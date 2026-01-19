ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर में हल्की से भारी बारिश और बर्फबारी का IMD का अलर्ट

श्रीनगर: भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडिया (IMD) ने 22 से 28 जनवरी तक जम्मू और कश्मीर में हल्की से भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है. इससे इस हफ्ते सड़क और हवाई ट्रैफ़िक में रुकावट आ सकती है. बारिश और बर्फबारी का अनुमान जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी खबर है, जो सर्दियों के महीनों की शुरुआत से ही सूखे और ठंड से जूझ रहे हैं. आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि 22-28 जनवरी के दौरान एक के बाद एक दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू और कश्मीर और आस-पास के इलाकों पर असर डालेंगे, जिससे कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. आईएमडी ने कहा कि 22-24 जनवरी के दौरान सिस्टम, जिसकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी 23 जनवरी को होगी, उससे जम्मू डिवीज़न की चिनाब घाटी समेत पीरपंजाल रेंज और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, शोपियां, पीर की गली, गुलमर्ग, सोनमर्ग-ज़ोजिला एक्सिस, बांदीपोरा-राजदान पास और कुपवाड़ा-साधना पास, डोडा, उधमपुर, रियासी, किश्तवाड़ और रामबन में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. 26-28 जनवरी के दौरान सिस्टम, जिसकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी 27 जनवरी को होगी, उससे जम्मू डिवीज़न की चिनाब घाटी समेत पीरपंजाल रेंज और दक्षिण कश्मीर के मध्य और ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.