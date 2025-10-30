झारखंड से अफीम की तस्करी का केंद्र बना उत्तर प्रदेश, पुलिसिया कार्रवाई में हो रहे कई खुलासे!
अवैध अफीम को लेकर पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.
पलामूः झारखंड से अफीम की तस्करी का केंद्र पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है. झारखंड से अफीम की तस्करी होकर उत्तर प्रदेश के इलाके में जा रही है. वहीं से देश के अन्य हिस्सों में भी भेजा जा रहा है. अफीम की खरीद बिक्री में उत्तर प्रदेश के गैंग्स ने वर्चस्व कायम किया है.
हाल के दिनों में झारखंड में पलामू के इलाके में अफीम के खिलाफ पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में पुलिस को तस्करी में शामिल सभी तरह की डील उत्तर प्रदेश का गैंग कर रहा था. उत्तर प्रदेश का यह गैंग बरेली, बदायूं, बाराबंकी, वाराणसी के इलाके का है. यही गैंग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली के तस्करों से संपर्क करता है और उन्हें अफीम उपलब्ध करवाता है.
केस स्टडी 01
26 अक्टूबर - पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने अफीम की खरीदारी करने आए उत्तर प्रदेश के चार तस्करों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार तस्करों ने पलामू पुलिस को बताया कि वह पलामू और चतरा के सीमावर्ती इलाके में अफीम की खरीदारी करने आए थे. यह यह गैंग उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं का था. यह गैंग अफीम की खरीदारी कर हरियाणा एवं पंजाब के इलाके में भेजने वाला था.
केस स्टडी 02
जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह में पुलिस अफीम तस्करी के आरोप में चार तस्करों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार तस्कर के पास से 33 लाख नकद भी बरामद हुआ था. गिरफ्तार चार में से तीन पंजाब का रहने वाला था जबकि एक तस्कर जो पूरे गिरोह का सरगना था वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था. उत्तर प्रदेश का सरगना है अफीम की खरीदारी को लेकर डील कर रहा था.
उत्तर प्रदेश को अफीम तस्करों ने बनाया है नया ठिकाना!
अफीम के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस को कई जानकारी मिली है. अफीम तस्करों ने उत्तर प्रदेश को अपना नया ठिकाना बनाया है और वहीं से कारोबार को संचालित कर रहे है. अफीम की प्रत्येक खेप की तस्करी में उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति शामिल हो रहा है. उत्तर प्रदेश के ही गैंग झारखंड के विभिन्न इलाकों में स्थानीय तस्करों से खरीद बिक्री की डील कर रहे है. गिरफ्तार तस्करों ने पुलिस को बताया है कि स्थानीय तस्करों से संपर्क किया जाता है और बाद में दूसरे राज्यों को गैंग से संपर्क कर उन्हें सप्लाई दी जाती है. कई मामलों में उत्तर प्रदेश के गैंग सिर्फ बिचौलिया की भूमिका निभाते है.
हाल के दिनों में एक ट्रेंड देखने को मिला है कि पंजाब, हरियाणा को छोड़कर उत्तर प्रदेश के इलाके के तस्कर पकड़े गए है. कुछ दिनों पहले पलामू के पिपराटांड़ के इलाके में कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया था जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. लेस्लीगंज में गिरफ्तार तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कई मामलों में उत्तर प्रदेश से लिंक जुड़ा है. पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और कई तरह की जानकारी मिली है. पुलिस को कई नाम भी मिले हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पूरे नेटवर्क के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. -रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू.
तस्करों ने उत्तर प्रदेश को क्यों बनाया है ठिकाना?
अफीम तस्करों ने उत्तर प्रदेश को तस्करी के लिए नया ठिकाना बनाया गया है. झारखंड के इलाके से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी आसान. झारखंड के पलामू और गढ़वा से उत्तर प्रदेश जाना बेहद ही आसान है. अफीम तस्कर ट्रेन और निजी गाड़ी के माध्यम से अफीम की तस्करी करते हैं.
गढ़वा के इलाके से तस्कर उत्तर प्रदेश के इलाके में दाखिल होते हैं जबकि पलामू के इलाके से होते हुए कई ट्रेन उत्तर प्रदेश के इलाके में दाखिल होते है. पलामू के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर बड़े शहरों की तरह यात्रियों के सामानों की जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिसका फायदा तस्कर भी उठाते है.
गांजा की तस्करी की तरह तैयार किया अफीम तस्करी का नेटवर्क
झारखंड का पलामू का इलाका अफीम के अलावा गांजा की तस्करी का बड़ा जंक्शन रहा है. पलामू के इलाके से उत्तर भारत को आपस में जोड़ने वाले जीटी रोड एवं ट्रेन की कनेक्टिविटी बेहद ही आसान है. ओडिशा का संबलपुर का गांजा तस्करी का गैंग झारखंड में लोहरदगा के कुड़ू और पलामू को अपना दूसरा ठिकाना बनाता है. इसका खुलासा पहले भी पलामू पुलिस की कार्रवाई में हुआ है. अब इसी रूट का इस्तेमाल अफीम के तस्कर करने लगे है. झारखंड के खूंटी एवं रांची के इलाके के अफीम के तस्कर कुड़ू से बालूमाथ चतरा होते हुए जीटी रोड तक जाते है या पलामू होते हुए जीटी रोड तक जाते है. गांजा एवं अफीम के तस्करी का बड़ा नेटवर्क टोरी रेलवे स्टेशन के इलाके में भी सक्रिय है.
गाड़ी और रोड पर बढ़ाई गई निगरानी
अफीम के इस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर निगरानी को बढ़ाया है. संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है और उनपर नजर भी रखी जा रही है. पलामू पुलिस को इससे संबंधित कई जानकारी भी मिली है. पुलिस नंबर प्लेट के माध्यम से संदिग्धों की पहचान कर रही है एवं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है.
