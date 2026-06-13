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IMA POP 2026; मथुरा के प्रिंस कुमार ने साकार किया अपना सपना, युवाओं को दिये सफलता के मंत्र

सैन्य अफसर प्रिंस कुमार सिंह कुशवाह ( Photo credit: ETV Bharat )

देहरादून/मथुरा : देहरादून स्थित आईएमए (Indian Military Academy) में 158वीं पासिंग आउट परेड (Passing Out Parade) संपन्न हुई. इस बार आईएमए से कुल 515 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर सैन्य अफसर बने. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की समीक्षा की और बेस्ट जेंटलमैन कैडेट को सम्मानित किया. उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी प्रिंस कुमार कुशवाह भी भारतीय सेना में अफसर बनकर शामिल हुए हैं.



सैन्य अफसर प्रिंस कुमार सिंह कुशवाह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) सैन्य अफसर प्रिंस कुमार सिंह कुशवाह बताते हैं कि पासिंग आउट परेड का यह क्षण किसी भी कैडेट के जीवन का सबसे भावुक और यादगार पल होता है. उन्होंने बताया कि चार साल पहले जिस सपने को लेकर उन्होंने प्रशिक्षण शुरू किया था आज वह सपना वास्तविकता बन चुका है. उन्होंने बताया कि तीन वर्ष खड़कवासला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने आईएमए में अपनी सैन्य यात्रा को आगे बढ़ाया. इस दौरान कई कठिन परिस्थितियां आईं. शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन, हर मुश्किल ने उन्हें और मजबूत बनाया.