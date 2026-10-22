फिल्म 'सूर्या अंत से आरंभ तक' को लेकर विवाद, फिल्म रिलीज रोकने की अपील
केंद्रीय मंत्री के पास डॉक्टरों ने की शिकायत. क्या बताई वजह, पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 22, 2026 at 7:39 PM IST
नई दिल्ली : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गुरुवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से फिल्म "सूर्या-अंत से आरंभ तक" की तत्काल समीक्षा करने का आग्रह किया है. एसोसिएशन का आरोप है कि फिल्म के प्रचार सामग्री में चिकित्सा पेशे में भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को जिस तरह से दिखाया गया है, वह चिंता का विषय है.
मंत्री को सौंपे गए एक ज्ञापन में, आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिलकुमार जे. नायक ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म में जिस तरह से चीजें दिखाई गई हैं, उसका डॉक्टरों की प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और डॉक्टर-मरीज के रिश्ते में जनता के भरोसे पर बुरा असर पड़ सकता है.
मेडिकल एसोसिएशन ने फिल्म की सामग्री की निष्पक्ष जांच की मांग की है और सरकार से आग्रह किया है कि वह फिल्म निर्माताओं से उचित सुधारात्मक कदम उठाने को कहे. साथ ही, यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि कानून के तहत जरूरी हो, तो फिल्म पर प्रतिबंध लगाने या कोई अन्य उचित कार्रवाई करने पर विचार किया जाए.
आईएमए की मुख्य चिंता यह है कि फिल्म में चिकित्सा जगत में कथित भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रथाओं को इस तरह दिखाया गया है, जिससे ऐसा लग सकता है कि पूरे पेशे में ही ऐसी चीजें आम हैं. एसोसिएशन का कहना है कि हालांकि पेशेवर कदाचार के व्यक्तिगत मामलों की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की हरकतों की वजह से हजारों ईमानदार और समर्पित डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जाना चाहिए.
ज्ञापन में उन दृश्यों पर भी चिंता जताई गई है जिनमें डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों पर शारीरिक हमले दिखाए गए हैं, खासकर तब, जब ऐसी घटनाओं को वीरतापूर्ण या सही ठहराने की कोशिश की गई हो.डॉ. नायक ने कहा, "इस तरह के चित्रण से स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को सामान्य माना जा सकता है, जिससे डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और भी बढ़ सकती हैं."
उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कंटेंट, जो चिकित्सा कर्मियों पर होने वाले हमलों का महिमामंडन करता हुआ प्रतीत होता है, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वालों के प्रति शत्रुता को बढ़ावा दे सकता है.चिकित्सा संगठन ने आगे चेतावनी दी कि डॉक्टरों की नकारात्मक छवि पेश करने से उस भरोसे और सहयोग को नुकसान पहुंच सकता है. उनका तर्क है कि डॉक्टर-मरीज का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है, अगर लोगों के मन में पूरे चिकित्सा पेशे को लेकर ही बेवजह शक पैदा हो जाए, तो यह भरोसा डगमगा सकता है.
यह स्पष्ट करते हुए कि वे भ्रष्टाचार, अनैतिक चिकित्सा प्रथाओं या पेशेवर कदाचार का समर्थन नहीं करते, आईएमए ने कहा कि गलत कामों पर उचित कानूनी और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के जरिए कार्रवाई की जानी चाहिए. हालांकि, उनका यह भी कहना है कि किसी एक व्यक्ति के गलत व्यवहार को पूरे पेशे पर लागू करके नहीं देखा जाना चाहिए.संगठन ने चिकित्सा शिक्षा पर पड़ने वाले असर का भी जिक्र किया.
उनका तर्क है कि डॉक्टरों की नकारात्मक छवि पेश करने से मेडिकल छात्रों का मनोबल गिर सकता है. साथ ही, जो लोग डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं, वे भी इस पेशे में आने से हतोत्साहित हो सकते हैं. ऐसा पेशा जिसमें वर्षों की ट्रेनिंग, त्याग और मरीजों की देखभाल के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है.नायक ने कहा, "भारत की बढ़ती आबादी की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें और अधिक समर्पित और प्रेरित डॉक्टरों की आवश्यकता है."
उन्होंने चिकित्सा पेशे की गरिमा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया.रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करते हुए, संगठन ने कहा कि इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए. खासकर तब, जब बात स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं में जनता के भरोसे की हो.संगठन का कहना है कि इसका उद्देश्य गलत काम करने वालों को जवाबदेही से बचाना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा करना, पेशेवर गरिमा बनाए रखना और स्वास्थ्य प्रणाली में जनता के भरोसे को कायम रखना है.
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