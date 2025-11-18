गुजरात: अवैध रूप से रह रहा सीरियाई नागरिक गिरफ्तार, पुलिस ने एक अन्य को भी धरा
गुजरात के द्वारका जिले के खंभालिया में अवैध रूप से रह रहे एक सीरियाई नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : November 18, 2025 at 4:36 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात के द्वारका जिले के खंभालिया में अवैध रूप से रह रहे एक सीरियाई नागरिक की गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले में हलचल मच गई है. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान अली कामेल महबूब के रूप में हुई है. जांच के दौरान पता चला है अली कामेल 2019 में छात्र वीजा पर भारत आया था, लेकिन दो साल पहले उसका वीजा समाप्त होगा, लेकिन इसके बावजूद, वह अवैध रूप से देश में रह रहा था.
पूछताछ के दौरान पता चला कि अली, खंभालिया के पास धरमपुर इलाके में छिपकर रह रहा था. प्रेसिडेंट स्कूल की प्रशासक माही कंजारिया ने उसके रहने की व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर मदद दिलाने में भरपूर सहयोग किया.
जांच में पता चला कि अली और माही की जान-पहचान टिंडर ऐप के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों लगातार संपर्क में रहे और अली को आसानी से शहर में रहने का मौका मिल गया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया है.
'राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला'
अधिकारियों ने बताया कि किसी विदेशी नागरिक का अवैध निवास सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके साथ ही अली के भारत आने के बाद से उसकी गतिविधियों, संपर्कों और संभावित नेटवर्क के बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी गई है. मामले की आगे की जांच स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) को सौंप दी गई है. एसओजी टीम उसके सभी डिजिटल डेटा, निवास स्थान और संपर्क में आए लोगों की जांच कर रही है.
द्वारका जिले के एसपी जयराजसिंह ने बताया कि हाई अलर्ट के दौरान पुलिस टीम गश्त पर थी,.हमारी एसओजी टीम को भी सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक रह रहा है. इस संबंध में हमारी टीम ने जांच की तो सीरियाई नागरिक अली कामेल, जो सीरिया का रहने वाला है, खंभालिया में अवैध तरीके से रह रहा है.
उनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि वह एक सीरियाई नागरिक है और 2019 में यहां मारवाड़ी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए वीजा पर आया था. उसकी पढ़ाई 2023 में पूरी होनी थी, जिसके बाद उसने वीजा के लिए प्रयास किया, लेकिन उसे वीजा नहीं मिला. उस दौरान वह आगे की पढ़ाई के लिए राजस्थान भी गया था, लेकिन वीजा न मिलने के कारण उसे वहां पढ़ाई करने से मना कर दिया गया और देश छोड़कर सीरिया जाने को कहा गया.
हालांकि, वह सीरिया न जाकर गुजरात आ गया और महिपतभाई के संपर्क में आया, जो एलजीबीटी गतिविधियों में शामिल है. आरोपी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और दोनों को हिरासत में लिया गया है.
एसपी ने आगे कहा, प्राथमिक जांच में पता चला है कि वह सिर्फ पढ़ाई के लिए आया था, लेकिन चूंकि वहां कोई और आश्रय नहीं था, इसलिए माही ने उसे आश्रय दिया और स्कूल में छोटे-मोटे काम करके उसकी मदद की, उसे कुछ पैसे भी दिए. हम उससे पूछताछ करेंगे, उसके बैंक अकाउंट और अन्य चीजों की फोरेंसिक जांच करेंगे.
