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दिल्ली में भीषण गर्मी से राहत नहीं, देश के कई हिस्सों में लू और भारी बारिश का अलर्ट जारी

आईएमडी ने भारत के कई हिस्सों में लू और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में मौसम गर्म रहने की संभावना है.

MD alerts of heat waves condition
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 4:31 PM IST

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नई दिल्ली: मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि भारत की राजधानी दिल्ली में तापमान बढ़ने की संभावना है. आईएमडी के मौसम के जानकार नरेश कुमार ने बताया कि दिल्ली में 3 दिन तक मौसम गर्म रहेगा और पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) आने के बाद पूरे उत्तर पश्चिम इलाके में तापमान कम हो जाएगा.

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 2 से 3 दिनों में मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अच्छे हैं.

मौसम का अनुमान और चेतावनी
दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, और तेलंगाना में 14 जून तक कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 10 जून को तेलंगाना में बहुत भारी बारिश का स्पेशल अलर्ट भी जारी किया है.

कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल और माहे में 9 से 11 जून के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है. इन इलाकों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की भी संभावना है. साथ ही 60 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.

इसी तरह, पूर्वोत्तर इलाके में, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर में भारी बारिश होने की उम्मीद है. साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी-तूफान और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 60 किलोमीटर तक हो सकती है. ये हालात 14 जून तक बने रहने की संभावना है.

पश्चिम भारत में मौसम का हाल
देश के पश्चिमी इलाकों में, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में आज भारी बारिश होने की संभावना है. महाराष्ट्र में 9 जून तक अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है.

उत्तर पश्चिम भारत में मौसम का हाल
यहां 11 से 12 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ओले गिरने की संभावना है. इस इलाके में 11 जून तक अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2 स 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जबकि तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है. दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हीट वेव (लू) की स्थिति बनी रहने की संभावना है.

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में समुद्र के विकराल रूप में रहने की उम्मीद है. ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें: दक्षिण-पश्चिम मानसून धीरे-धीरे बढ़ रहा आगे, इन राज्यों में गरज के साथ बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी

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