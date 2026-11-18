अकवान गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदला, 20 नवंबर को लैंडफॉल, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी
आईएमडी साइक्लोन अकवन गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदल गया है, 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है.
Published : November 18, 2026 at 1:59 PM IST
नई दिल्ली: साइक्लोन अकवान गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदल गया है, 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात अकवान एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है.
मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश तट और दक्षिण ओडिशा के आस-पास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बुधवार सुबह आईएमडी के अनुसार चक्रवात पिछले छह घंटों के दौरान लगभग 3 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ा. यह चेन्नई से लगभग 580 किमी पूर्व, मछलीपट्टनम से 610 किमी दक्षिण-पूर्व और विशाखापत्तनम से 610 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य के मध्य भागों पर केंद्रित था.
गंभीर चक्रवाती तूफान “अकवान” पर ताज़ा अपडेट #SevereCyclonicStorm #CycloneAkvan #CycloneUpdate #AkvanUpdate #CycloneAlert #WeatherUpdate #IMD #BayOfBengal #CycloneForecast #WeatherForecast #TropicalCyclone #StormAlert #CycloneTracking @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 18, 2026
साइक्लोन के 20 नवंबर को लैंडफॉल करने की उम्मीद है
साइक्लोन के उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और 20 नवंबर को दोपहर के आसपास नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम तटों को पार करने की संभावना है. लैंडफॉल के समय, इसके एक गंभीर साइक्लोनिक तूफान बने रहने की उम्मीद है, जिसमें हवा की स्पीड 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे और हवा के झोंके 120 किलोमीटर प्रतिघंटे तक पहुंच सकते हैं.
लैंडफॉल से पहले हवा की स्पीड बढ़ने की संभावना है
मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि साइक्लोन अगले दो दिनों तक अपनी तेजी बनाए रखेगा. 19 नवंबर की रात से हवा की स्पीड 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने की संभावना है. हवा के झोंके 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं और 20 नवंबर को सिस्टम के तट को पार करने तक जारी रह सकते हैं.
हालांकि, लैंडफॉल के बाद साइक्लोन के धीरे-धीरे कमज़ोर होने की उम्मीद है. 20 नवंबर की शाम तक इसके कमज़ोर होकर साइक्लोनिक तूफ़ान में बदलने, 21 नवंबर की सुबह तक डिप्रेशन में बदलने और उसी दिन शाम तक एक साफ़ तौर पर कम दबाव वाला एरिया बनने की संभावना है.
कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है
साइक्लोन अकवान के तट की ओर बढ़ने से कई राज्यों में भारी बारिश की उम्मीद है. आईएमडी ने 19 और 20 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इस दौरान कुछ इलाकों में 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश भी हो सकती है.
ओडिशा में भी भारी बारिश होने की संभावना है, 19 और 20 नवंबर को दक्षिण ओडिशा में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश और उत्तर ओडिशा में भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश की उम्मीद है. 21 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है.
पूर्वी तेलंगाना में 20 और 21 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है.
तटीय इलाकों में बहुत ऊंची समुद्री लहरें उठने की उम्मीद है
जैसे-जैसे साइक्लोन आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचेगा, समुद्र की हालत और खराब होने की संभावना है. आईएमडी के अनुसार 20 नवंबर को लैंडफॉल तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य में समुद्र की हालत बहुत ऊंची से बहुत ऊंची रहेगी.
19 नवंबर से लहरों की ऊंचाई 9-14 मीटर तक पहुंच सकती है और 19 नवंबर की रात से लैंडफॉल तक 14 मीटर से ज़्यादा हो सकती है. आंध्र प्रदेश और यनम तटों पर भी तेज़ हवाएं चलने की उम्मीद है. 18 नवंबर की शाम से हवा की स्पीड 60-70 kmph, जो बढ़कर 80 kmph तक पहुंच सकती है, होने की संभावना है. 19 नवंबर की रात से यह बढ़कर 100-110 kmph हो सकती है, जिसमें हवा की रफ्तार 120 kmph तक पहुंच सकती है.
तटीय इलाकों में बाढ़ और नुकसान का खतरा है
आईएमडी ने चेतावनी दी है कि साइक्लोन से फूस और कच्चे घरों को नुकसान हो सकता है, पेड़ उखड़ सकते हैं और बिजली और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ सकता है. खड़ी फसलों, बागानों और बगीचों को भी नुकसान हो सकता है, खासकर केले, पपीते और नारियल के बागानों को.
भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर सकता है, सड़कों पर पानी भर सकता है और ट्रैफिक और रेलवे सर्विस में रुकावट आ सकती है. मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड जैसे दूसरे संभावित खतरों की भी पहचान की है.
दिल्ली-NCR में घने कोहरे की चेतावनी
जबकि देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से साइक्लोन के असर के लिए तैयारी कर रहे हैं. आईएमडी ने उत्तर भारत के लिए भी घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18 नवंबर को घना कोहरा रह सकता है. हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में भी 19 से 21 नवंबर के बीच घना कोहरा रहने की संभावना है. सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने से सड़क ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ सकता है.
मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है
समुद्र के हालात और खराब होने की उम्मीद के चलते आईएमडी ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के प्रभावित हिस्सों से दूर रहने की सलाह दी है. दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में 18 नवंबर तक, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 20 नवंबर तक और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में 21 नवंबर तक मछली पकड़ने का काम रोक दिया गया है. इसी तरह की पाबंदियां पूर्व-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के लिए भी जारी की गई हैं.
मौसम विभाग ने भी कमजोर तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने और कमजोर इमारतों में रहने से बचने की सलाह दी है. अधिकारियों से कहा गया है कि जहां भी जरूरी हो, सड़क, रेल और हवाई ट्रैफिक को रेगुलेट करें और बदलते मौसम पर कड़ी नज़र रखें.