बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी, बारिश की आशंका, दो से तीन डिग्री तक पहुंचेगा तापमान

उत्तर भारत के कई राज्यों में भयंकर शीतलहर की चेतावनी, आईएमडी ने और क्या कहा, पढ़ें पूरी खबर.

cold wave
ठंड के कारण आम जनजीवन प्रभावित (दिल्ली का दृश्य) (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 7:46 PM IST

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली : अगले कुछ दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है. इसकी वजह है एटमॉस्फेरिक सिस्टम का एक्टिव होना. इसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दो जनवरी तक कई इलाकों में बारिश, बर्फबारी, घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है. इसमें पश्चिमी विक्षोभ एक फैक्टर होगा.

टीईआरआई स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के क्लाइमेट चेंज कंसल्टेंट प्रो. एस.एन. मिश्रा ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ का मैदानों पर सीमित असर होने की संभावना है. उन्होंने कहा, "1-2 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तरी हिस्सों में असर पड़ने की संभावना है, जिससे इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इस सिस्टम का मैदानों पर सीमित असर होने की उम्मीद है, और ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है."

मिश्रा ने आगे कहा कि तीन जनवरी के बाद ठंड की लहर चल सकती है, जिसके साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा छा सकता है, जो धीरे-धीरे इंडो-गैंगेटिक मैदानों तक फैल जाएगा. घना कोहरा एक और बड़ी चिंता है.

आईएमडी ने एक जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में दो जनवरी तक कोहरे की स्थिति रह सकती है. बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों सहित कई अन्य राज्यों में 31 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच घना कोहरा छा सकता है.

30 दिसंबर से चार जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है. इसके अलावा, आईएमडी ने मछुआरों को सलाह दी है कि खराब समुद्री हालात के कारण 30 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच बंगाल की खाड़ी और आस-पास के पानी में समुद्र में न जाएं. अधिकारियों ने लोगों से मौसम संबंधी सलाह का ध्यान से पालन करने और ज़रूरी सावधानियां बरतने का आग्रह किया है, क्योंकि देश खराब सर्दियों के मौसम के लिए तैयार हो रहा है.

आईएमडी के अनुसार, "पश्चिमी विक्षोभ के असर से 30 दिसंबर से एक जनवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में भारी बारिश/बर्फबारी होने की बहुत संभावना है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जनवरी 2026 तक रात/सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिसके बाद इसमें कमी आएगी. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर तक और बिहार में 30 और 31 दिसंबर को कुछ इलाकों में ठंड का दिन से लेकर बहुत ठंड का दिन रहने की बहुत संभावना है."

स्काईमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश पालावत ने ईटीवी भारत को बताया, "अगले तीन दिनों में पहाड़ों में अच्छी बर्फबारी होने की उम्मीद है. यह नया पश्चिमी विक्षोभ मैदानी इलाकों को भी प्रभावित करेगा. पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों, पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है. उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है, और कुछ जगहों पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है."

उन्होंने उत्तर भारत में तापमान में अस्थायी बढ़ोतरी का भी जिक्र किया. महेश ने कहा, "अगले दो दिनों में उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. हालांकि, 3 जनवरी से न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट देखी जाएगी, जिससे कई जगहों पर शीतलहर की स्थिति बनेगी."

उन्होंने आगे कहा, "दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है, तमिलनाडु के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है." मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद में भारी बारिश और बर्फ़बारी हो सकती है. ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इस तरह की तेज बारिश और बर्फबारी से सड़क संपर्क, हवाई यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी, खासकर पहाड़ी इलाकों में, बाधित हो सकती है.हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने सिस्टम की तीव्रता को बढ़ा-चढ़ाकर बताने के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी है.

पर्यावरणविद मनु सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि मौजूदा स्थिति को चक्रवाती तूफान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "यह वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है. यह एक कमजोर करंट है और इसे चक्रवाती तूफान नहीं कहा जा सकता. यह एक चक्रवाती सिस्टम है, जिससे एक जनवरी को हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है."

सिंह ने आगे कहा कि हालांकि अभी तेज बारिश या गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना कम है, लेकिन अगर हल्की बूंदाबांदी भी होती है, तो इससे दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहतर हो सकती है. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, "पश्चिमी विक्षोभ धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है और अभी लद्दाख के कारगिल जिले में जोजिला-मिनामार्ग एक्सिस पर हल्की बर्फबारी हो रही है. यह सिस्टम और मजबूत होगा जिससे कश्मीर और लद्दाख के कारगिल जिले में कई जगहों पर मध्यम बर्फबारी होगी."

संपादक की पसंद

