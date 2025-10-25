ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु, केरल समेत कई जगहों पर बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट

नई दिल्ली: मौसम विभाग (IMD) ने 25 से 28 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, केरल और माहे में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने का पूर्वानुमान जारी किया है. अगले चार दिनों के दौरान इस क्षेत्र में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है और अगले चार दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में तेज सतही हवा (30-50 किमी प्रति घंटे की गति) चलने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. 28 से 31 अक्टूबर के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में, 29 अक्टूबर को झारखंड में, 26-29 अक्टूबर के दौरान ओडिशा में, 29-31 अक्टूबर के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, 27-29 अक्टूबर के दौरान ओडिशा में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा हो सकती है.

अगले 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बिजली और तेज हवा (40-50 किमी प्रति घंटे की गति) चलने की संभावना है. मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने की संभावना है. कोंकण और गोवा क्षेत्रों में 25 अक्टूबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

हालाँकि, अगले 4-5 दिनों के दौरान गुजरात क्षेत्र में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है. 29-31 अक्टूबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है. आईएमडी ने भारी वर्षा के संभावित प्रभाव के लिए कृषि मौसम संबंधी सलाह भी जारी की है.

आंध्र प्रदेश के किसानों को सलाह

आंध्र प्रदेश में परिपक्व मूंगफली की फसल और मक्के के पके हुए भुट्टों की कटाई केवल अच्छे मौसम या बरसात न होने पर ही करें और उपज को सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करें. चावल, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, कपास, मूंगफली, हल्दी, अदरक, सब्जियों और केले, नारियल और सुपारी के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें. जब तक मिट्टी में नमी का स्तर इष्टतम न हो जाए, तब तक रबी फसलों (रबी मक्का और चना) की बुवाई से बचें.