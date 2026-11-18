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अकवान गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदला, 20 नवंबर को लैंडफॉल, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: साइक्लोन अकवान गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदल गया है, 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है. बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात अकवान एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है.

मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश तट और दक्षिण ओडिशा के आस-पास के इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बुधवार सुबह आईएमडी के अनुसार चक्रवात पिछले छह घंटों के दौरान लगभग 3 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ा. यह चेन्नई से लगभग 580 किमी पूर्व, मछलीपट्टनम से 610 किमी दक्षिण-पूर्व और विशाखापत्तनम से 610 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य के मध्य भागों पर केंद्रित था.

साइक्लोन के 20 नवंबर को लैंडफॉल करने की उम्मीद है साइक्लोन के उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और 20 नवंबर को दोपहर के आसपास नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश और यनम तटों को पार करने की संभावना है. लैंडफॉल के समय, इसके एक गंभीर साइक्लोनिक तूफान बने रहने की उम्मीद है, जिसमें हवा की स्पीड 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे और हवा के झोंके 120 किलोमीटर प्रतिघंटे तक पहुंच सकते हैं. लैंडफॉल से पहले हवा की स्पीड बढ़ने की संभावना है मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि साइक्लोन अगले दो दिनों तक अपनी तेजी बनाए रखेगा. 19 नवंबर की रात से हवा की स्पीड 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ने की संभावना है. हवा के झोंके 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं और 20 नवंबर को सिस्टम के तट को पार करने तक जारी रह सकते हैं. हालांकि, लैंडफॉल के बाद साइक्लोन के धीरे-धीरे कमज़ोर होने की उम्मीद है. 20 नवंबर की शाम तक इसके कमज़ोर होकर साइक्लोनिक तूफ़ान में बदलने, 21 नवंबर की सुबह तक डिप्रेशन में बदलने और उसी दिन शाम तक एक साफ़ तौर पर कम दबाव वाला एरिया बनने की संभावना है. कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है साइक्लोन अकवान के तट की ओर बढ़ने से कई राज्यों में भारी बारिश की उम्मीद है. आईएमडी ने 19 और 20 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इस दौरान कुछ इलाकों में 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश भी हो सकती है. ओडिशा में भी भारी बारिश होने की संभावना है, 19 और 20 नवंबर को दक्षिण ओडिशा में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश और उत्तर ओडिशा में भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश की उम्मीद है. 21 नवंबर को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है. पूर्वी तेलंगाना में 20 और 21 नवंबर को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है.