गरज के साथ बौछारें...मध्य प्रदेश, तमिलनाडु समेत इन राज्यों में भारी बारिश के आसार, जानिए मौसम का ताजा हाल

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं. ऐसे में मौसम विभाग (IMD) ने तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. आईएमडी के मुताबिक, कुछ हिस्सों में हल्की-फुल्की बारिश भी हो सकती है.

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्व में एक निम्न दबाव सिस्टम बनने के कारण तमिलनाडु और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार है. कुछ इलाकों में तो झमाझम बारिश की भविष्यवाणी की गई है.

अगले 24 घंटों के दौरान इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है. आईएमडी के मुताबिक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर बिजली के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.

केरल, कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा के तटों और आसपास के समुद्री क्षेत्रों, लक्षद्वीप, कोमोरिन क्षेत्रों, मालदीव, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, पूर्व मध्य और आसपास के पश्चिम मध्य अरब सागर के कई हिस्सों, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में तेज रफ्तार के साथ हवा चलने की संभावना है. वहीं तमिलनाडु के साथ आसपास के दक्षिण आंध्र प्रदेश, श्रीलंका के तटों, दक्षिण-पूर्व और आसपास के पूर्व मध्य, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों और अंडमान सागर में 35 किमी प्रति घंटे से 45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है.

पूर्व मध्य अरब सागर के दक्षिण-पश्चिमी भागों और आसपास के क्षेत्रों, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी भागों और आसपास के क्षेत्रों में 45 किमी प्रति घंटे से 55 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलने तथा 65 किमी प्रति घंटे की गति तक पहुंचने की संभावना है.

तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर, चेन्नई के बांधों से समुद्र में छोड़ा जा रहा पानी

तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश से कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं और कुछ जिलों में धान की फसल डूब गई है. इसके अलावा जलभराव के बाद विल्लुपुरम बस स्टैंड पर यात्री फंस गए.