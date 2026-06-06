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Explainer: एक क्लिक में जानिए, क्यों सबसे पहले केरलम के तट पर दस्तक देता है मानसून

अब जानते हैं मानसून है क्या बता दें, मानसून मौसमी हवाओं का एक सिस्टम है, जो बरसात की वजह बनती है. अरब सागर की तरफ से हमारे देश भारत के दक्षिणी-पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को मानसून कहा जाता है. जानकारी के मुताबिक ये हवाएं सिर्फ भारत मे ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी काफी बारिश कराती हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो यह हवाएं करीब 4 महीने जून से लेकर सितंबर तक प्रभावी रहती हैं. ये मौसमी हवाएं सागर से उठकर धरातल यानि जमीन की तरफ आती हैं. जैसा कि सब लोग जानते हैं कि समुद्र के पानी से ये हवाएं जल वाष्प को सोखती हैं और पृथ्वी तक आते-आते ये ऊपर उठ जाती हैं और फिर झमाझम बारिश करती हैं.

जानें क्या मतलब होता है मानसून का मानसून शब्द हिंदी का नहीं, बल्कि यह अरबी शब्द है, जो मौसिम से बना है. इसका मतलब निकाला जाए तो पता चलता है कि मौसमी हवाएं होता है. मानसून शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक लेखक ने अपनी किताब में किया था. उन्होंने लिखा था कि इन मौसमी हवाओं का प्रयोग ऊर्जा के सोर्स के रूप में होता है. वैसे मानसून शब्द का इस्तेमाल मौसमी तरीके से होने वाली बारिश के स्टेज को समझने के लिए होता है.

भारत मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून आने में देरी हुई है. विभाग ने गुरुवार 4 जून तक केरलम में मानसून आने की संभावना जताई थी. हमारे देश में मानसून को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है क्योंकि अच्छी बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी. पैदावार अच्छी होगी तो किसानों को लाभ होगा.

मानसूनी बारिश सिर्फ एक दिन की नहीं है. यह मौसम का एक बदलाव है, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है. इसका असर काफी मायने रखता है. हर राज्य में पूरे सीजन अलग-अलग बारिश देखने को मिलती है. बात मानसून की हो रही है तो यहां जानना जरूरी है कि भारत में मानसून क्या है और यह कितने प्रकार हैं और केरलम से ही यह क्यों एंट्री लेता है. आइये विस्तार से जानते हैं.

हैदराबाद: भारत में मानसून 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है. केरलम में मानसून ने दस्तक दे चुका है. जोरदार बारिश से लोगों को बड़ा आराम मिला है. बता दें, मानसून में झमाझम बारिश देखने को मिलती है. इससे मौसम काफी सुहावना हो जाता है. जानकारी के मुताबिक भारत में मानसून सबसे पहले दक्षिण-पश्चिम तट पर पहुंचता है. इसलिए केरलम को मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है.

जानिए क्या होता है प्री-मानसून (ETV Bharat)

आपको पता है प्री-मानसून क्या होता है

बता दे, जैसे-जैसे सूर्य कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है वैसे-वैसे भारत देश का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है. ठीक इसी समय प्री-मानसून शुरू होता है. मौसम विभाग के मुताबिक यह प्री-मानसून तीन महीने मार्च से लेकर मई तक रहता है. इस समय होने वाली बारिश को प्री-मानसून कहा जाता है.

एक नहीं दो तरह के होते हैं मानसून (ETV Bharat)

मानसून कितने प्रकार के होते हैं

आमतौर पर सभी लोग यही जानते होंगे कि मानसून एक प्रकार का ही होता है, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं. बता दें, हमारे देश में मानसून दो तरह के होते हैं. पहला गर्मी में आने वाला मानसून और दूसरा जो जाड़े में आता है. गर्मी के मानसून की बात करें तो यह जून से लेकर सितंबर तक जारी रहता है और जाड़े वाला मानसून अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है. यह मानसून भारत के दक्षिण राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश करता है.

केरलम में ही क्यों आता है पहले मानसून (ETV Bharat)

जानिए केरलम में ही क्यों पहले आता है मानसून

यह सवाल सभी लोगों के मन में आता होगा कि हर बार मानसून केरलम से ही क्यों आता है. देश के किसी और राज्य से क्यों नहीं प्रवेश करता. इसके पीछे का कारण सागर, हवा की दिशाएं और भूगोल है. यही सब मानसून को तय करते हैं. बता दें, केरलम अरब सागर के एकदम किनारे है. मौसमी हवाए अरब सागर के पश्चिमी तट से टकराती हैं और केरलम भी उसी रास्ते पर पड़ता है. अरब सागर से इन हवाओं को नमी तय मात्रा से ज्यादा होती है. भीषण गर्मी के चलते हवा बहुत नमी उठाती है. केरलम तक पहुंचते-पहुंचते वातावरण नम हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है. यह भी जानना जरूरी है कि मानसून दक्षिण भारत में ही सेट होता है. इसका फ्लो धीरे-धीरे तेज और मजबूत होता चला जाता है. इसके बाद वह उत्तर भारत राज्यो में बढ़ता है.

केरल के कोच्चि में बारिश के दौरान लोग खुद को ढककर सड़क पार करते हुए. (PTI)

मानसूनी हवाएं दो भागों में हो जाती है विभाजित

भौगोलिक संरचना के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद मानसूनी हवाएं दो भागों में बंट जाती हैं. एक शाखा अरब सागर से होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से आगे निकल जाती हैं. दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल, बिहार, भारत के पूर्वोत्तर राज्य से होते हुए निकलती हैं. इसी वजह से जुलाई के महीने में झमाझम बारिश देखने को मिलती है.

कैसे तय होता है कि देश में मानसून की हो गई एंट्री

देश का मौसम विभाग मानसून आने का ऐलान करता है. विभाग के अधिकारी सिर्फ तेज बारिश को देखकर यह घोषणा नहीं करते बल्कि इसके पीछे काफी रिसर्च और मेहनत होती है. यह सब हवाओं की दिशाएं, बादलों की स्थिति, नमी का लेवल क्या है और बारिश की मात्रा तय करती है कि मानसून आ गया है. इन सबका गहन अध्ययन करके ही आईएमडी देश में मानसून की जानकारी देता है.

कोच्चि: केरल के कोच्चि में मरीन ड्राइव पर मानसून आने पर बारिश के दौरान एक आदमी खुद को ढकते हुए. (PTI)

बारिश का लेवल कैसे तय होता है, जानिए

मौसम विभाग यह भी बताता है कि देश में इस बार बारिश सामान्य से ज्यादा होगी या कम होगी या फिर बारिश सामान्य रहेगी. विभाग की मानी जाए तो अगर बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) के 90 से 95 फीसदी के बीच रहती है तो इसे सामान्य से कम माना जाता है. वहीं, बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज 96 से 104 फीसदी के बीच हो तो इसे सामान्य बारिश माना जाता है. अगर बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज 104 से 110 फीसदी के बीच हो तो इसे सामान्य से ज्यादा बारिश कहा जाता है. अगर एलपीए 110 फीसदी से ज्यादा हो तो इसे बहुत ज्यादा माना जाता है. 90 फीसदी से कम एलपीए हो तो इसे सूखे की श्रेणी में माना जाता है.

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