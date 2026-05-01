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श्रीनगर में उर्दू पर सियासी घमासान: गिलानी का वीडियो शेयर करने वालों पर केस के बाद इल्तिजा मुफ्ती ने खोला मोर्चा

सैयद अली शाह गिलानी का एक पुराना वीडियो साझा करने के मामले में पुलिस ने कई सोशल मीडिया यूजर्स पर केस दर्ज किया है.

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पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्तिजा मुफ्ती मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 को श्रीनगर में रेवेन्यू सर्विसेज के लिए उर्दू को जरूरी क्वालिफिकेशन से हटाने के एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले के खिलाफ धरना दे रहीं थी. (IANS)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : May 1, 2026 at 3:14 PM IST

4 Min Read
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श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर में उर्दू भाषा को लेकर जारी विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है. अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का एक पुराना वीडियो साझा करने के मामले में पुलिस ने कई सोशल मीडिया यूजर्स पर केस दर्ज किया है. इस कार्रवाई के बीच पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती खुलकर सामने आई हैं. उन्होंने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा है कि इस वीडियो को ट्वीट करने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, "उर्दू पर हाल ही में मैंने जो वीडियो ट्वीट किया था, उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूं. मुझे पता चला है कि इसे शेयर करने वाले अन्य लोगों को साइबर पुलिस बुला रही है." PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने पुलिस से आग्रह किया है कि वे दूसरों को परेशान न करें और उनके जो भी जरूरी सवाल हैं, वे सीधे उनसे पूछें. उन्होंने कहा, "मैं कानून को मानने वाली नागरिक हूं और पुलिस का पूरा सहयोग करूंगी."

यह विवाद तब शुरू हुआ जब 10 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के राजस्व विभाग ने भर्ती नियमों का एक मसौदा जारी किया. इसमें नायब तहसीलदार, पटवारी और गिरदावर जैसे पदों पर भर्ती और प्रमोशन के लिए "उर्दू के ज्ञान" की अनिवार्यता को खत्म करके उसकी जगह "किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन" की शर्त रख दी गई. इस पर 15 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी गई थीं.

2009 के नियमों के मुताबिक, राजस्व विभाग की नौकरियों के लिए उर्दू अनिवार्य थी क्योंकि डोगरा महाराजा के शासनकाल से ही जम्मू-कश्मीर में जमीन के सभी रिकॉर्ड उर्दू भाषा में हैं.

इल्तिजा ने मंगलवार को श्रीनगर में इन मसौदा नियमों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था. उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार पर ऐसे काम करने का आरोप लगाया "जो महाराजा या भाजपा ने भी नहीं किए". उनका इशारा भर्ती नियमों से उर्दू को हटाने की ओर था. इल्तिजा ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का उर्दू भाषा से संबंधित एक पुराना वीडियो भी साझा किया था.

उमर अब्दुल्ला सरकार ने इल्तिजा के आरोपों को खारिज करते हुए उन पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया. उमर के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि राजस्व विभाग ने इस विषय पर जनता की आपत्तियां मांगी हैं, जो कि किसी भी अंतिम निर्णय से पहले फीडबैक लेने की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है. हालांकि, इल्तिजा ने इसके जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजस्व विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में जारी किए गए दो नोटिस दिखाए, जिनमें राजस्व दस्तावेजों को अंग्रेजी में दर्ज करने की बात कही गई थी.

उर्दू जम्मू-कश्मीर की पांच आधिकारिक भाषाओं में से एक है. लेकिन राजस्व सेवाओं से इसे हटाने की शुरुआत 2025 के मसौदा नियमों से हुई थी. 2025 में जब सरकार ने नायब तहसीलदार के 75 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था, तब उर्दू का कामकाजी ज्ञान अनिवार्य रखा गया था, लेकिन जम्मू के कुछ उम्मीदवारों ने इसका विरोध किया था और भाजपा ने उनका समर्थन किया था.

उर्दू की अनिवार्यता से परेशान होकर कई उम्मीदवारों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की जम्मू पीठ का दरवाज़ा खटखटाया था. उनका तर्क था कि वे राजस्व सेवा की परीक्षा पास नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें उर्दू नहीं आती. राम मोहन जौहरी और सदस्य (जे) राजिंदर सिंह डोगरा वाली इस पीठ ने 2009 के भर्ती नियमों के उस प्रावधान पर रोक लगा दी, जिसमें नायब तहसीलदार के पद के लिए "उर्दू के ज्ञान के साथ ग्रेजुएशन" को अनिवार्य योग्यता माना गया था. कश्मीर घाटी के स्कूलों में बच्चों को उर्दू पढ़ाई जाती है, जबकि जम्मू, कठुआ और सांबा के स्कूलों में हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है.

उर्दू को लेकर इसी तरह का विवाद 2015 में भी हुआ था जब जम्मू क्षेत्र के दो उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने नायब तहसीलदार के पदों की योग्यता के लिए "उर्दू के कामकाजी ज्ञान" की शर्त को हटाने की मांग की थी.

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