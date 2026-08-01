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केरल के 11 जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी... जानें अन्य राज्यों का हाल

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश के बाद, अगस्त में साउथ-वेस्ट मानसून का एक कमजोर दौर आने की संभावना है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने लंबी अवधि का औसत (LPA) के 94 प्रतिशत के साथ सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, अगस्त के पहले महीने में दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है. ऐसे में दिल्ली वालों को बीच-बीच में बहुत हल्की से हल्की बारिश होने से उमस से राहत मिलेगी. मौसम विभाग ने सुबह और दोपहर के समय कुछ जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान लगाया है. वहीं दोपहर और शाम के समय पूरे शहर में झमाझम बारिश होने की उम्मीद है.

थोड़ी राहत के बावजूद, उमस ज्यादा रही

सफदरजंग में कम से कम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है, जबकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 76 रहा. एयर क्वालिटी इंडेक्स के ठीक-ठाक कैटेगरी में रहने का कारण रुक-रुक कर हो रही बारिश बताया गया है.

आने वाले दिनों के लिए आईएमडी का अनुमान

देश के कई हिस्सों में जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश के बाद, अगस्त में दक्षिण-पश्चिम मानसून का एक कमजोर दौर आने की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) के 94 फीसदी के साथ सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया है. सामान्य से कम बारिश का यह ट्रेंड अगस्त-सितंबर के दौरान जारी रहने की उम्मीद है, हालांकि पूर्व-मध्य भारत और पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है.

आईएमडी ने कहा कि मध्यम अल नीनो की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है, जबकि सितंबर में एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) बन सकता है, जो मानसून गतिविधि को कुछ समर्थन देगा. विभाग ने यह भी बताया कि कम बारिश के कारण जुलाई में दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया, जो पूरे देश में मानसून के असमान वितरण के असर को दिखाता है.

मानसून पर नजर: पूरे भारत में बारिश हो रही है तेज

दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पूर्व राजस्थान पर बना डिप्रेशन कमजोर होकर लो-प्रेशर एरिया में बदल रहा है, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर मानसून की बारिश हो रही है.

मध्य भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बारिश पर नजर है. छत्तीसगढ़ (3 से 7 अगस्त) और मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है, साथ ही 60 किलोमीटर प्रतिघंटे तक की रफ्तार वाली तेज हवाएं चल सकती हैं.

उत्तर-पश्चिम भारत

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 1 से 7 अगस्त के दौरान बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है. उत्तराखंड में भारी बारिश और घना कोहरा रहने की संभावना है, जिससे श्रद्धालुओं के लिए तीर्थयात्रा मुश्किल हो जाएगी. भारी बारिश के कारण शोपियां के पालहीपोरा में बाढ़ आ गई, जिससे कई घर पानी में डूब गए. पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव और राहत अभियान शुरू किया.