ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद में गाड़ियों को बुलेटप्रूफ बनाने की अवैध वर्कशॉप का खुलासा, पुलिस की भी फटी रह गई आंखें

हरियाणा के फरीदाबाद में गाड़ियों को बुलेटप्रूफ बनाने की अवैध वर्कशॉप का भंडाफोड़ हुआ है.

illegal workshop for bulletproofing vehicles discovered in Faridabad
फरीदाबाद में गाड़ियों को बुलेटप्रूफ बनाने की अवैध वर्कशॉप का खुलासा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 22, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के गांव तिगांव में सीएम फ्लाइंग और लोकल पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलेटप्रूफ गाड़ियां तैयार करने वाली अवैध वर्कशॉप का भंडाफोड़ किया है. छापेमारी के दौरान मौके से बुलेटप्रूफ बनाने के काम में जुटे एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है.

गाड़ियों की बुलेटप्रूफिंग : रणवीर सिंह एसएचओ तिगांव के मुताबिक मौके पर गाड़ियों को बुलेटप्रूफ बनाने का काम किया जा रहा था. पकड़े गए युवक की पहचान केरल निवासी प्रमोद के रूप में बताई जा रही है. पूछताछ में प्रमोद ने दावा किया है कि जिन गाड़ियों को बुलेटप्रूफ बनाया जा रहा था वे अलग-अलग राजनेताओं की हैं. प्रमोद के मुताबिक, वह पिछले करीब दो महीने से इस जगह पर गाड़ियों को बुलेटप्रूफ करने का काम कर रहा था. उसका यह भी दावा है कि इससे पहले वह फरीदाबाद में दो अन्य जगहों पर इसी तरह का काम कर चुका है. प्रमोद पिछले करीब तीन साल से गाड़ियों को मॉडिफाई कर उन्हें बुलेटप्रूफ बनाने के काम से जुड़ा हुआ है.

फरीदाबाद में गाड़ियों को बुलेटप्रूफ बनाने की अवैध वर्कशॉप का खुलासा (ETV Bharat)

पुलिस कर रही मामले की जांच : अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अब तक कितनी गाड़ियों को इस तरह मॉडिफाई किया जा चुका है. साथ ही बड़ा सवाल यह भी है कि अगर लंबे समय से इस तरह गाड़ियों को बुलेटप्रूफ बनाने का काम चल रहा था, तो स्थानीय पुलिस और संबंधित विभागों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी?. अब जांच के बाद ही साफ होगा कि इस जगह पर अब तक कितनी गाड़ियां मॉडिफाई की गईं किन किन लोगों की गाड़ियां यहां लाई गईं और इस पूरे काम के लिए जरूरी अनुमति और दस्तावेज मौजूद थे या नहीं.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : IIT Delhi: अमेरिका की बुलेट प्रूफ जैकेट से बेहतर जैकेट बनाई IIT दिल्ली ने, जानें जवानों के लिए कितनी कारगर है...

ये भी पढ़ें : धमकियों के बीच सलमान खान ने खरीदी हाई-सिक्योरिटी बुलेटप्रूफ इतनी लग्जरी कार, पढ़ें पूरी खबर

ये भी पढ़ें : Bullet Proof Jacket: सीआरपीएफ ने शुरू की 40 हजार एडवांस बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की प्रक्रिया

TAGGED:

BULLETPROOFING VEHICLES
FARIDABAD
BULLETPROOFING WORKSHOP
फरीदाबाद में बुलेटप्रूफिंग
BULLETPROOFING VEHICLES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.