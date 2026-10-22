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फिल्म 'सूर्या अंत से आरंभ तक' को लेकर विवाद, फिल्म रिलीज रोकने की अपील

फिल्म सूर्या के कलाकार सन्नी देअल निर्देशक के साथ ( ETV Bharat )

नई दिल्ली : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गुरुवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से फिल्म "सूर्या-अंत से आरंभ तक" की तत्काल समीक्षा करने का आग्रह किया है. एसोसिएशन का आरोप है कि फिल्म के प्रचार सामग्री में चिकित्सा पेशे में भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को जिस तरह से दिखाया गया है, वह चिंता का विषय है.

मंत्री को सौंपे गए एक ज्ञापन में, आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिलकुमार जे. नायक ने इस बात पर जोर दिया कि फिल्म में जिस तरह से चीजें दिखाई गई हैं, उसका डॉक्टरों की प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और डॉक्टर-मरीज के रिश्ते में जनता के भरोसे पर बुरा असर पड़ सकता है.

मेडिकल एसोसिएशन ने फिल्म की सामग्री की निष्पक्ष जांच की मांग की है और सरकार से आग्रह किया है कि वह फिल्म निर्माताओं से उचित सुधारात्मक कदम उठाने को कहे. साथ ही, यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि कानून के तहत जरूरी हो, तो फिल्म पर प्रतिबंध लगाने या कोई अन्य उचित कार्रवाई करने पर विचार किया जाए. आईएमए की मुख्य चिंता यह है कि फिल्म में चिकित्सा जगत में कथित भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रथाओं को इस तरह दिखाया गया है, जिससे ऐसा लग सकता है कि पूरे पेशे में ही ऐसी चीजें आम हैं. एसोसिएशन का कहना है कि हालांकि पेशेवर कदाचार के व्यक्तिगत मामलों की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की हरकतों की वजह से हजारों ईमानदार और समर्पित डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जाना चाहिए. ज्ञापन में उन दृश्यों पर भी चिंता जताई गई है जिनमें डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों पर शारीरिक हमले दिखाए गए हैं, खासकर तब, जब ऐसी घटनाओं को वीरतापूर्ण या सही ठहराने की कोशिश की गई हो.डॉ. नायक ने कहा, "इस तरह के चित्रण से स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को सामान्य माना जा सकता है, जिससे डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और भी बढ़ सकती हैं."