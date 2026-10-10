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अलर्ट: मौसम ले सकता है करवट, चलेंगी तेज हवाएं और होगी झमाझम बारिश, रहें सावधान

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज शनिवार 10 अक्टूबर 2026 को एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हिमालयी इलाके में बारिश होने की संभावना है. इसके साथ-साथ बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक नया सिस्टम बनने की उम्मीद है. ऐसे में मौसम एकबार फिर करवट ले सकता है.

बता दें, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून देश से विदा ले रहा है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि 15 अक्टूबर तक उत्तर, पूर्व, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में मौसम खराब रहने और बारिश होने की संभावना है.

पहाड़ियों पर पहली बारिश होती है

विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड पर पड़ रहा है, जहां पहले ही भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग (IMD) ने 10 से 15 अक्टूबर के बीच राज्य और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान जताया है. आज शनिवार को उत्तराखंड में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30-40 किमी/घंटा (झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक) की तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में आज और फिर मंगलवार 13 अक्टूबर को काफी बड़े इलाके में बारिश हो सकती है.

मैदानी इलाकों में बदलाव देखने को मिलेगा

इस सिस्टम के पूर्व की ओर बढ़ने और मैदानी इलाकों तक पहुंचने की उम्मीद है. रविवार 11 अक्टूबर के आसपास राजधानी नई दिल्ली और उससे सटे एनसीआर (NCR) में मौसम बदल सकता है, जिसमें आंधी-तूफान और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 10 से 15 अक्टूबर के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं-कहीं बारिश होने का अनुमान है. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 12 अक्टूबर तक आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 40-50 किमी/घंटा (तेज हवा के झोंके 60 किमी/घंटा तक) की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि पंजाब में हवा की रफ्तार 30-40 किमी/घंटा (झोंके 50 किमी/घंटा तक) रह सकती है. 12 अक्टूबर तक, उत्तरी पाकिस्तान और उत्तरी मैदानी इलाकों में नमी बढ़ने और बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है, जिससे बारिश का दायरा बढ़ सकता है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है.

बंगाल की खाड़ी के ऊपर नया सिस्टम

मौसम का अनुमान लगाने वाले एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पर नजर रख रहे हैं, जिसके 12 अक्टूबर को बनने की उम्मीद है. इसके 13 अक्टूबर के आसपास खाड़ी के ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की संभावना है, जिसका असर बाद में पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत के मौसम पर पड़ सकता है.

पूर्व और पूर्वोत्तर का हाल

विभाग के मुताबिक ओडिशा में 10 से 15 अक्टूबर के बीच बारिश हो सकती है, जबकि बिहार में 10-11 अक्टूबर और फिर 15 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है. झारखंड, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, हिमालय के पास वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश हो सकती है. आज झारखंड और ओडिशा में 30-40 किमी/घंटा की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं. पूर्वोत्तर में, आज अरुणाचल प्रदेश में काफी ज्यादा या हर जगह बारिश हो सकती है. असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में 15 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना है, और इनमें से आखिरी चार राज्यों में 13 अक्टूबर को कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10-11 अक्टूबर को हर जगह बारिश और 13-14 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है.