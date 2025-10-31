ETV Bharat / bharat

बारिश से फिलहाल राहत नहीं! नवंबर में ठंडे दिन और गर्म रातें रहेंगी, जानें कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

इस साल देशभर में हुई भारी बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया. ऐसे में आईएमडी ने मौसम को लेकर बड़ी जानकारी दी है.

IMD Forecasts
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2025 at 8:15 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम, मध्य और पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है, जबकि रातें सामान्य से ज्यादा गर्म रहने की संभावना है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे-जैसे भारत नवंबर की ओर बढ़ रहा है, मौसम का मिजाज दिलचस्प होता जा रहा है. मौसम पर आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने शुक्रवार को एक वर्चुअल प्रेस वार्ता में कहा कि, देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में दिन के तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है.

उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ इलाकों को छोड़कर, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम रह सकता है, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान या रात के न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है. फरवरी 2026 तक कमजोर ला नीना की स्थिति बनी रह सकती है.

आईएमडी इन रुझानों के लिए कमजोर ला नीना की स्थिति को जिम्मेदार ठहरा रहा है जो वर्तमान में मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में बन रही है. ला नीना, जो आमतौर पर ठंडे वैश्विक तापमान और वर्षा में बदलाव से जुड़ा होता है. ला नीना के दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक बने रहने की उम्मीद है. उसके बाद जनवरी-मार्च 2026 तक धीरे-धीरे तटस्थ अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा.

वर्षा पूर्वानुमान: पूरे भारत में मिश्रित तस्वीर
आईएमडी के मासिक पूर्वानुमान के मुताबिक, नवंबर में भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है. महापात्र के मुताबिक, भारत में अक्टूबर पहले ही असाधारण रूप से आर्द्र रहा है, जहां 112.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 49 प्रतिशत अधिक और 2001 के बाद से दूसरी सबसे अधिक वर्षा है. यह असामान्य वृद्धि चार निम्न-दाब सिस्टम के कारण हुई, जिनमें से दो चक्रवाती तूफानों में बदल गईं, और साथ ही उत्तर भारत से चार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी गुजरे.

5 नवंबर के बाद राजस्थान को बारिश से राहत मिलेगी
राजस्थान में हाल के दिनों में आसमान में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर हो रही बारिश ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. पिछले दो-तीन दिनों से, कोटा और उदयपुर संभाग सहित राज्य के कई हिस्सों में लगातार बूंदाबांदी और धूप की कमी देखी गई, जिससे आर्द्रता में वृद्धि और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

हालांकि, आईएमडी ने 5 नवंबर से पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम का अनुमान लगाया है, जिससे कुछ राहत मिलेगी. तब तक, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जहां बांसवाड़ा के जगपुरा में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 57 मिमी बारिश दर्ज की गई.

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 नवंबर तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने और उसके बाद दिन के तापमान में वृद्धि का अनुमान लगाया है. शहर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 24.3°C और न्यूनतम तापमान 21.1°C दर्ज किया गया, और अगले सप्ताह तक तापमान 31°C तक पहुंचने की उम्मीद है.

वहीं मौसमी कारणों से मध्य प्रदेश में और बारिश की संभावना जताई गई है. आईएमडी के मुताबिक, चक्रवात मोंथा का असर उत्तर-पश्चिम झारखंड और आसपास के इलाकों में बना हुआ है और बिहार की ओर बढ़ रहा है, जहां अगले 12 घंटों में इसके कमजोर पड़ने की संभावना है.

दक्षिण म्यांमार तट और उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगले 48 घंटों में पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है. यह प्रणाली अगले चार दिनों तक मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश को और तेज कर सकती है. 3 नवंबर से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की भी उम्मीद है, जिससे उत्तरी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है.

मौसम विज्ञानियों का मानना ​​है कि नवंबर मानसून के पीछे हटने और सर्दियों के आगमन के बीच एक संक्रमणकालीन अवधि है. इस दौरान, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तरी और मध्य भारत में तापमान के रुझान और वर्षा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

महापात्रा ने बताया कि, कमजोर ला नीना और सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का संयोजन अगले कुछ हफ्तों में तापमान और वर्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा. हालांकि वर्षा आधारित इलाकों के किसानों को देर से होने वाली बारिश से लाभ हो सकता है. हालांकि, लगातार बारिश से कुछ मध्य और उत्तरी जिलों में रबी की बुवाई में देरी हो सकती है.

ये भी पढ़ें: इन राज्यों में तेज हवा, गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट, चक्रवाती तूफान मोंथा का असर

TAGGED:

IMD FORECASTS
WARMER NIGHTS
INDIA WEATHER
IMD DIRECTOR GENERAL
IMD FORECASTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मैं मानसिक तौर पर ठीक नहीं हूं...' जेमिमा ने खोला राज! बताया अर्धशतक और शतक का क्यों नहीं मनाया जश्न?

50 लाख का सोना झील में समाया! जान की बाजी लगाकर गोताखोर ईश्वर ने तलाशा बैग, ज्वैलरी पाकर खुशी से निहाल हुआ ओनर

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.