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भीषण गर्मी से राहत की खबर, एक से दो दिनों में आपके यहां होगी बारिश

--- 29 मई को बिहार में, 28 और 29 मई को पंजाब, हरियाणा,चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और 29 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी आने की संभावना.

--- पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक से दो दिनों में बारिश की संभावना.

--- अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत तथा केरल और तमिलनाडु में छिटपुर से लेकर भारी बारिश की संभावना.

--- मध्य एवं उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 3-4 दिनों तक और पूर्वी एवं उससे सटे प्रायद्वीपीय भारत में अगले 2-3 दिनों तक लू से भीषण लू की स्थिति बनी रहने की संभावना.

--- 27 मई की शाम से 28 मई की सुबह तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज, धूल भरी आंधी और बारिश होने की आशंका है.

29 मई से मौसम में और भी महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है, जिससे पूरे क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट आने का अनुमान है. पूर्वानुमानों के अनुसार, दिन का तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद काफी राहत मिलेगी. मानसून सामान्य समय पर ही आएगा. अगले दो से तीन दिन में मानसून के आने की संभावना है.

नई दिल्ली : मौसम विभाग के अनुसार अगले एक से दो दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है. मौसम में संभावित बदलाव का संबंध उत्तरी भारत के ऊपर विकसित हो रही पश्चिमी विक्षोभ प्रणाली के प्रभाव से जोड़ा जा रहा है. कुछ इलाकों में लू जारी रहने की आशंका है, जबकि अधिकांश इलाकों में बारिश से राहत मिलने का अनुमान लगाया गया है.

--- हवाओं की गति 70 से 80 किलोमीट प्रतिघंटे तक हो सकती है. मध्य प्रदेश में 29 से 31 तारीख के बीच हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान.

--- तापमान में गिरावट के साथ-साथ 29 मई को हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. एनसीआर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

मौसम विभाग का मानना ​​है कि बारिश और तेज हवाओं का यह संयोजन उत्तरी भारत के कई हिस्सों में जारी लू के चक्र को तोड़ने में सहायक हो सकता है. 30 और 31 मई को भी मौसम में सुधार जारी रहने की उम्मीद है. इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

मौसम विज्ञान विभाग ने फिलहाल इन दिनों के लिए "कोई चेतावनी नहीं" की स्थिति बनाए रखी है, हालांकि हल्की बारिश और छिटपुट गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है. इस दौरान आर्द्रता का स्तर 40 से 70 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव देश के कई क्षेत्रों में मौसम के पैटर्न में व्यापक परिवर्तन की शुरुआत का संकेत हो सकता है.स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने ईटीवी भारत को बताया कि 28 मई से बारिश की गतिविधि बढ़ने और भारत के बड़े हिस्सों में फैलने की संभावना है.

स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष और मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने ईटीवी भारत को बताया कि 28 मई से बारिश की गतिविधि में तेजी आने और भारत के बड़े हिस्सों में इसका विस्तार होने की संभावना है. उन्होंने कहा, “28 मई से बारिश फिर से शुरू होने की संभावना है और 29 मई को इसमें और तेज़ी आएगी. इससे पूर्वी भारत से लेकर उत्तर-पश्चिमी भारत और पहाड़ी राज्यों तक एक बार फिर बारिश होगी. हालांकि, 26 मई को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बहुत कम है, जिसके कारण तापमान में एक बार फिर वृद्धि हो सकती है. लेकिन राहत के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नए मौसम तंत्र विकसित हो रहे हैं.”

बदलते वायुमंडलीय हालातों के बारे में बताते हुए पलावत ने कहा, “फिलहाल, एक पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ रहा है और 28 मई तक पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना है. अभी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, लेकिन 28 मई तक बंगाल की खाड़ी से नमी लाने वाली पूर्वी हवाओं के मजबूत होने की संभावना है, जिससे देश के कई हिस्सों में बारिश बढ़ जाएगी.”

उन्होंने आगे कहा कि बारिश की गतिविधि केवल दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नेपाल, बिहार के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मुंबई से केरल तक पश्चिमी तट पर बारिश होने की संभावना है.

उन्होंने आगे कहा, “28 मई की रात और 29 मई की सुबह तक पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो सकती है. मौसम में इस बदलाव से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि बारिश लगातार होने के बजाय रुक-रुक कर हो सकती है.”

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