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केरल के 11 जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी... जानें अन्य राज्यों का हाल

मछुआरों को खराब मौसम की वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कुछ हिस्सों में नहीं जाने की सलाह दी गई है.

IMD Forecast: Delhi to See Rainy August Start; Heavy Showers Expected Across Several States
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 1, 2026 at 11:44 AM IST

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नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश के बाद, अगस्त में साउथ-वेस्ट मानसून का एक कमजोर दौर आने की संभावना है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने लंबी अवधि का औसत (LPA) के 94 प्रतिशत के साथ सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, अगस्त के पहले महीने में दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है. ऐसे में दिल्ली वालों को बीच-बीच में बहुत हल्की से हल्की बारिश होने से उमस से राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. वहीं दोपहर और शाम के समय पूरे शहर में झमाझम बारिश होने की उम्मीद है.

थोड़ी राहत के बावजूद, उमस ज्यादा रही
सफदरजंग में कम से कम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है, जबकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 76 रहा. एयर क्वालिटी इंडेक्स के ठीक-ठाक कैटेगरी में रहने का कारण रुक-रुक कर हो रही बारिश बताया गया है.

आने वाले दिनों के लिए आईएमडी का अनुमान
देश के कई हिस्सों में जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश के बाद, अगस्त में दक्षिण-पश्चिम मानसून का एक कमजोर दौर आने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) के 94 फीसदी के साथ सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया है. सामान्य से कम बारिश का यह ट्रेंड अगस्त-सितंबर के दौरान जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि पूर्व-मध्य भारत और पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है.

आईएमडी ने कहा कि मध्यम अल नीनो की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है, जबकि सितंबर में एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) बन सकता है, जो मानसून गतिविधि को कुछ समर्थन देगा. विभाग ने यह भी बताया कि कम बारिश के कारण जुलाई में दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया, जो पूरे देश में मानसून के असमान वितरण के असर को दिखाता है.

मानसून पर नजर: पूरे भारत में बारिश हो रही है तेज
दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पूर्व राजस्थान पर बना डिप्रेशन कमजोर होकर लो-प्रेशर एरिया में बदल रहा है, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर मानसून की बारिश हो रही है.

मध्य भारत
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बारिश पर नजर है. छत्तीसगढ़ (3 से 7 अगस्त) और मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है, साथ ही 60 किलोमीटर प्रतिघंटे तक की रफ्तार वाली तेज हवाएं चल सकती हैं.

उत्तर-पश्चिम भारत
हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1 से 7 अगस्त के दौरान बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है. उत्तराखंड में भारी बारिश और घना कोहरा रहने की संभावना है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए तीर्थयात्रा मुश्किल हो जाएगी. भारी बारिश के कारण शोपियां के पालहीपोरा में बाढ़ आ गई, जिससे कई घर पानी में डूब गए. पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव और राहत अभियान शुरू किया.

पूर्वी भारत
ओडिशा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है. अंडमान और निकोबार में गरज के साथ हवाएं 60 किलोमीटर प्रतिघंटे तक की रफ्तार से चल सकती हैं.

उत्तर-पूर्व भारत
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और दूसरे उत्तर-पूर्वी राज्यों में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जिसमें भारी बारिश और 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है.

पश्चिम भारत
गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी मानसून बारिश जारी है. 1 अगस्त के लिए पूरे राज्य में स्कूलों की छुट्टी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय अधिकारी मौसम के हालात के आधार पर स्कूल बंद करने का फैसला कर सकते हैं. छात्र और अभिभावकों को जिला-स्तर के अपडेट्स पर नजर रखनी चाहिए.

दक्षिण भारत
केरल के ग्यारह जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. चार जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं. नमी वाली हवाओं के कारण लगातार बारिश की उम्मीद है, और मछुआरों को समुद्र में तेज लहरों से बचने की सलाह दी गई है. कमजोर इलाकों में रहने वालों को अलर्ट रहना चाहिए.

कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश होने की उम्मीद है. तटीय इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चल सकती हैं, जो 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार तक जा सकती हैं.

मछुआरों के लिए सलाह
मौसम विभाग ने मछुआरों को खराब मौसम की वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है. यह चेतावनी मन्नार की खाड़ी, कोमोरिन क्षेत्र, श्रीलंका तट, ओडिशा तट, अंडमान सागर और अरब सागर के आस-पास के इलाकों के लिए है.

आईएमडी ने लोगों को मौसम के अपडेट पर नजर रखने और तेज आंधी-तूफान के समय गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है, क्योंकि इस हफ्ते देश के बड़े हिस्सों में मौसम की स्थिति बदलती रहेगी.

ये भी पढ़ें: उत्तर भारत में अब तक सामान्य से 13.9 फीसदी कम बारिश, अगस्त में राहत की उम्मीद

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