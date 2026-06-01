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लाखों लोगों का इंतजार खत्म, मॉनसून ने केरल में दी मानसून, होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में भारी बारिश होगी. विस्तार से पढ़ें.

MONSOON KNOCKS ON KERALA DOOR
मॉनसून ने केरल में दी मानसून, होगी झमाझम बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 11:23 AM IST

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तिरुवनंतपुरम: पूरे भारत में लाखों लोग केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के हर साल आने का इंतजार कर रहे हैं और उनका यह इंतजार समाप्त हो गया है. मौसम विभाग ने आज सोमवार को जानकारी दी कि मॉनसून अब केरल के तट पर पहुंच गया है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी.

इसके साथ-साथ विभाग ने यहां चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश होगी. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने अनुमान लगाया है कि मॉनसून के आने के लिए हालात अच्छे होने पर पूरे राज्य में जोरदार बारिश होगी. भारत में मॉनसून को लेकर पूरे देश में करीब से नजर रखी जा रही है, क्योंकि केरल में मॉनसून का आना देश के बाकी हिस्सों में इसके आगे बढ़ने का बेंचमार्क है. तेज बारिश की आशंका को देखते हुए, आईएमडी (IMD) ने इस हफ्ते अलग-अलग दिनों में सात जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

विभाग के मुताबिक केरल के अलपुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम को बुधवार और गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जबकि पठानमथिट्टा और कोझिकोड गुरुवार को अलर्ट पर हैं. मौसम विभाग के अधिकारियों ने कमजोर इलाकों में रहने वालों से हाई अलर्ट पर जाने को कहा है. वहीं, मौसम एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में कुछ जगहों पर कम समय में 11 से 20 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है.

बता दें, इतनी तेज बारिश से शहरी इलाकों में अचानक बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, जिससे डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियों को मॉनिटरिंग और तैयारी के उपाय बढ़ाने पड़ रहे हैं. कई दूसरे जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किए गए हैं, जिससे राज्य के बड़े हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. आने वाले मॉनसून से केरल के समुद्र तट पर खराब मौसम और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के अधिकारियों ने मछुआरों को सलाह दी है कि जब तक मौसम ठीक न हो जाए, वे समुद्र में न जाएं. जहां लोग हफ्तों की भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं राज्य भर में प्री-मॉनसून तैयारी तेज कर दी है, जिसमें बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए नालों, नहरों और पानी के रास्तों की सफाई शामिल है. बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद, आने वाले दिनों में पहली बार बड़े पैमाने पर मॉनसून की बारिश से केरल का नज़ारा बदलने की उम्मीद है, साथ ही मौसमी बारिश के लिए माहौल तैयार होगा जो पूरे भारत में खेती और पानी के संसाधनों को बनाए रखती है.

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