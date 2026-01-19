जम्मू कश्मीर में हल्की से भारी बारिश और बर्फबारी का IMD का अलर्ट
जम्मू-कश्मीर में 22 और 28 जनवरी को एक के बाद एक दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहने से बारिश और बर्फबारी हो सकती है.
Published : January 19, 2026 at 7:29 PM IST
श्रीनगर: भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडिया (IMD) ने 22 से 28 जनवरी तक जम्मू और कश्मीर में हल्की से भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है. इससे इस हफ्ते सड़क और हवाई ट्रैफ़िक में रुकावट आ सकती है.
बारिश और बर्फबारी का अनुमान जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी खबर है, जो सर्दियों के महीनों की शुरुआत से ही सूखे और ठंड से जूझ रहे हैं. आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि 22-28 जनवरी के दौरान एक के बाद एक दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू और कश्मीर और आस-पास के इलाकों पर असर डालेंगे, जिससे कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है.
Past 6 hrs IR Animation showing Western Disturbance (WD) associated moderate to intense clouds over Ladakh Jammu & Kashmir north Parts of Himachal Pradesh & north parts of Uttarakhand.#WesternDisturbance #IRAnimation #WeatherUpdate #CloudFormation #WeatherForecast @moesgoi… pic.twitter.com/bfyeDONITK— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 19, 2026
आईएमडी ने कहा कि 22-24 जनवरी के दौरान सिस्टम, जिसकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी 23 जनवरी को होगी, उससे जम्मू डिवीज़न की चिनाब घाटी समेत पीरपंजाल रेंज और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, शोपियां, पीर की गली, गुलमर्ग, सोनमर्ग-ज़ोजिला एक्सिस, बांदीपोरा-राजदान पास और कुपवाड़ा-साधना पास, डोडा, उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़ और रामबन में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.
26-28 जनवरी के दौरान सिस्टम, जिसकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी 27 जनवरी को होगी, उससे जम्मू डिवीज़न की चिनाब घाटी समेत पीरपंजाल रेंज और दक्षिण कश्मीर के मध्य और ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.
यह अनुमान लगाया गया है कि मौसम में बदलाव से जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे और जम्मू-कश्मीर के मध्य और ऊंचे इलाकों की दूसरी मुख्य सड़कों समेत एयर ट्रांसपोर्ट में रुकावट आ सकती है.
आईएमडी ने सलाह दी है कि खराब मौसम को देखते हुए यात्रियों, टूरिस्ट और ट्रांसपोर्टर उसी हिसाब से प्लान बनाएं. उसने बर्फीले इलाकों में लोगों को सलाह दी है कि वे ढलान वाले और एवलांच वाले इलाकों में जाने से बचें क्योंकि यहां लैंडस्लाइड, कमजोर जगहों पर मडस्लाइड और 40-60 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं चलने का खतरा हो सकता है.
बता दें कि कश्मीर में इन दिनों चिल्लई कलां चल रहा है, जो 40 दिनों का सबसे ठंडा मौसम होता है. इस दौरान रात का तापमान अक्सर हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे चला जाता है और बर्फबारी की संभावना ज्यादा होती है.
पिछले साल 21 दिसंबर को शुरू हुआ 'चिल्लई कलां' 30 जनवरी को खत्म होगा. इसके बाद 'चिल्लई खुर्द' और 'चिल्लई बच्चा' शुरू होंगे. इन दिनों घाटी में सूखी ठंड पड़ रही है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी की संभावना स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है. हालांकि घाटी के ऊंचे इलाकों में पिछले कुछ हफ्तों में बर्फबारी हुई है, लेकिन मैदानी इलाके सूखे ही रहे.
