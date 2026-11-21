घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम का ये बड़ा अलर्ट! दिल्ली-यूपी में कोहरा तो इन राज्यों में आंधी-बारिश की चेतावनी
देश भर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है. मौसम विभाग ने कोहरे,आंधी और बारिश को लेकर कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया.
Published : November 21, 2026 at 10:45 AM IST
नई दिल्ली: देश भर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, जहां एक तरफ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है, वहीं दूसरी तरफ देश के दक्षिणी, पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश, गरज के साथ छींटे, बिजली गिरने और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, 21 और 22 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके बाद 22 और 23 नवंबर को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा.
दक्षिण भारत में भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान
दक्षिणी राज्यों में मौसम काफी सक्रिय बना हुआ है. मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 24 और 25 नवंबर को कई स्थानों पर व्यापक बारिश होने की संभावना जताई है. इसके साथ ही इन इलाकों में 23 से 27 नवंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है. केरल और माहे में भी 24 और 25 नवंबर को बारिश के आसार हैं और इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की जा सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 21 से 27 नवंबर तक लगातार बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. इसके अलावा, तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 24 से 27 नवंबर के बीच छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 23 नवंबर और फिर 25 से 27 नवंबर के दौरान बारिश का अनुमान है. लक्षद्वीप में भी 24 से 27 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना है.
बारिश के साथ-साथ दक्षिण भारत में तेज हवाओं और आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 23 से 27 नवंबर के बीच 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में भी 22 से 24 नवंबर के बीच ऐसी ही तेज हवाओं और गरज-चमक की स्थिति बनी रहेगी, जबकि यहां 21 से 24 नवंबर तक सतह पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है. केरल और माहे में 24 नवंबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की तेज हवाएं चल सकती हैं.
मध्य और पूर्वी भारत में गरज-चमक के साथ बारिश
मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 21 नवंबर को व्यापक बारिश होने की संभावना है. राज्य में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 और 22 नवंबर को छिटपुट बारिश के साथ 21 नवंबर को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
पूर्वी भारत में ओडिशा के कई हिस्सों में 21 से 23 नवंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 21 से 23 नवंबर तक बारिश का अनुमान है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में 22 और 23 नवंबर को बारिश होने की संभावना है. बिहार में 21 और 22 नवंबर को बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने 21 नवंबर को गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में बड़े पैमाने पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है. इस दिन बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ आंधी आने की संभावना है, वहीं उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर आंधी चल सकती है. इसके अलावा, 21 नवंबर को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 से 27 नवंबर तक छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम और पश्चिम भारत में राहत
पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का दौर जारी रहने वाला है. अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 21 से 24 नवंबर के बीच छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 22 से 24 नवंबर तक ऐसी ही स्थिति रहेगी, जबकि 21 नवंबर को इन चारों राज्यों में व्यापक बारिश का अनुमान है. 21 नवंबर को असम, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. राहत की बात यह है कि पूरे सप्ताह के दौरान पश्चिमी भारत में किसी भी तरह की बड़ी मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है.
कई राज्यों में सामान्य से नीचे लुढ़का पारा
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है. असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक के कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहा. इसके अलावा ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा और कर्नाटक के कई इलाकों में भी तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया. मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान राजस्थान के सीकर में 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. दूसरी तरफ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी नीचे रहा, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. देश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान केरल के पुनालुर में 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान 'अकवन' का अवशेष
मौसम प्रणाली का विश्लेषण करते हुए आईएमडी ने बताया कि दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गंभीर चक्रवाती तूफान 'अकवन' का अवशेष उत्तर की ओर बढ़ते हुए 20 नवंबर की रात 11:30 बजे मध्य ओडिशा के ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में कमजोर पड़ गया. यह प्रणाली आगे उत्तर की ओर बढ़ी और 21 नवंबर की सुबह 5:30 बजे उत्तरी आंतरिक ओडिशा के ऊपर एक सामान्य निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गई. इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है. इसके अलावा, पूर्वोत्तर असम और आसपास के क्षेत्रों में 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर और पूर्वी बांग्लादेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. मध्य क्षोभमंडल की पछुआ हवाओं में एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है. बीते 24 घंटों में ओडिशा के पारादीप बंदरगाह में 7 सेंटीमीटर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 6 सेंटीमीटर भारी बारिश दर्ज की गई है.
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