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मौसम विभाग का जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने आज का मौसम

पूरे हफ्ते अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश जारी रहने की उम्मीद है.

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नई दिल्ली में सोमवार बारिश के बीच लोग पानी से भरी सड़क से गुजरते हुए. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 12:07 PM IST

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नई दिल्ली: भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है. मौसम विभाग के अनुसार पूरे भारत में मॉनसून की गतिविधियां सक्रिय है. कई इलाकों में हल्की से लेकर भारी बारिश और कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है. अगस्त के महीने में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून मुख्य मौसमी सिस्टम होता है, जिससे भारत के कई हिस्सों में व्यापक बारिश होती है.

क्षेत्र-वार मौसम की जानकारी

उत्तर-पश्चिम भारत

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली और हरियाणा में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है, क्योंकि दक्षिण राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र और मॉनसून का असर है. इसके अलावा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी राज्यों में भी अगले कुछ दिनों में व्यापक बारिश होने की उम्मीद है.

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. उत्तराखंड के नौ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें उत्तरकाशी और चमोली भी शामिल हैं. यहाँ भूस्खलन (landslides) और सड़कें बंद होने का खतरा ज़्यादा है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में मॉनसून के जोरदार बने रहने की उम्मीद है. इन इलाकों में व्यापक बारिश हो सकती है, साथ ही बारिश के दौरान आंधी-तूफ़ान और बिजली कड़कने की भी संभावना है. पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है.

पूर्वी भारत

बिहार में मॉनसून सक्रिय है और पूरे राज्य में बादल छाए हुए हैं. कम बारिश के कारण लगातार उमस बनी हुई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है. मॉनसून के दौरान ज़्यादा उमस की मुख्य वजह हवा में नमी का बढ़ना है. बिहार में अब तक सामान्य से 36फीसदी कम बारिश हुई है, जिसका असर खेती और जल स्तर पर पड़ सकता है.

समुद्र और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं बिहार पहुँचती हैं और उमस बढ़ा देती हैं. कम दबाव के क्षेत्र के कारण ओडिशा में बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बारिश होने की उम्मीद है.

पूर्वोत्तर भारत

पूरे हफ़्ते अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में बारिश जारी रहने की उम्मीद है. इस इलाके के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे जलभराव और स्थानीय स्तर पर बाढ़ आने का खतरा बढ़ सकता है.

पश्चिमी भारत

इस हफ़्ते कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी ने कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि गुजरात में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत

आने वाले दिनों में केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आस-पास के इलाकों में बारिश जारी रहने की संभावना है. केरल और तटीय कर्नाटक में तो अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि दक्षिण के अन्य राज्यों में कहीं-कहीं या काफी हद तक बारिश हो सकती है. इस बीच समुद्र में खराब हालात और तेज हवा के कारण मछुआरों को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी गई है.

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