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दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे बढ़ रहा आगे, इन राज्यों में गरज के साथ बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

नई दिल्ली: मौसम विभाग को उम्मीद है कि, दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा और जून के तीसरे हफ्ते तक देश के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच जाएगा. मौसम के जानकारों ने संकेत दिया है कि, मानसून 25 जून से 30 जून के बीच दिल्ली और उससे सटे हुए क्षेत्रों में पहुंच सकता है. यह अनुमान गुरुवार को दिल्ली में आंधी और बारिश की रिपोर्ट के बाद आया है. अल नीनो के असर के बारे में पूछने पर, पर्यावरणविद राजेश पॉल ने कहा, "अल नीनो सीधे तौर पर दिल्ली में मानसून के आने की तारीख तय नहीं करता है. इसका ज्यादा असर मौसम के दौरान बारिश की ताकत, फैलाव और बने रहने पर पड़ता है. भले ही मानसून अपनी सामान्य तारीख के करीब दिल्ली पहुंच जाए, फिर भी अल नीनो के कारण जुलाई और अगस्त के दौरान बारिश कमजोर हो सकती है, बारिश में ज्यादा ब्रेक लग सकता है और गर्मी का ज्यादा तनाव हो सकता है. आज का मौसम

मौसम विभाग ने 11 जून तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है. हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और चंडीगढ़ समेत उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, और अगले कुछ दिनों में इसके धीरे-धीरे बढ़ने और भारी बारिश होने की उम्मीद है. ज्यादा से ज्यादा तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है, जबकि 10 जून तक कुछ इलाकों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है.