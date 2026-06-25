महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, राजस्थान में धूल भरी आंधी की संभावना
मानसून के रफ्तार पकड़ने से 25 से 28 जून तक महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर औ उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट...
Published : June 25, 2026 at 1:46 PM IST
नई दिल्ली: महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हाल ही में मानसून के सक्रिय होने से फिर से बारिश शुरू होने से कुछ राहत मिली है और कई जिलों में बारिश की कमी को कम करने में मदद मिली है. दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो लगभग दो हफ्ते से रुका हुआ था, अब फिर से आगे बढ़ गया है.
दिल्ली में धूल भरी आंधी ने भीषण गर्मी जैसे हालात से कुछ समय के लिए राहत दी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, बुधवार शाम को दिल्ली के कुछ हिस्सों में आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी से बड़ी राहत मिली और तापमान में तेजी से गिरावट आई.
हालांकि, दिल्ली में इस महीने बारिश की कमी दर्ज की जा रही है. जून में अब तक शहर में 39.6 मिमी बारिश हुई है, जबकि जून में अब तक सामान्य बारिश 48.3 मिमी होती है. यानी इस साल जून में अब तक सामान्य से 8.7 मिमी या 18 प्रतिशत कम बारिश हुई है.
IMD के अनुमान के अनुसार, गुरुवार को कुछ जगहों पर बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है. कम से कम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि ज्यादा से ज्यादा तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.
भारत में मानसून पर नजर
उत्तर पश्चिम- राजस्थान में आज धूल भरी आंधी: पूर्वोत्तर देश का सबसे अधिक बारिश वाला इलाका बना हुआ है और आगामी हफ्ते में यहां सबसे ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने 25 से 28 जून तक जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान लगाया है.
आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इन इलाकों में गरज के साथ बारिश और तूफानी हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40-50 किमी प्रति घंटा से 60 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है.
मध्य भारत- 25 जून को बिजली गिरने की चेतावनी: मौसम विभाग के मुताबिक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, साथ ही गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. विदर्भ क्षेत्र को गर्मी की स्थिति से राहत मिलेगी क्योंकि इस क्षेत्र के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है.
पश्चिमी भारत- महाराष्ट्र में मानसून की बढ़त
मध्य महाराष्ट्र में 26 जून तक बिजली कड़कने, तेज हवाओं और मध्यम से भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान देखने को मिलेगा.
पश्चिमी तट सबसे अधिक सक्रिय मानसून वाले इलाकों में से एक है, केरल, कर्नाटक, गोवा और आस-पास के तटीय इलाकों में 25-26 जून के दौरान अच्छी बारिश जारी रहने की उम्मीद है.
पूर्वी भारत- मानसून की प्रगति: 25 जून को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने की संभावना है और यह 30 जून तक जारी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, बिहार, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं. इन क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है.
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत- गरज के साथ बारिश
दक्षिण भारत में 25 जून को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश होगी और यह 30 जून तक जारी रहेगी. IMD ने गरज के साथ बारिश और 40 – 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है. जबकि कर्नाटक में तेज हवाए चलने की संभावना है.
इन क्षेत्रों में रहेगी लू की स्थिति
बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में गर्मी और उमस का दौर जारी रहने का अनुमान है. इन क्षेत्रों में लू चलने की संभावना है.
भारत के 315 जिलों में कम बारिश
जून के पहले तीन हफ्तों में देश के 315 जिलों में बहुत कम बारिश हुई, खरीफ की बुआई शुरू होने के समय पूरे भारत में बारिश सामान्य से लगभग 40–42% कम रही. जुलाई और अगस्त बहुत अहम हैं. मौसम की लगभग 60–70% बारिश और खेती के लिए पानी की ज्यादा भरपाई इन्हीं दो महीनों में होती है. जून में भी जब बारिश कम होती है, तो जुलाई-अगस्त में अच्छी बारिश मानसून की कमी को काफी कम कर सकती है या खत्म भी कर सकती है.
जून में कम बारिश ने चिंता बढ़ा दी है; 2026 के मानसून का नतीजा काफी हद तक इन बातों पर निर्भर करेगा:
- बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले निम्न वायुदाब क्षेत्र की आवृत्ति.
- क्या मध्य भारत में मानसून का परिसंचरण मजबूत होगा.
- मानसून के चरम महीनों के दौरान अल नीनो से जुड़ी स्थितियों का असर.
अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र
पर्यावरणविद् राजेश पॉल ने कहा कि सबसे अधिक असर मध्य भारत पर पड़ा है, जहां हाल के आकलन के मुताबिक बारिश में कमी लगभग 60–67% तक पहुंच गई है. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आस-पास के इलाकों पर खास तौर पर असर पड़ा है. पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में भी काफी कमी देखी गई है.
कम बारिश का संभावित असर:
- खरीफ की बुआई में देरी, खासकर सोयाबीन, कपास, दालें और धान की बुआई में देरी.
- मिट्टी में नमी कम होने से फसल के अंकुरण पर असर पड़ता है.
- सिंचाई और भूजल पर निर्भरता बढ़ गई है.
- अगर जुलाई तक बारिश की कमी बनी रही तो तालाबों और पेय जल की सप्लाई पर दबाव पड़ेगा.
- फसल का उत्पादन कम होने और गांव की आय पर दबाव का ज्यादा खतरा.
यह भी पढ़ें- राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना, लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत