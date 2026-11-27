Weather Alert: कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं मूसलाधार बारिश! IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया बड़ा अलर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर
देशभर में मौसम ने अचानक करवट ली है. कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं भारी बारिश का खतरा, जानें आपके राज्य में क्या है अलर्ट.
Published : November 27, 2026 at 9:54 AM IST
हैदराबाद: देशभर में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. एक ओर जहां उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी राज्यों में ठंड ने जोर पकड़ लिया है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर, घने कोहरे और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, 27 और 28 नवंबर को पूर्वी राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है. इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है, जिससे सुबह के समय यातायात प्रभावित हो सकता है. वहीं, दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी गई है.
पूर्वी राजस्थान में शीतलहर का कहर, सीकर में 5 डिग्री तक लुढ़का पारा
राजस्थान में सर्दी का सितम तेजी से बढ़ रहा है. मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 27 और 28 नवंबर को शीतलहर की चेतावनी जारी की है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान राजस्थान के सीकर में 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.
तापमान में आई इस गिरावट का असर केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है. इसके अलावा असम, मेघालय और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी रात का तापमान सामान्य से कम रहा है. सुबह और रात के समय चल रही ठंडी हवाओं ने उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ा दी है.
दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे की चेतावनी
सुबह के समय दफ्तर, स्कूल या अन्य जरूरी कामों से बाहर निकलने वाले लोगों को अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे की समस्या से जूझना पड़ सकता है. दृश्यता (Visibility) कम होने के कारण सड़क और रेल यातायात पर सीधा असर पड़ने की आशंका है.
मौसम विभाग के अनुसार, 27 नवंबर को दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है. यह सिलसिला 28 नवंबर को भी जारी रहेगा, जब पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट रहेगा. वहीं, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 27 से 30 नवंबर के बीच सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है. प्रशासन और मौसम विभाग ने वाहन चालकों को हाईवे पर विशेष सावधानी बरतने और फॉग लाइट का उपयोग करने की सलाह दी है. कोहरे के चलते लंबी दूरी की ट्रेनों के संचालन में भी देरी होने की संभावना जताई गई है.
मौसम संबंधी चेतावनी ! मुख्य बिंदु: पूर्वी हवाओं के प्रभाव से 26 और 27 नवंबर, 2026 को केरलम तथा तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। Highlights Under the influence of easterly waves, isolated heavy rainfall likely to continue over Keralam and Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal on 26th & 27th November, 2026. East India: ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 29th November - 2nd December. ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 26th-28th November. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Andaman & Nicobar Islands during 29th November-2nd December. ❖ Isolated heavy rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands during 30th November-1st December. South Peninsular India: ❖ Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Kerala & Mahe and Lakshadweep during 26th-28th November. ❖ Isolated to Scattered rainfall likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Rayalaseema and Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 26th November-2nd December; Kerala & Mahe during 29th November-2nd December; Lakshadweep on 29th November; Coastal Karnataka and South Interior Karnataka during 26th28th November; North Interior Karnataka and Telangana on 26th November. ❖ Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam, Kerala & Mahe, Lakshadweep, Rayalaseema and Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 26th-28th November. ❖ Isolated thunderstorm & lightning likely over Coastal Karnataka, North Interior Karnataka and South Interior Karnataka on 26th November. ❖ Isolated heavy rainfall likely over Kerala & Mahe and Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 26th-27th November; Lakshadweep on 26th November. ❖ Strong Surface Winds likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 26th-28th November. West and Central India: ❖ No significant weather likely over West and Central India during the week. Cold Wave and Fog warning: ❖ Cold wave conditions very likely in isolated pockets of East Rajasthan during 26th-28th November. ❖ Dense fog conditions very likely in isolated pockets of Assam & Meghalaya during 26th-27th November; East Uttar Pradesh, Haryana Chandigarh & Delhi, Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura, Punjab and West Uttar Pradesh during 26th-28th November; Himachal Pradesh during 26th-30th November; Odisha on 26th November. #WeatherUpdate #IMD #RainfallAlert #HeavyRainfall #Kerala #TamilNadu #AndamanAndNicobarIslands #Lakshadweep #CoastalAndhraPradesh #Rayalaseema #Thunderstorm #Lightning #GustyWinds #ColdWave #DenseFog @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 26, 2026
दक्षिण भारत में बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट
जहां उत्तर भारत कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है, वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम का बिल्कुल अलग रूप देखने को मिल रहा है. आईएमडी के मुताबिक, 27 और 28 नवंबर को केरल, माहे और लक्षद्वीप में व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.
मौसम विभाग ने 27 नवंबर को केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है. इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है, जो झोंकों के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 27 और 28 नवंबर को तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है. तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी इस दौरान बारिश के आसार हैं.
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 29 नवंबर से बढ़ेगी बारिश
बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसमी सिस्टम का असर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी देखने को मिलेगा. 27 और 28 नवंबर को द्वीप समूह में छिटपुट बारिश होगी, लेकिन 29 नवंबर से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी. 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक यहां व्यापक बारिश होने का अनुमान है.
इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने की भी आशंका है. मौसम विभाग ने 30 नवंबर और 1 दिसंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
मध्य, पूर्वी और पश्चिमी भारत में भी सामान्य से नीचे लुढ़का तापमान
ठंड का असर अब मध्य और पूर्वी भारत में भी महसूस होने लगा है. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा, रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज किया गया है. गंगीय पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो पारा सामान्य से 5 डिग्री से भी ज्यादा नीचे चला गया है.
हालांकि, देश के सभी हिस्सों में एक जैसा मौसम नहीं है. कुछ तटीय इलाकों में दिन के समय अभी भी गर्मी बनी हुई है. महाराष्ट्र के रत्नागिरी में देश के मैदानी इलाकों का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
तेलंगाना और कर्नाटक में हुई बारिश, जानें क्या हैं मौसमी सिस्टम
पिछले 24 घंटों के दौरान (26 नवंबर सुबह 8:30 बजे से 27 नवंबर सुबह 5:30 बजे तक) तटीय कर्नाटक के अधिकांश स्थानों और तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा लक्षद्वीप के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इस दौरान 2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि देश के बाकी हिस्से मुख्य रूप से शुष्क रहे.
- मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, देश के मौसम में यह बदलाव कई सक्रिय मौसमी प्रणालियों के कारण हो रहा है.
- दक्षिणी लक्षद्वीप से पूर्व-मध्य अरब सागर होते हुए तटीय कर्नाटक तक एक कम दबाव की रेखा बनी हुई है.
- गुजरात और उससे सटे दक्षिणी गुजरात के ऊपरी हवा में एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है.
- एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उससे सटे मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित है.
- उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा तथा दक्षिण गंगीय पश्चिम बंगाल तट के पास भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है.
- इसके अलावा, 29 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक नया ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है.
पश्चिम और मध्य भारत में फिलहाल बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं
मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले एक सप्ताह के दौरान पश्चिम और मध्य भारत में किसी बड़े मौसमी बदलाव या बारिश की संभावना नहीं है. यहां मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा, हालांकि रात के तापमान में हल्की गिरावट जारी रह सकती है.
कुल मिलाकर, आने वाले दिनों में देश दो अलग-अलग मौसमी रंगों का गवाह बनेगा. उत्तर भारत के लोगों को जहां शीतलहर और घने कोहरे से बचाव के इंतजाम करने होंगे, वहीं दक्षिण भारत और द्वीप समूह के निवासियों को बारिश और तेज हवाओं के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है.
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