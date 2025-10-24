ETV Bharat / bharat

गरज के साथ बौछारें...मध्य प्रदेश, तमिलनाडु समेत इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, जानिए मौसम का ताजा हाल

आईएमडी के मुताबिक, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार है. केरल में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

IMD predicts rainfall across South India
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
Published : October 24, 2025 at 2:48 PM IST

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं. ऐसे में मौसम विभाग (IMD) ने तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. आईएमडी के मुताबिक, कुछ हिस्सों में हल्की-फुल्की बारिश भी हो सकती है.

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में एक निम्न दबाव सिस्टम बनने के कारण तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार है. कुछ इलाकों में तो झमाझम बारिश की भविष्यवाणी की गई है.

अगले 24 घंटों के दौरान इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है. आईएमडी के मुताबिक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर बिजली के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

केरल, कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा के तटों और आसपास के समुद्री क्षेत्रों, लक्षद्वीप, कोमोरिन क्षेत्रों, मालदीव, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, पूर्व मध्य और आसपास के पश्चिम मध्य अरब सागर के कई हिस्सों, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में तेज रफ्तार के साथ हवा चलने की संभावना है. वहीं तमिलनाडु के साथ आसपास के दक्षिण आंध्र प्रदेश, श्रीलंका के तटों, दक्षिण-पूर्व और आसपास के पूर्व मध्य, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों और अंडमान सागर में 35 किमी प्रति घंटे से 45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है.

पूर्व मध्य अरब सागर के दक्षिण-पश्चिमी भागों और आसपास के क्षेत्रों, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी भागों और आसपास के क्षेत्रों में 45 किमी प्रति घंटे से 55 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने तथा 65 किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंचने की संभावना है.

तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर, चेन्नई के बांधों से समुद्र में छोड़ा जा रहा पानी
तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश से कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं और कुछ जिलों में धान की फसल डूब गई है. इसके अलावा जलभराव के बाद विल्लुपुरम बस स्टैंड पर यात्री फंस गए.

भारी बारिश के कारण राज्य के सबसे बड़े मेट्टूर बांध समेत विभिन्न जलाशयों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई है. मेट्टूर बांध का जलस्तर चरम सीमा पर पहुंच गया है. जल संसाधन विभाग के एक सूत्र के अनुसार, सलेम जिले में स्थित मेट्टूर बांध (स्टैनली जलाशय) अपनी पूर्ण जल क्षमता 120 फुट तक पहुंच गया है और इसमें 36,484 क्यूसेक पानी का प्रवाह जारी है. बांध से लगभग 35,741 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. यहां 10.6 मिलीमीटर बारिश हुई है.

बारिश से केरल के कई हिस्सों में पेड़ गिरे, बिजली की तारें टूटीं
केरल के विभिन्न हिस्सों में रात भर चली तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश के कारण पेड़ उखड़ गए और बिजली की लाइनें टूट गईं. इस मौसमी कहर से मकानों और वाहनों को क्षति पहुंची, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई और यातायात भी बाधित हुआ.

लगातार बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में निचले इलाकों में जलभराव हो गया और विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार को राज्य के आठ जिलों में सुबह सात बजे से तीन घंटे के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया.

मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि दिन के दौरान राज्य के अलग-अलग स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है और सतह पर हवा की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. 'ऑरेंज अलर्ट' 11 से 20 सेमी की भारी वर्षा को दर्शाता है.

