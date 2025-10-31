ETV Bharat / bharat

बारिश से फिलहाल राहत नहीं! नवंबर में ठंडे दिन और गर्म रातें रहेंगी, जानें कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

नई दिल्ली: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम, मध्य और पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है, जबकि रातें सामान्य से ज्यादा गर्म रहने की संभावना है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे-जैसे भारत नवंबर की ओर बढ़ रहा है, मौसम का मिजाज दिलचस्प होता जा रहा है. मौसम पर आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने शुक्रवार को एक वर्चुअल प्रेस वार्ता में कहा कि, देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में दिन के तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है.

उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ इलाकों को छोड़कर, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम रह सकता है, देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान या रात के न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है. फरवरी 2026 तक कमजोर ला नीना की स्थिति बनी रह सकती है.

आईएमडी इन रुझानों के लिए कमजोर ला नीना की स्थिति को जिम्मेदार ठहरा रहा है जो वर्तमान में मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में बन रही है. ला नीना, जो आमतौर पर ठंडे वैश्विक तापमान और वर्षा में बदलाव से जुड़ा होता है. ला नीना के दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक बने रहने की उम्मीद है. उसके बाद जनवरी-मार्च 2026 तक धीरे-धीरे तटस्थ अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा.

वर्षा पूर्वानुमान: पूरे भारत में मिश्रित तस्वीर

आईएमडी के मासिक पूर्वानुमान के मुताबिक, नवंबर में भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है. महापात्र के मुताबिक, भारत में अक्टूबर पहले ही असाधारण रूप से आर्द्र रहा है, जहां 112.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 49 प्रतिशत अधिक और 2001 के बाद से दूसरी सबसे अधिक वर्षा है. यह असामान्य वृद्धि चार निम्न-दाब सिस्टम के कारण हुई, जिनमें से दो चक्रवाती तूफानों में बदल गईं, और साथ ही उत्तर भारत से चार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी गुजरे.

5 नवंबर के बाद राजस्थान को बारिश से राहत मिलेगी

राजस्थान में हाल के दिनों में आसमान में बादल छाए रहने और रुक-रुक कर हो रही बारिश ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. पिछले दो-तीन दिनों से, कोटा और उदयपुर संभाग सहित राज्य के कई हिस्सों में लगातार बूंदाबांदी और धूप की कमी देखी गई, जिससे आर्द्रता में वृद्धि और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

हालांकि, आईएमडी ने 5 नवंबर से पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम का अनुमान लगाया है, जिससे कुछ राहत मिलेगी. तब तक, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जहां बांसवाड़ा के जगपुरा में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 57 मिमी बारिश दर्ज की गई.