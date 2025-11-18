ETV Bharat / bharat

गुजरात: अवैध रूप से रह रहा सीरियाई नागरिक गिरफ्तार, पुलिस ने एक अन्य को भी धरा

अहमदाबाद: गुजरात के द्वारका जिले के खंभालिया में अवैध रूप से रह रहे एक सीरियाई नागरिक की गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले में हलचल मच गई है. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान अली कामेल महबूब के रूप में हुई है. जांच के दौरान पता चला है अली कामेल 2019 में छात्र वीजा पर भारत आया था, लेकिन दो साल पहले उसका वीजा समाप्त होगा, लेकिन इसके बावजूद, वह अवैध रूप से देश में रह रहा था.

पूछताछ के दौरान पता चला कि अली, खंभालिया के पास धरमपुर इलाके में छिपकर रह रहा था. प्रेसिडेंट स्कूल की प्रशासक माही कंजारिया ने उसके रहने की व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर मदद दिलाने में भरपूर सहयोग किया.

जांच में पता चला कि अली और माही की जान-पहचान टिंडर ऐप के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों लगातार संपर्क में रहे और अली को आसानी से शहर में रहने का मौका मिल गया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया है.

'राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला'

अधिकारियों ने बताया कि किसी विदेशी नागरिक का अवैध निवास सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके साथ ही अली के भारत आने के बाद से उसकी गतिविधियों, संपर्कों और संभावित नेटवर्क के बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी गई है. मामले की आगे की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को सौंप दी गई है. एसओजी टीम उसके सभी डिजिटल डेटा, निवास स्थान और संपर्क में आए लोगों की जांच कर रही है.

द्वारका जिले के एसपी जयराजसिंह ने बताया कि हाई अलर्ट के दौरान पुलिस टीम गश्त पर थी,.हमारी एसओजी टीम को भी सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक रह रहा है. इस संबंध में हमारी टीम ने जांच की तो सीरियाई नागरिक अली कामेल, जो सीरिया का रहने वाला है, खंभालिया में अवैध तरीके से रह रहा है.