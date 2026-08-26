H1N1 पर IMA की एडवाइजरी, गंभीर लक्षणों के मामले में इमरजेंसी केयर की सलाह
डॉक्टर खुद से दवा लेने, बेवजह एंटीबायोटिक लेने और घबराने से बचने की सलाह दे रहे हैं. पढ़ें गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...
Published : August 26, 2026 at 2:01 PM IST
नई दिल्ली: पूरे भारत में इन्फ्लूएंजा A (H1N1) के मामलों में मौसमी बढ़ोतरी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने बुधवार को एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की. इसमें लोगों से अपील की गई है कि अगर बीमारी के गंभीर लक्षण दिखे तो वे तुरंत अस्पताल में इमरजेंसी इलाज करावाएं.
यह एडवाइजरी तब जारी की गई है जब मॉनसून के दौरान भारत में एच1एन1 के मामलों में मौसमी बढ़ोतरी देखी जा रही है. दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लैब से पुष्टि किए गए संक्रमण के 1,770 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं. महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से भी मामले सामने आए हैं.
आईएमए के अनुसार इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की निगरानी से पुष्टि हुई है कि फैलने वाला वायरस मौसमी इन्फ्लूएंजा ए (H1N1) ही है और इसमें किसी नए जेनेटिक म्यूटेशन का कोई सबूत नहीं मिला है. डॉक्टरों की संस्था ने कहा, 'एच1एन1 संक्रमण के ज़्यादातर मामले हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं. हालांकि ज़्यादा सावधानी बरतना जरूरी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है.'
आईएमए ने बताया कि एच1एन1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और कंपकंपी, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं. सिरदर्द, नाक बहना या बंद नाक, जी मिचलाना, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, खासकर बच्चों में.
हालांकि, संस्था ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर मरीज को सांस लेने में मुश्किल हो, सांस फूलने लगे या तेजी से सांस चले, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल मदद लेनी चाहिए. सीने में दर्द, लगातार दबाव महसूस होना, होंठ या उंगलियों का नीला पड़ना और बलगम में खून आना भी गंभीर चेतावनी वाले लक्षण हैं, जिनके लिए तुरंत अस्पताल में इलाज की जरूरत होती है.
अन्य चेतावनी संकेतों में उनींदापन, भ्रम, अत्यधिक नींद आना, दौरे पड़ना, लगातार उल्टी होना और मुंह से तरल पदार्थ न ले पाना शामिल हैं. बच्चों में माता-पिता को दूध न पी पाना, सुस्ती, घरघराहट और छाती में गंभीर खिंचाव जैसे लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए.
आईएमए ने एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध उपयोग के खिलाफ भी कड़ी चेतावनी दी है, यह बताते हुए कि एच1एन1 एक वायरल बीमारी है और एंटीबायोटिक दवाएं वायरस को नहीं मारती है. इसमें कहा गया है कि लोगों को बिना डॉक्टरी सलाह के फ्लू के लक्षणों के लिए एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन-क्लैवुलनेट या सेफिक्साइम जैसी एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए.
आईएमए ने कहा, 'वायरल प्रकोप के दौरान अनावश्यक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग सुरक्षात्मक माइक्रोबायोम फ्लोरा को नुकसान पहुंचा सकता है और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) के बढ़ते खतरे में योगदान दे सकता है.'
चिकित्सा संघ ने कहा कि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब एक योग्य डॉक्टर नैदानिक और प्रयोगशाला निष्कर्षों के आधार पर द्वितीयक जीवाणु संक्रमण का निदान करे. इसी तरह ओसेलटैमिविर जैसी एंटीवायरल दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे पर मिलती है और इनका सेवन स्वयं नहीं करना चाहिए.
रोकथाम के लिए आईएमए ने बार-बार हाथ धोने, श्वसन संबंधी शिष्टाचार का पालन करने और भीड़भाड़ वाले और बंद स्थानों में अच्छी तरह से फिट होने वाले मास्क पहनने की सलाह दी है. फ्लू जैसे लक्षणों वाले लोगों को घर पर रहने और स्कूल, कार्यस्थल और सामाजिक समारोहों से दूर रहने की सलाह दी गई है, जब तक कि बुखार कम करने वाली दवाओं के बिना उनका बुखार कम होने के कम से कम 24 घंटे बाद तक फिर से न हो. एसोसिएशन ने स्वास्थ्यकर्मियों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए वार्षिक मौसमी इन्फ्लूएंजा टीकाकरण की भी पुरजोर सिफारिश की है.