि, आसमान ज्यादातर साफ रहा और कुछ ही जगहों पर शाम को हल्की बारिश हुई. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि 18 से 20 अगस्त के बीच बारिश फिर से तेज हो सकती है.

मानसून से उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में अफरातफरी
विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है. अकेले इसी सीजन में जम्मू-कश्मीर में कम से कम 35 बार बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें 31 लोगों की मौत हो गई और राजौरी, पुंछ और डोडा में ज़रूरी सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को भारी नुकसान पहुंचा है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ से राहत के लिए केंद्र से तुरंत मदद का पैकेज मांगने की योजना की भी घोषणा की है. उनका कहना है कि केंद्र-शासित प्रदेश अकेले इतने बड़े पैमाने पर मरम्मत और बहाली का खर्च नहीं उठा सकता.

हिमाचल प्रदेश को 800 करोड़ रुपये (84 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा) से अधिक का नुकसान हुआ है. मॉनसून की तबाही ने सिर्फ एक महीने से कुछ ज्यादा समय में 150 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है. इनमें से लगभग 70 लोगों की मौत भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से हुई, जबकि करीब 90 लोगों की जान बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में गई. इसके साथ ही, ज़रूरी संपर्क व्यवस्था भी ठप हो गई है और 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिनमें अहम मंडी-कुल्लू सड़क भी शामिल है.

नॉर्थवेस्ट: असम में स्थिति गंभीर बनी है
आईएमडी (IMD) ने असम में बड़े पैमाने पर बारिश का अनुमान लगाया है, जहां बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. मरने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है और सात प्रभावित ज़िलों में 1,00,000 से ज्यादा लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. IMD ने ओडिशा में भी लगातार भारी बारिश का अनुमान जताया है. असम में 11,000 हेक्टेयर फ़सल बर्बाद हो गई है और गोलाघाट, कछार और जोरहाट जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की मुख्य नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं.

पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भारी बारिश
16 से 22 अगस्त के बीच कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है. महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अकेले जुलाई में ही 137 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से ज्यादातर मौतें बिजली गिरने और दीवार गिरने की वजह से हुईं.

पूर्वी भारत: ओडिशा में 3 दिनों तक बहुत भारी बारिश की आशंका
ओडिशा में, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण बहुत भारी बारिश की IMD की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है. 2.37 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है.

चेतावनी जारी
इस साल का मॉनसून सिर्फ कुछ समय के लिए होने वाली मौसमी तबाही से कहीं ज्यादा है. यह जलवायु से जुड़ी एक गंभीर चेतावनी भी है. खेती की योजना में बड़ी अनिश्चितताओं, बुनियादी ढांचे को हुए भारी नुकसान और बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापन (जिसमें अरबों का खर्च आया है) के बीच, भारत के सामने एक जरूरी सच्चाई है. आपदा की तैयारी और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढांचे में तुरंत बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है. बाढ़, भूस्खलन और उमस से लोगों की आजीविका खतरे में है.

कुछ इलाकों में उमस की स्थिति
भारत में मौजूदा मॉनसून सीजन के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बाढ़, ज़मीन खिसकने और मौसम की चरम स्थितियों का सामना करना पड़ा है. वहीं कुछ इलाकों में अभी भी उमस बनी हुई है और लोग भारी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में लाखों लोगों के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं. सड़कें और बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इससे लोगों की आजीविका पर भी बुरा असर पड़ा है.

पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भारी बारिश
16 से 22 अगस्त के बीच कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है. महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अकेले जुलाई में ही 137 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से ज्यादातर मौतें बिजली गिरने और दीवार गिरने की वजह से हुईं.

पढ़ें: मौसम विभाग का जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने आज का मौसम

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