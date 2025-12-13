ETV Bharat / bharat

IMA POP 2025: सेना प्रमुख ने नए अफसरों के साथ किए पुशअप्स, कंधों पर लगाए सितारे

IMA POP 2025 में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए अफसरों के साथ पुशअप्स किए.

IMA POP 2025
सेना प्रमुख ने नए अफसरों के साथ किए पुशअप्स (PHOTO- ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 13, 2025 at 6:25 PM IST

देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में आयोजित पासिंग आउट परेड इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रही. इस गौरवशाली आयोजन के साक्षी स्वयं थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने. परेड के दौरान जहां 491 ऑफिसर्स कैडेट्स अपने प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद भारतीय सेना में शामिल होकर जोश और गर्व से भरे नजर आए, वहीं सेना प्रमुख भी उसी जज्बे के साथ मैदान में दिखाई दिए.

इस भव्य पासिंग आउट परेड में रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड का निरीक्षण किया. परेड के बाद उन्होंने भारतीय सेना को मिलने वाले नए अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया.

IMA POP 2025
नरल उपेंद्र द्विवेदी ने चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड का निरीक्षण किया (PHOTO- ETV Bharat)

कार्यक्रम का सबसे खास और प्रेरणादायक क्षण तब देखने को मिला, जब सेना प्रमुख पिपिंग सेरेमनी के दौरान स्वयं मैदान में पहुंचे. उन्होंने नए सैन्य अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाई और अचानक उनके साथ पुशअप करना शुरू कर दिया. सेना प्रमुख का यह अंदाज देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. इस अनौपचारिक लेकिन उत्साहवर्धक कदम के जरिए उन्होंने न केवल युवा अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि अपने उन दिनों को भी याद किया जब वह स्वयं एक युवा अधिकारी के रूप में सेना में शामिल हुए थे.

इस मौके पर अकादमी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को पदकों से सम्मानित किया गया. इस बार स्वोर्ड ऑफ ऑनर और स्वर्ण पदक निष्कल द्विवेदी को प्रदान किया गया. वहीं रजत पदक बादल यादव और कांस्य पदक कमलजीत सिंह के नाम रहा. विदेशी कैडेट्स की श्रेणी में बांग्लादेश के मोहम्मद सफीन अशरफ ने प्रथम स्थान प्राप्त कर पदक हासिल किया.

अपने संबोधन में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सभी सफल कैडेट्स को बधाई दी. उन्होंने कहा कि युवा अधिकारियों का उच्च स्तरीय अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सहनशक्ति प्रशंसनीय है. उन्होंने भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को निभाने और निष्ठा, प्रतिबद्धता व सम्मान के साथ राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया. जनरल द्विवेदी ने कहा कि सेना में कमीशन प्राप्त करना केवल प्रशिक्षण की समाप्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति आजीवन कर्तव्य और निस्वार्थ सेवा की शुरुआत है.

लगातार पड़ोसी देश और दुनिया भर के विभिन्न देशों की तरफ से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. अत्यधिक हथियारों से लेकर तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है. ऐसे में युवा अफसर के लिए सेना में शामिल होने के लिए बेहद ज्यादा मौके भी हैं और चुनौतियां भी. -जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थलसेना प्रमुख

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना में हुए कामों का भी जिक्र करते हुए कहा कि, सेना आधुनिक समय के साथ कई तरह के उपकरणों और तकनीक को अडॉप्ट कर रही है. इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जिक्र किया और इसमें बेहतर डिप्लोमेसी, युद्ध को सीमित रखने और हथियारों, सेना के अनुशासित कदम की भी उन्होंने बात कही. -जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थलसेना प्रमुख

