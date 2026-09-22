मौसम विभाग ने दी चेतावनी, चक्रवाती तूफान की आशंका, भारी बारिश का अनुमान
आईएमडी ने अर्णब चक्रवाती तूफान को लेकर अपडेट दिया है. अगले दो दिनों तक सचेत रहने की जरूरत है.
Published : September 22, 2026 at 4:08 PM IST
नई दिल्ली : भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी में बना मौसमी सिस्टम आगे बढ़ रहा है और तेज हो रहा है. विभाग के अनुसार इसके जल्द ही आंध्र प्रदेश-ओडिशा तट को पार करने की संभावना है. चक्रवाती तूफानों के नामों की सूची के अनुसार, उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाले अगले चक्रवात का नाम 'अर्णब' होगा.
बंगाली भाषा में 'अर्णब' का मतलब 'सागर' होता है. बांग्लादेश ने उस क्षेत्रीय ट्रॉपिकल साइक्लोन (उष्णकटिबंधीय चक्रवात) की नामकरण सूची में शामिल करने के लिए दिया था, जिसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन और भारत मौसम विज्ञान विभाग मिलकर बनाए रखते हैं.
आईएमडी ने मंगलवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब 'डिप्रेशन' (कम दबाव का गहरा क्षेत्र) में बदल गया है और अगले 10 घंटों में इसके 'डीप डिप्रेशन' (बहुत गहरे कम दबाव के क्षेत्र) में बदलने की संभावना है.विभाग ने बताया कि पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना यह मौसमी सिस्टम 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ा और सुबह 8:30 बजे उसी इलाके में केंद्रित था.
विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "इसके 23-24 सितंबर की रात को विशाखापत्तनम और गोपालपुर के बीच उत्तरी आंध्र प्रदेश-दक्षिणी ओडिशा तटों को 'डीप डिप्रेशन' के रूप में पार करने की बहुत अधिक संभावना है."दोपहर एक बजे तक, यह डिप्रेशन विशाखापत्तनम से लगभग 290 किलोमीटर पूर्व में स्थित था.इस डिप्रेशन के असर से, विभाग ने 22 से 25 सितंबर के बीच आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है.भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है.
आईएमडी ने सोशल मीडिया पर कहा, "पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन पिछले 6 घंटों में 18 किमी/घंटा की रफ़्तार से पश्चिम की ओर बढ़ा. आज, 22 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे (IST) यह उसी इलाके में 17.9°N अक्षांश और 86.0°E देशांतर के पास केंद्रित था. यह गोपालपुर (ओडिशा) से लगभग 200 किमी दक्षिण-पूर्व, कलिंगपटनम (आंध्र प्रदेश) से 200 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, पुरी (ओडिशा) से 210 किमी दक्षिण और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 290 किमी पूर्व में स्थित था."
आईएमडी ने कहा, "इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटों के दौरान पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गहरे डिप्रेशन में बदलने की बहुत संभावना है." साथ ही, यह भी अनुमान लगाया गया है कि यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगा.
बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव (डीप डिप्रेशन) के कारण ओडिशा के चार जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं. इस दबाव की वजह से अगले दो दिनों में राज्य में भारी बारिश होने की संभावना है. आईएमडी के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है, खासकर उन जगहों पर जहां पहले से ही लगातार बारिश हो रही है.
आपको बता दें कि मौसम विभाग कम दबाव वाले सिस्टम को उनकी तीव्रता के आधार पर वर्गीकृत करता है. इसके लिए जमीन पर दबाव के पैटर्न और समुद्र के ऊपर हवा की अधिकतम लगातार गति का इस्तेमाल किया जाता है. जब किसी सिस्टम में एक बंद आइसोबार (समान दबाव वाली रेखा) होती है, तो उसे कम दबाव वाला क्षेत्र माना जाता है. डिप्रेशन में दो और गहरे डिप्रेशन में तीन आइसोबार होते हैं. चार या उससे अधिक बंद आइसोबार वाले सिस्टम को चक्रवाती तूफान के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है.
मौसम विभाग ने तेलंगाना में अगले चार से पांच दिनों तक भारी और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके मद्देनजर विभाग ने कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज वॉर्निंग जारी की हैं. आज और कल, तेलंगाना के कुछ पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है.
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