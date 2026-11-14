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देश के कई हिस्सों में आंधी-तूफान के आसार; अंडमान-निकोबार में भारी बारिश की चेतावनी

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम के अस्थिर रहने की संभावना है. वहीं, जिसमें उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने के आसार हैं. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि 14 से 19 नवंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में व्यापक बारिश होने की संभावना है.

उत्तर-पश्चिम भारत: बारिश और आंधी-तूफान की संभावना मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है. 14 और 15 नवंबर के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. इसी दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश होने के आसार हैं. शनिवार 14 नवंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और आसपास के इलाकों में आंधी-तूफान के साथ बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 60 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है. 14 और 15 नवंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं.

पूर्वी भारत: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भारी बारिश की चेतावनी

आईएमडी के मुताबिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां काफी अधिक रहने की उम्मीद है, जहां 14 से 19 नवंबर के बीच काफी बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है. 18 और 19 नवंबर को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. 19 नवंबर को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आंधी-तूफान के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जो कभी-कभी 50 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं. 18 और 19 नवंबर को ओडिशा में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत: बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी

पूर्वानुमान की अवधि के दौरान दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 14 नवंबर को और 16 से 19 नवंबर के बीच कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. 15 नवंबर को इन इलाकों में बारिश का दायरा काफी बढ़ जाने और व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है. 14 और 15 नवंबर को केरल और माहे में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है, और इसके बाद 16 से 19 नवंबर के दौरान काफी बड़े इलाके में या व्यापक रूप से बारिश हो सकती है. लक्षद्वीप में 14 से 19 नवंबर के बीच छिटपुट वर्षा हो सकती है. इसी अवधि के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी छिटपुट वर्षा होने की संभावना है. 18 और 19 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, इस सप्ताह पश्चिमी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में मौसम में कोई खास हलचल होने की संभावना नहीं है. पूर्वानुमान की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में मौसम काफी हद तक स्थिर रहने की उम्मीद है.

बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं और अशांत समुद्र

आईएमडी ने तेज हवाओं और खराब समुद्री परिस्थितियों के कारण मछुआरों और समुद्री गतिविधियों के लिए चेतावनी जारी की है. अंडमान सागर के ऊपर और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के आसपास और उनसे सटे इलाकों में, 17 नवंबर तक खराब मौसम बने रहने की संभावना है. इस दौरान हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटा रहेगी, जो झोंकों के साथ 60 किमी प्रति घंटा तक पहुँच सकती है. 14 और 15 नवंबर को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति झोंकों के साथ 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. 16 और 17 नवंबर को हवा की गति बढ़कर 50-60 किमी प्रति घंटे हो सकती है, और झोंकों के साथ यह 70 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.