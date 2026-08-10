अलर्ट: मानसून सक्रिय; कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, कैसा है आपके शहर का मौसम
आईएमडी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में गरज के साथ बारिश होगी और बिजली कड़केगी. संभलकर रहें. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : August 10, 2026 at 11:40 AM IST
नई दिल्ली: जैसे-जैसे मॉनसून तेजी पकड़ रहा है, भारत के बड़े हिस्सों में बारिश का एक और दौर देखने को मिल रहा है. हिमालय की पहाड़ियों, पूर्वी मैदानों और दक्षिणी तटों पर मौसम बदल रहा है. हालात को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इसके साथ ही गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है, जिससे कुछ इलाकों में दिक्कत बढ़ सकती है.
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अगस्त महीने की नॉर्मल बारिश महीने के पहले आठ दिनों में ही पार हो गई है. आईएमडी (IMD) ने आज सोमवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में अच्छी बारिश का अनुमान लगाया है. दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश होने की उम्मीद है. पूर्वी राजस्थान में दो दिन 11-12 अगस्त तक भारी बारिश होने की उम्मीद है.
उत्तराखंड के चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत शामिल हैं. इन इलाकों में बिजली गिरने और तेज बारिश हो सकती है.
#WATCH | Uttarakhand: Dark clouds hover over Dehradun, the state capital, and surrounding areas.— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 10, 2026
According to the IMD alert, some areas are likely to experience moderate to heavy rainfall over the next 2–3 hours, with intense to very intense spells of rain accompanied by thunder… pic.twitter.com/MzNkdAnyO7
मध्य भारत: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश की संभावना
पूरे मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है. पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में इस हफ्ते बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद है. भारी बारिश से मंडला और डिंडोरी समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है, जिससे नदियां और नाले उफान पर हैं. कई घाट डूब गए हैं, जबकि जलभराव से सड़क संपर्क बाधित हो गया है. डिंडोरी, जबलपुर, अमरकंटक हाईवे पर लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है.
पूर्वी भारत: बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का खतरा
पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड, ओडिशा और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इस हफ़्ते कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में अगले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है. ओडिशा में बाढ़ की हालत गंभीर हो गई है, खबर है कि जाजपुर और केंद्रपाड़ा इलाकों में दो लोग बह गए हैं. बचाव दल और स्थानीय अधिकारी कमजोर जगहों पर नजर रख रहे हैं.
पूर्वोत्तर भारत: मूसलाधार बारिश से शहर में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त
पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून के जोरदार रहने की उम्मीद है, और पूरे इलाके में अच्छी-खासी बारिश होने की उम्मीद है. असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है.
#WATCH | Delhi: The water level of the Yamuna River increases following heavy rainfall.— ANI (@ANI) August 10, 2026
Visuals from Old Yamuna Bridge pic.twitter.com/Rvvz8FtJ3h
पश्चिम भारत: कोंकण, गोवा और गुजरात में सक्रिय मानसून की स्थिति देखने को मिलेगी
पश्चिमी तट पर, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में 10 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है और यह जारी रहने की संभावना है, जबकि पूरे अनुमानित समय में कोंकण और गोवा में काफी बारिश होने की उम्मीद है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत: केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में बारिश होगी
दक्षिण भारत में, आईएमडी (IMD) ने केरल और माहे में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में काफी बारिश होने की उम्मीद है. अंदरूनी कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना और तमिलनाडु में गरज के साथ बारिश और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, कुछ इलाकों में हवा की स्पीड 50-60 किमी. प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.
बारिश के पीछे मौसम प्रणाली
IMD ने कहा कि उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेश और उससे सटे छत्तीसगढ़ के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया आज उत्तर मध्य प्रदेश और आस-पास के इलाकों में बना हुआ है. यह समुद्र तल से लगभग 7.6 किमी. ऊपर तक फैले साइक्लोनिक सर्कुलेशन से जुड़ा है. मॉनसून गर्त भी बारिश की एक्टिविटी पर असर डाल रहा है, जबकि इस हफ़्ते बंगाल की उत्तरी खाड़ी और आस-पास के इलाकों में एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है.
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