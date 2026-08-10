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अलर्ट: मानसून सक्रिय; कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, कैसा है आपके शहर का मौसम

नई दिल्ली: जैसे-जैसे मॉनसून तेजी पकड़ रहा है, भारत के बड़े हिस्सों में बारिश का एक और दौर देखने को मिल रहा है. हिमालय की पहाड़ियों, पूर्वी मैदानों और दक्षिणी तटों पर मौसम बदल रहा है. हालात को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इसके साथ ही गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है, जिससे कुछ इलाकों में दिक्कत बढ़ सकती है.

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अगस्त महीने की नॉर्मल बारिश महीने के पहले आठ दिनों में ही पार हो गई है. आईएमडी (IMD) ने आज सोमवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में अच्छी बारिश का अनुमान लगाया है. दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश होने की उम्मीद है. पूर्वी राजस्थान में दो दिन 11-12 अगस्त तक भारी बारिश होने की उम्मीद है.

उत्तराखंड के चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत शामिल हैं. इन इलाकों में बिजली गिरने और तेज बारिश हो सकती है.

मध्य भारत: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश की संभावना

पूरे मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है. पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में इस हफ्ते बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद है. भारी बारिश से मंडला और डिंडोरी समेत मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है, जिससे नदियां और नाले उफान पर हैं. कई घाट डूब गए हैं, जबकि जलभराव से सड़क संपर्क बाधित हो गया है. डिंडोरी, जबलपुर, अमरकंटक हाईवे पर लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है.

पूर्वी भारत: बिहार और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का खतरा

पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड, ओडिशा और सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इस हफ़्ते कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में अगले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है. ओडिशा में बाढ़ की हालत गंभीर हो गई है, खबर है कि जाजपुर और केंद्रपाड़ा इलाकों में दो लोग बह गए हैं. बचाव दल और स्थानीय अधिकारी कमजोर जगहों पर नजर रख रहे हैं.