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Weather Alert: कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं मूसलाधार बारिश! IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया बड़ा अलर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: देशभर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. एक ओर जहां उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी राज्यों में ठंड ने जोर पकड़ लिया है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर, घने कोहरे और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, 27 और 28 नवंबर को पूर्वी राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है. इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जिससे सुबह के समय यातायात प्रभावित हो सकता है. वहीं, दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी गई है.

पूर्वी राजस्थान में शीतलहर का कहर, सीकर में 5 डिग्री तक लुढ़का पारा

राजस्थान में सर्दी का सितम तेजी से बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 27 और 28 नवंबर को शीतलहर की चेतावनी जारी की है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान राजस्थान के सीकर में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. तापमान में आई इस गिरावट का असर केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है. इसके अलावा असम, मेघालय और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी रात का तापमान सामान्य से कम रहा है. सुबह और रात के समय चल रही ठंडी हवाओं ने उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ा दी है. दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे की चेतावनी

सुबह के समय दफ्तर, स्कूल या अन्य जरूरी कामों से बाहर निकलने वाले लोगों को अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे की समस्या से जूझना पड़ सकता है. दृश्यता (Visibility) कम होने के कारण सड़क और रेल यातायात पर सीधा असर पड़ने की आशंका है. मौसम विभाग के अनुसार, 27 नवंबर को दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है. यह सिलसिला 28 नवंबर को भी जारी रहेगा, जब पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 27 से 30 नवंबर के बीच सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है. प्रशासन और मौसम विभाग ने वाहन चालकों को हाईवे पर विशेष सावधानी बरतने और फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी है. कोहरे के चलते लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में भी देरी होने की संभावना जताई गई है. दक्षिण भारत में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट

जहां उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है, वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम का बिल्कुल अलग रूप देखने को मिल रहा है. आईएमडी के मुताबिक, 27 और 28 नवंबर को केरल, माहे और लक्षद्वीप में व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने 27 नवंबर को केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है. इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जो झोंकों के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 27 और 28 नवंबर को तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है. तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी इस दौरान बारिश के आसार हैं.