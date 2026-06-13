ETV Bharat / bharat

IMA POP 2026; मथुरा के प्रिंस कुमार ने साकार किया अपना सपना, युवाओं को दिये सफलता के मंत्र

देहरादून स्थित आईएमए (Indian Military Academy) में 158वीं पासिंग आउट परेड (Passing Out Parade) संपन्न हुई.

सैन्य अफसर प्रिंस कुमार सिंह कुशवाह
सैन्य अफसर प्रिंस कुमार सिंह कुशवाह (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून/मथुरा : देहरादून स्थित आईएमए (Indian Military Academy) में 158वीं पासिंग आउट परेड (Passing Out Parade) संपन्न हुई. इस बार आईएमए से कुल 515 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होकर सैन्य अफसर बने. इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की समीक्षा की और बेस्ट जेंटलमैन कैडेट को सम्मानित किया. उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी प्रिंस कुमार कुशवाह भी भारतीय सेना में अफसर बनकर शामिल हुए हैं.

सैन्य अफसर प्रिंस कुमार सिंह कुशवाह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

सैन्य अफसर प्रिंस कुमार सिंह कुशवाह बताते हैं कि पासिंग आउट परेड का यह क्षण किसी भी कैडेट के जीवन का सबसे भावुक और यादगार पल होता है. उन्होंने बताया कि चार साल पहले जिस सपने को लेकर उन्होंने प्रशिक्षण शुरू किया था आज वह सपना वास्तविकता बन चुका है.

उन्होंने बताया कि तीन वर्ष खड़कवासला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्होंने आईएमए में अपनी सैन्य यात्रा को आगे बढ़ाया. इस दौरान कई कठिन परिस्थितियां आईं. शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन, हर मुश्किल ने उन्हें और मजबूत बनाया.

उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी हैं उसमें उनके प्रशिक्षण स्टाफ मार्गदर्शकों और परिवार के विश्वास की सबसे बड़ी भूमिका है. परिवार ने हर परिस्थिति में उनका मनोबल बढ़ाया और उसी भरोसे ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया.

दरअसल, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित 158वीं पासिंग आउट परेड कई मायनों में ऐतिहासिक रही. इस बार कुल 515 जेंटलमैन कैडेट सैन्य अधिकारी बनकर अकादमी से पास आउट हुए.

इनमें भारतीय सेना को 481 नए सैन्य अधिकारी मिले. इनमें आईएमए से पहली बार पास आउट होने वाली 9 महिला कैडेट भी शामिल हैं. भारत के 16 मित्र देशों के 34 जेंटलमैन कैटेड भी पास आउट हुए. इस बार आईएमए की पासिंग आउट परेड की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थीं.

यह भी पढ़ें : IMA POP संपन्न, देश को मिले 481 नए सैन्य अफसर, पहली बार 9 महिला अधिकारी पास आउट

TAGGED:

INDIAN MILITARY ACADEMY
IMA PASSING OUT PARADE
आईएमए की पासिंग आउट परेड देहरादून
DEHRADUN NEWS
DEHRADUN NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.