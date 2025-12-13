ETV Bharat / bharat

IMA की पासिंग आउट परेड शुरू, देश के 491 और मित्र देशों के 34 जीसी बनेंगे सैन्य अफसर

अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक, मानसिक और नेतृत्व क्षमता की हर कसौटी पर खरे उतरने वाले इन युवाओं के लिए यह क्षण जीवन का सबसे गौरवपूर्ण पल है.

आईएमए की पासिंग आउट परेड: देश के 491 युवाओं ने जिस सपने को आंखों में सजाया था, वह अब साकार होने जा रहा है. कड़ी मेहनत, अनुशासन और कठिन प्रशिक्षण के लंबे दौर के बाद ये युवा भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होकर देश सेवा के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

देहरादून: आईएमएस की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड के लिए किया जा रहा इंतजार अब खत्म हो गया है. भारतीय सैन्य अकादमी के चेटवुड भवन के ग्राउंड पर ऑफिसर्स कैडेट शानदार परेड के साथ सभी का दिल जीत रहे हैं. अकादमी की परंपरा के अनुसार पास आउट होने वाले कैडेट्स मैदान पर परेड करते नजर आ रहे हैं. इसके बाद पीपिंग सेरेमनी और फिर प्रथम पग के साथ उनकी सेना में बतौर अफसर एंट्री होगी.

देश को मिल रहे हैं 491 सैन्य अफसर: इस बार अकादमी से कुल 525 ऑफिसर्स कैडेट्स पास आउट हो रहे हैं. इनमें भारत के 491 कैडेट्स के साथ-साथ 14 मित्र देशों के 34 विदेशी कैडेट्स भी शामिल हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सैन्य अकादमी की साख और भरोसे का यह एक और प्रमाण है.

हर बैच की तरह यह बैच भी देश सेवा की शपथ के साथ इतिहास रचते हुए अकादमी से विदा लेने जा रहा है.

थल सेना अध्यक्ष ले रहे परेड की सलामी: खास बात यह है कि इस बार पासिंग आउट परेड में स्वयं थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी मौजूद हैं. वह परेड का निरीक्षण करेंगे और कैडेट्स की सलामी स्वीकार करेंगे. सेना प्रमुख की मौजूदगी ने इस समारोह को और भी विशेष और गौरवशाली बना दिया है.

आईएमए के आसपास सुरक्षा कड़ी: पासिंग आउट परेड को लेकर अकादमी और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. अकादमी परिसर के भीतर सेना के जवान तैनात किए गए हैं, जबकि बाहरी क्षेत्रों में पुलिस बल की भी व्यापक तैनाती की गई है.

किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं.

प्रेमनगर से आगे ट्रैफिक डायवर्जन: वहीं, परेड के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान में भी बदलाव किया गया है. प्रेमनगर से आगे अकादमी की ओर जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है. बड़ी संख्या में लोग पीओपी देखने पहुंचे हैं तो जाम की स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने पहले से ही वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं.