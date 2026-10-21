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कई राज्यों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना

कई राज्यों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना ( File/ ANI )

नई दिल्ली: पूरे उत्तर भारत में शुष्क मौसम बना रहने की उम्मीद है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. खराब मौसम की स्थिति ने उत्तर भारत को वायु प्रदूषण को लेकर अलर्ट पर रखा है.

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 21 अक्टूबर को दिल्ली में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 32°C के आसपास और न्यूनतम तापमान 19°C के आसपास रहने की उम्मीद है. एनसीआर के गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. सुबह और शाम का मौसम ठंडा होना, सर्दियों की ओर मौसमी बदलाव को दिखाता है, हालांकि दोपहर का तापमान काफी गर्म रहता है.

शुष्क मौसम और प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी लोगों के लिए चिंता की बात बनी हुई है. जो लोग वायु प्रदूषण के लिए संवेदनशील हैं, उन्हें प्रदूषण स्तर बढ़ने पर ज्यादा देर तक बाहर नहीं निकलना चाहिए और आधिकारिक वायु-गुणवत्ता सलाह का पालन करना ​​चाहिए. तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट

जहां दिल्ली-NCR में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, वहीं दक्षिणी भारत में तेज बारिश की संभावना जताई गई है. IMD के 21 अक्टूबर के मौसम बुलेटिन के मुताबिक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन इलाकों में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे (kmph) की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. बारिश के बाद जलभराव का दृश्य (File/ ANI) इन राज्यों में बारिश से रोड ट्रैफिक, रोजाना आने-जाने और उन इलाकों पर असर पड़ सकता है जहां पानी भरने का खतरा रहता है, खासकर जहां कम समय में तेज बारिश होती है. आईएमडी ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में रहने वालों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखनी चाहिए और जिला प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करना ​चाहिए. केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट

IMD के अनुमान के मुताबिक, खराब मौसम तमिलनाडु से आगे भी जारी रहेगा. केरल और माहे में 21 अक्टूबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कर्नाटक में भी बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. बारिश का दृश्य (File/ ANI) मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम अरब सागर में 40-50 किमी प्रति घंटे से लेकर 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ खराब मौसम का पूर्वानुमान भी जारी किया है.