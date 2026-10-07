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उत्तर भारत में 12 अक्टूबर तक जारी रहेगी बारिश, आज आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी

उत्तर भारत में 12 अक्टूबर तक जारी रहेगी बारिश, आज आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी ( ANI )

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम मानसून उम्मीद से पहले ही वापस होना शुरू हो गया था, लेकिन नई मौसम प्रणालियों की वजह से देश से इसकी पूरी तरह विदाई में देरी हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज कई राज्यों के लिए आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है, और यह अनिश्चित मौसम अगले कई दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है.

बुधवार के लिए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में गरज और बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया है.

अंबेडकरनगर जिले में सबसे अधिक 85 मिमी बारिश दर्ज की गई, उसके बाद जौनपुर (84 मिमी), लखीमपुर खीरी (62 मिमी), बहराइच (59 मिमी) और गोंडा (40 मिमी) का नंबर रहा. कई जिलों में तेज हवाएं भी चलीं. वाराणसी में 80 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलीं, जबकि मिर्जापुर में 52 किमी प्रति घंटे और गोरखपुर में 42 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं.

उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल मंगलवार को उत्तर प्रदेश में मौसम में अचानक बदलाव आया. तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में गरज, बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और हल्की से भारी बारिश दर्ज की गई. इसके चलते दिन के तापमान में गिरावट आई.

ओडिशा में अगले कुछ दिनों में बारिश होने की उम्मीद है. दक्षिण भारत में, मानसून सक्रिय है, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है. उत्तर-पूर्व भारत में अच्छी बारिश होती रहेगी. इसके उलट, गुजरात, मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा और महाराष्ट्र ज्यादातर सूखा और गर्म रहने की उम्मीद है, सिर्फ दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में थोड़ी बारिश होगी.

उत्तर भारत में, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की उम्मीद है. इन राज्यों में बारिश का दौर 12 अक्टूबर तक जारी रह सकता है. चक्रवाती परिसंचरण के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों के साथ-साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश होगी. बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं.

पूरे भारत में मौसम की स्थिति: पश्चिमी विक्षोभ की एक श्रृंखला ऊपरी अक्षांशों पर असर डाल रही है, इसने पाकिस्तान, बंगाल की खाड़ी और बिहार तथा झारखंड के कुछ हिस्सों में एक चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) को तेज कर दिया है. ये प्रणालियां अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से नमी खींच रही हैं. इसके साथ ही, हरियाणा से लेकर गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल तक फैली एक ट्रफ (कम दबाव की रेखा) भी हवा को ऊपर उठाने और गंगा के मैदानों पर बादल बनाने में मदद कर रही है.

मौसम विभाग ने बहराइच और लखीमपुर खीरी जिलों और लखनऊ के आस-पास के इलाकों में गरज और बिजली कड़कने के साथ हल्की से तेज बारिश की चेतावनी दी है. हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जो 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं. बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में भी हल्की गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है.

दिल्ली, हरियाणा और बिहार का हाल

दिल्ली-NCR में आज हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है, और तापमान 22°C से 34°C के बीच रहेगा. हालांकि, IMD ने दिल्ली के लिए आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है, इसलिए हल्के मौसम का मतलब यह नहीं है कि आसमान पूरे दिन साफ ​​रहेगा. 7 अक्टूबर के आसपास बारिश शुरू हो सकती है और 9 अक्टूबर तक यह अधिक तेज हो सकती है.

हरियाणा में आज कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम विभाग की चेतावनी में पूरे राज्य में बारिश के साथ कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है.

पटना में बारिश का दृश्य (ANI)

बिहार में भी आज आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है. मौसम विभाग ने कई इलाकों में खराब हालात की चेतावनी दी है, इसलिए दिन भर मौसम असामान्य हो सकता है. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 8 अक्टूबर तक बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है.

राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान का मौसम फिर बदलने वाला है. आने वाले दिनों में उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है. 11 और 12 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर-पश्चिमी जिलों में बादल छा सकते हैं, और कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है.

इस बदलाव के बाद तापमान में 2 से 3°C की गिरावट आ सकती है. 12 अक्टूबर से रातें ठंडी होने की संभावना है, जिसका असर शेखावाटी और बीकानेर संभाग में अधिक दिखेगा.

तब तक, दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान के शुष्क रहने की उम्मीद है. इन क्षेत्रों में बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं.

26 सितंबर को धनबाद में बारिश के पानी से भरी सड़क से गुजर रही महिला (ANI)

आने वाले दिनों के लिए मौसम का अनुमान

8 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ने की उम्मीद है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तरी पहाड़ी राज्यों में भी अधिक बारिश होने की संभावना है. 9 अक्टूबर तक बारिश दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में फैलने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, आने वाला सप्ताह उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मौसम के लिहाज से अस्थिर रहने की संभावना है.

26 सितंबर को धनबाद में लगातार बारिश के बीच पानी से भरी सड़क से छाता लेकर जाती लड़कियां, (ANI)

कुछ इलाकों में सूखे का कारण

मौजूदा मौसम सिस्टम देश के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में नमी और बादल जमा कर रहे हैं. गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में वायुमंडलीय पैटर्न बारिश का समर्थन नहीं कर रहा है, इसलिए इन क्षेत्रों में मौसम गर्म और शुष्क रहने की संभावना है, और मौसम विभाग को आने वाले दिनों में कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

मौसम विभाग की सलाह

प्रभावित राज्यों के लोगों को आंधी-तूफान के दौरान घरों में रहने की सलाह दी गई है. साथ ही पेड़ों के नीचे पनाह लेने से बचने, और बिजली के खंभों, तारों और खुले खेतों से दूर रहने को कहा गया है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे कटी हुई फसलों को अचानक होने वाली बारिश से बचाएं और जहां बारिश का अनुमान है, वहां स्प्रे या कटाई में देरी करें.

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