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भारी बारिश का अलर्ट: असम में बाढ़ का विकराल रूप, जानें अपने शहर के मौसम का हाल

लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं. इसका कारण लो-प्रेशर एरिया, सक्रिय मॉनसून और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं हैं.

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भारी बारिश का अलर्ट (Representational Picture (PTI))
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 12:14 PM IST

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नई दिल्ली: पूरे देश में मानसून का असर देखा जा रहा है. कई राज्यों में बाढ़ का विकराल रूप डराने वाला है. इसी सिलसिले में भारत मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट भी जारी किया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज शनिवार को उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश के साथ-साथ आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

जहां एक तरफ बड़े हिस्से में भारी बारिश हो रही है. वहीं, कई राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं. इसका कारण लो-प्रेशर एरिया, सक्रिय मॉनसून और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं हैं, जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर बारिश हुई है.

उत्तर-पश्चिम भारत: भारी बारिश और जलभराव से यात्रियों को परेशानी
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सटे एनसीआर (NCR) के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है. बता दें, 2011 के बाद से अबकी बार अगस्त के पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा 127 मिमी. बारिश हुई. भारी बारिश की वजह से नई दिल्ली और आस-पास के नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ट्रैफिक जाम और पानी भर गया. जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे इलाकों में इस सप्ताह भारी बारिश होने की उम्मीद है. IMD ने अनुमान लगाया है कि उत्तराखंड हाई अलर्ट पर रहेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे-5 (NH-5) ब्लॉक हो गया है.

मध्य भारत: कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश
मध्य भारत में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस हफ़्ते भारी बारिश होने की उम्मीद है. IMD ने आज पश्चिम और पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान लगाया है.

पूर्वी भारत: ओडिशा हाई अलर्ट पर
विभाग ने अनुमान लगाया है कि 24 घंटे के अंदर ओडिशा में एक लो-प्रेशर सिस्टम बनेगा जिससे फिर से भारी बारिश होगी और ओडिशा के लिए अलर्ट जारी किया है. अंडमान और निकोबार आइलैंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भारी बारिश हो रही है.

नॉर्थ ईस्ट: असम में बाढ़ की स्थिति विकराल
विभाग के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में इस हफ़्ते भारी बारिश होगी. मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इस हफ़्ते काफ़ी ज्यादा बारिश होगी. पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भयंकर बाढ़ एक मानवीय आपदा बन गई है, और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. असम में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और मरने वालों की संख्या एक और बढ़कर 98 हो गई है. इस बीच, प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 13 हो गई है, और बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1.55 लाख हो गई है.

पश्चिम भारत: कई इलाकों में भारी बारिश
कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में दो दिन तक भारी बारिश की संभावना है. गुजरात में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश और बिजली गिर सकती है.

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत: केरल के सात जिले हाई अलर्ट पर
दक्षिणी क्षेत्रों में रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी छिटपुट वर्षा, गरज के साथ बौछारें पड़ने, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है. आईएमडी ने यह भी कहा कि केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. केरल में, सात जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझीकोड, कोट्टायम, अलपुझा और पथनमथिट्टा में ऑरेंज अलर्ट है.

मछुआरों के लिए चेतावनी
विभाग ने चेतावनी दी है कि दक्षिण-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों से सटे पश्चिम मध्य के कुछ हिस्सों में सात दिनों तक सोमालिया तट के आसपास न जाएं. बंगाल की खाड़ी, ओडिशा और श्रीलंका तट रिस्की जोन में हैं.

पढ़ें: असम में बाढ़ से जीवन अस्त-व्यस्त, मौत का आंकड़ा 98 तक पहुंचा

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