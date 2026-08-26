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H1N1 पर IMA की एडवाइजरी, गंभीर लक्षणों के मामले में इमरजेंसी केयर की सलाह

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: पूरे भारत में इन्फ्लूएंजा A (H1N1) के मामलों में मौसमी बढ़ोतरी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने बुधवार को एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की. इसमें लोगों से अपील की गई है कि अगर बीमारी के गंभीर लक्षण दिखे तो वे तुरंत अस्पताल में इमरजेंसी इलाज करावाएं. यह एडवाइजरी तब जारी की गई है जब मॉनसून के दौरान भारत में एच1एन1 के मामलों में मौसमी बढ़ोतरी देखी जा रही है. दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लैब से पुष्टि किए गए संक्रमण के 1,770 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं. महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से भी मामले सामने आए हैं. आईएमए के अनुसार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की निगरानी से पुष्टि हुई है कि फैलने वाला वायरस मौसमी इन्फ्लूएंजा ए (H1N1) ही है और इसमें किसी नए जेनेटिक म्यूटेशन का कोई सबूत नहीं मिला है. डॉक्टरों की संस्था ने कहा, 'एच1एन1 संक्रमण के ज़्यादातर मामले हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं. हालांकि ज़्यादा सावधानी बरतना जरूरी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है.' आईएमए ने बताया कि एच1एन1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और कंपकंपी, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं. सिरदर्द, नाक बहना या बंद नाक, जी मिचलाना, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, खासकर बच्चों में. हालांकि, संस्था ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर मरीज को सांस लेने में मुश्किल हो, सांस फूलने लगे या तेजी से सांस चले, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल मदद लेनी चाहिए. सीने में दर्द, लगातार दबाव महसूस होना, होंठ या उंगलियों का नीला पड़ना और बलगम में खून आना भी गंभीर चेतावनी वाले लक्षण हैं, जिनके लिए तुरंत अस्पताल में इलाज की जरूरत होती है.