कई राज्यों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट, गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना
दक्षिण-पश्चिम अरब सागर में 60 kmph की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ खराब मौसम का अनुमान है. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : October 21, 2026 at 1:58 PM IST
नई दिल्ली: पूरे उत्तर भारत में शुष्क मौसम बना रहने की उम्मीद है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. खराब मौसम की स्थिति ने उत्तर भारत को वायु प्रदूषण को लेकर अलर्ट पर रखा है.
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 21 अक्टूबर को दिल्ली में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 32°C के आसपास और न्यूनतम तापमान 19°C के आसपास रहने की उम्मीद है. एनसीआर के गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. सुबह और शाम का मौसम ठंडा होना, सर्दियों की ओर मौसमी बदलाव को दिखाता है, हालांकि दोपहर का तापमान काफी गर्म रहता है.
शुष्क मौसम और प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी लोगों के लिए चिंता की बात बनी हुई है. जो लोग वायु प्रदूषण के लिए संवेदनशील हैं, उन्हें प्रदूषण स्तर बढ़ने पर ज्यादा देर तक बाहर नहीं निकलना चाहिए और आधिकारिक वायु-गुणवत्ता सलाह का पालन करना चाहिए.
तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट
जहां दिल्ली-NCR में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, वहीं दक्षिणी भारत में तेज बारिश की संभावना जताई गई है. IMD के 21 अक्टूबर के मौसम बुलेटिन के मुताबिक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इन इलाकों में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे (kmph) की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है.
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है.
इन राज्यों में बारिश से रोड ट्रैफिक, रोजाना आने-जाने और उन इलाकों पर असर पड़ सकता है जहां पानी भरने का खतरा रहता है, खासकर जहां कम समय में तेज बारिश होती है.
आईएमडी ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में रहने वालों को स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखनी चाहिए और जिला प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करना चाहिए.
केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट
IMD के अनुमान के मुताबिक, खराब मौसम तमिलनाडु से आगे भी जारी रहेगा. केरल और माहे में 21 अक्टूबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है, जबकि आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है.
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कर्नाटक में भी बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है.
मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम अरब सागर में 40-50 किमी प्रति घंटे से लेकर 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ खराब मौसम का पूर्वानुमान भी जारी किया है.
भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं के कारण आसपास की यात्रा और बाहर की गतिविधियों में बाधा आ सकती है. लोगों को गरज के साथ बारिश के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए और बिजली गिरने के दौरान खुली जगहों पर जाने से बचना चाहिए.
22 अक्टूबर के लिए बारिश का अनुमान
मौसम विभाग के 22 अक्टूबर के अनुमान के मुताबिक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है.
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और 30-40 kmph की तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है. कर्नाटक में भी बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. बारिश जारी रहने की वजह से प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को अगले दो दिनों में बदलते मौसम के हालात के प्रति अलर्ट रहने को कहा गया है.
निवासियों के लिए सलाह
दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है, इसलिए लोगों को बाहर घूमने-फिरने की योजना बनाने से पहले ताजा AQI देख लेनी चाहिए. जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उन्हें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.
दक्षिण भारत में, लोगों को मौसम विभाग के अनुमान और स्थानीय प्रशासन की सलाह माननी चाहिए, खासकर उन इलाकों में जहां पानी भरने की संभावना होती है. आंधी-तूफान के दौरान, लोगों को पेड़ों के नीचे या खुले बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर के पास खड़े होने से बचना चाहिए.
दिल्ली में 300 के पार पहुंचा AQI
दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को भी हवा की गुणवत्ता बिगड़ती रही और कई निगरानी स्टेशनों ने एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) रीडिंग 300 से ऊपर दर्ज की. समीर ऐप के डेटा के अनुसार, दिल्ली का शहर-स्तरीय AQI बुधवार को 230 था, जो इसे खराब श्रेणी में रखता है. नोएडा में 203 का AQI दर्ज किया गया, जो भी खराब श्रेणी में आता है पूसा (आईआईटीएम) में 318 का एक्यूआई दर्ज किया गया, इसके बाद जहांगीरपुरी में 310, पंजाबी बाग में 304 और चांदनी चौक में 302 दर्ज किया गया.
आरके पुरम में 300 का एक्यूआई दर्ज किया गया. विवेक विहार में 290, मंदिर मार्ग में 289, सिरीफोर्ट में 278, रोहिणी में 276 और सोनिया विहार में 276 का एक्यूआई दर्ज किया गया. श्री अरबिंदो मार्ग में 147 का एक्यूआई दर्ज किया गया.
भारत के एक्यूआई वर्गीकरण के तहत, 301 और 400 के बीच की रीडिंग बहुत खराब श्रेणी में आती है, जबकि 201 और 300 के बीच की रीडिंग खराब के रूप में वर्गीकृत की जाती है. ऐसे प्रदूषण स्तर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय संबंधी बीमारी वाले लोगों को.
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