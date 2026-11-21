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घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम का ये बड़ा अलर्ट! दिल्ली-यूपी में कोहरा तो इन राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी

सांकेतिक फोटो ( ians )

नई दिल्ली: देश भर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, जहां एक तरफ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है, वहीं दूसरी तरफ देश के दक्षिणी, पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश, गरज के साथ छींटे, बिजली गिरने और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, 21 और 22 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके बाद 22 और 23 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा.

दक्षिण भारत में भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान

दक्षिणी राज्यों में मौसम काफी सक्रिय बना हुआ है. मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 24 और 25 नवंबर को कई स्थानों पर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है. इसके साथ ही इन इलाकों में 23 से 27 नवंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. केरल और माहे में भी 24 और 25 नवंबर को बारिश के आसार हैं और इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की जा सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 21 से 27 नवंबर तक लगातार बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. इसके अलावा, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 24 से 27 नवंबर के बीच छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 23 नवंबर और फिर 25 से 27 नवंबर के दौरान बारिश का अनुमान है. लक्षद्वीप में भी 24 से 27 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना है.

बारिश के साथ-साथ दक्षिण भारत में तेज हवाओं और आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 23 से 27 नवंबर के बीच 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी 22 से 24 नवंबर के बीच ऐसी ही तेज हवाओं और गरज-चमक की स्थिति बनी रहेगी, जबकि यहां 21 से 24 नवंबर तक सतह पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है. केरल और माहे में 24 नवंबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की तेज हवाएं चल सकती हैं. मध्य और पूर्वी भारत में गरज-चमक के साथ बारिश

मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 21 नवंबर को व्यापक बारिश होने की संभावना है. राज्य में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 और 22 नवंबर को छिटपुट बारिश के साथ 21 नवंबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पूर्वी भारत में ओडिशा के कई हिस्सों में 21 से 23 नवंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 21 से 23 नवंबर तक बारिश का अनुमान है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में 22 और 23 नवंबर को बारिश होने की संभावना है. बिहार में 21 और 22 नवंबर को बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने 21 नवंबर को गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में बड़े पैमाने पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है. इस दिन बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ आंधी आने की संभावना है, वहीं उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर आंधी चल सकती है. इसके अलावा, 21 नवंबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 से 27 नवंबर तक छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.