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महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, राजस्थान में धूल भरी आंधी की संभावना

नई दिल्ली: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हाल ही में मानसून के सक्रिय होने से फिर से बारिश शुरू होने से कुछ राहत मिली है और कई जिलों में बारिश की कमी को कम करने में मदद मिली है. दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो लगभग दो हफ्ते से रुका हुआ था, अब फिर से आगे बढ़ गया है.

दिल्ली में धूल भरी आंधी ने भीषण गर्मी जैसे हालात से कुछ समय के लिए राहत दी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, बुधवार शाम को दिल्ली के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी से बड़ी राहत मिली और तापमान में तेजी से गिरावट आई.

हालांकि, दिल्ली में इस महीने बारिश की कमी दर्ज की जा रही है. जून में अब तक शहर में 39.6 मिमी बारिश हुई है, जबकि जून में अब तक सामान्य बारिश 48.3 मिमी होती है. यानी इस साल जून में अब तक सामान्य से 8.7 मिमी या 18 प्रतिशत कम बारिश हुई है.

IMD के अनुमान के अनुसार, गुरुवार को कुछ जगहों पर बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है. कम से कम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि ज्यादा से ज्यादा तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

भारत में मानसून पर नजर

उत्तर पश्चिम- राजस्थान में आज धूल भरी आंधी: पूर्वोत्तर देश का सबसे अधिक बारिश वाला इलाका बना हुआ है और आगामी हफ्ते में यहां सबसे ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 25 से 28 जून तक जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और तूफानी हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40-50 किमी प्रति घंटा से 60 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है.

मध्य भारत- 25 जून को बिजली गिरने की चेतावनी: मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, साथ ही गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. विदर्भ क्षेत्र को गर्मी की स्थिति से राहत मिलेगी क्योंकि इस क्षेत्र के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है.

पश्चिमी भारत- महाराष्ट्र में मानसून की बढ़त

मध्य महाराष्ट्र में 26 जून तक बिजली कड़कने, तेज हवाओं और मध्यम से भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान देखने को मिलेगा.

पश्चिमी तट सबसे अधिक सक्रिय मानसून वाले इलाकों में से एक है, केरल, कर्नाटक, गोवा और आस-पास के तटीय इलाकों में 25-26 जून के दौरान अच्छी बारिश जारी रहने की उम्मीद है.