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मौसम विभाग का बड़ा अपडेटः यूपी-बिहार में झमाझम बारिश तो दिल्ली-राजस्थान में 'आग' उगलेगा आसमान

उत्तर, पूर्व और दक्षिण भारत में बदलते मौसम के कारण आंधी-तूफान, बारिश और तेज हवाएं चलने के साथ-साथ तापमान में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है.

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सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 4:17 PM IST

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Updated : May 7, 2026 at 5:13 PM IST

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सुरभि गुप्ता.

नई दिल्ली: मौसम विभाग ने 7 मई से 12 मई के बीच देश के कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है. उत्तर, पूर्व और दक्षिण भारत में बदलते मौसम के कारण आंधी-तूफान, भारी बारिश और तेज हवाएं चलने के साथ-साथ तापमान में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है.

IMD के अनुसार, आने वाले दिनों में कम से कम 13 राज्यों में मौसम खराब रहने की आशंका है. उत्तर-पश्चिम भारत में आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर (नॉरथ-ईस्ट) राज्यों में बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और आंधी आ सकती है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार इससे भी ज्यादा होने की संभावना है. वहीं, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है. असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

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उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोमवार, 4 मई, 2026 को गुजरती महिला. (PTI)

दिल्ली में गर्मी का कहर जारी रहेगा

दिल्ली-एनसीआर में मौसम विभाग ने गुरुवार को, खासकर दोपहर और शाम के समय, हल्की आंधी और बिजली कड़कने का अनुमान जताया है. उत्तर, दक्षिण, पश्चिम दिल्ली, शाहदरा और नई दिल्ली जैसे इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं धूल भरी आंधी चल सकती है. दिल्ली से सटे शहरों जैसे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

हालांकि, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह राहत बस कुछ समय के लिए है. इसके बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी. वीकेंड (शनिवार-रविवार) तक दिल्ली का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है.

अगले सात दिनों के मौसम का हाल

आईएमडी वैज्ञानिक डॉ. नरेश ने बताया कि फिलहाल उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान सामान्य से नीचे है, लेकिन धीरे-धीरे गर्मी और लू का असर बढ़ सकता है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर, उत्तर-पश्चिम भारत में अगले सात दिनों तक बहुत भीषण लू चलने की आशंका नहीं है. हालांकि, पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन से चार दिनों के बाद तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

उन्होंने आगे कहा कि 10 मई से एक नया 'पश्चिमी विक्षोभ' उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा. 10 मई की रात से जम्मू-कश्मीर में हल्की बारिश शुरू हो सकती है. फिर 11 से 13 मई के बीच बारिश का यह सिलसिला जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और राजस्थान तक फैल जाएगा. इस दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश हो सकती है.

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बुधवार, 6 मई, 2026 को जम्मू और कश्मीर के जम्मू में गर्मी के एक दिन में एक छोटा लड़का नहर में तैर रहा है. (PTI)

राजस्थान में भीषण गर्मी की आहट

पश्चिमी राजस्थान में तापमान में भारी बढ़ोत्तरी होने की आशंका है, जबकि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश जारी रह सकती है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 9 मई के आसपास जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर जैसे शहरों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है. इसके साथ ही, IMD ने 9 मई से 12 मई के बीच गुजरात के तटीय इलाकों में भी लू चलने की चेतावनी जारी की है.

यूपी के 40 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले कुछ दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के कम से कम 40 जिलों में भारी बारिश और गरज के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है. लखनऊ, बरेली, आगरा, अयोध्या, गोरखपुर, सीतापुर, बहराइच, बलिया और गाजीपुर सहित कई जिलों में बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. कानपुर में 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है, जबकि लखनऊ में बादल छाए रहने और हल्की बौछारें पड़ने के आसार हैं.

मौसम अधिकारियों का कहना है कि इस बारिश से तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से अस्थायी राहत मिलेगी. हालांकि, अधिकारियों ने निचले इलाकों में जलभराव और अचानक मौसम बदलने से फसलों को नुकसान होने की चेतावनी दी है, खासकर पूर्वांचल और तराई क्षेत्रों में.

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पटना में गर्मी के एक दिन में मज़दूर अपने सिर पर ईंटें ढो रहे हैं. 5 मई, 2026 की तस्वीर है. (PTI)

बिहार में ओले गिरने की आशंका

बिहार के पटना और गया जैसे शहरों में आने वाले दिनों में तेज हवाएं चलने और ओले गिरने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हाल ही में राजस्थान, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में बारिश लाने वाला पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर होकर पूर्व की ओर बढ़ गया है, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम फिलहाल थोड़ा शांत है.

हालांकि, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि राजस्थान और पंजाब से बादलों की आवाजाही कम हो रही है, जो एक नए वेदर सिस्टम के आने से पहले का एक छोटा सा ठहराव है.

स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा है कि बारिश का अगला दौर आने से पहले तापमान में दो से चार डिग्री की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा, "मौसम साफ हो रहा है. तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है. 11 से 13 मई के बीच हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जिसके बाद फिर से गर्मी के हालात लौट आएंगे."

क्या कहते हैं जानकार

टेरी (TERI) यूनिवर्सिटी के जलवायु विशेषज्ञ प्रोफेसर एस.एन. मिश्रा ने कहा कि लगातार कमजोर से मध्यम पश्चिमी विक्षोभ वर्तमान में उत्तर-पश्चिम और उत्तर भारत को प्रभावित कर रहे हैं. उन्होंने बताया, "ये सिस्टम बारिश और मानसून-पूर्व आंधी-तूफान ला रहे हैं. उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में इस तरह के तूफान और आंधियां आती रहेंगी, जो इस मौसम के लिए काफी सामान्य हैं."

उन्होंने यह भी कहा कि मौसम के इन बदलावों के बावजूद मानसून की गति पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने बताया, "जून के आखिरी हफ्ते में मानसून के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. 15 मई से गर्मी धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होगी और मई के बाकी दिनों और जून में भीषण गर्मी का असर रहने की संभावना है."

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गुरुवार, 7 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल के नादिया ज़िले में भारी बारिश के दौरान पानी भरी सड़क से ढेला चलाता आदमी. (PTI)

दक्षिण भारत और हिमालयी राज्यों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण 11 से 13 मई के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अन्य हिमालयी क्षेत्रों में व्यापक बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने के आसार हैं. केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे दक्षिणी राज्यों में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है. डॉ. नरेश ने बताया कि दक्षिण भारत में चल रहे आंधी-तूफान के अलावा फिलहाल किसी बड़े मौसम संबंधी बदलाव की संभावना नहीं है.

मौसम विभाग ने आम जनता के लिए विशेष सलाह जारी की

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर के समय सीधी धूप से बचें, खूब पानी पिएं (हाइड्रेटेड रहें) और बहुत अधिक गर्मी होने पर बाहर जाने से बचें. बच्चों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

IMD ने किसानों और तूफान प्रभावित इलाकों के निवासियों से भी सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि अगले कई दिनों तक बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और ओले गिरने की संभावना है.

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलते हालात दक्षिण-पश्चिम मानसून के आने से पहले के बदलाव का संकेत हैं. इस समय उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ और बढ़ती गर्मी के मिलन से अक्सर आंधी और धूल भरे तूफान आते हैं.

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Last Updated : May 7, 2026 at 5:13 PM IST

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