झारखंड से अफीम की तस्करी का केंद्र बना उत्तर प्रदेश, पुलिसिया कार्रवाई में हो रहे कई खुलासे!

पलामूः झारखंड से अफीम की तस्करी का केंद्र पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है. झारखंड से अफीम की तस्करी होकर उत्तर प्रदेश के इलाके में जा रही है. वहीं से देश के अन्य हिस्सों में भी भेजा जा रहा है. अफीम की खरीद बिक्री में उत्तर प्रदेश के गैंग्स ने वर्चस्व कायम किया है.

हाल के दिनों में झारखंड में पलामू के इलाके में अफीम के खिलाफ पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में पुलिस को तस्करी में शामिल सभी तरह की डील उत्तर प्रदेश का गैंग कर रहा था. उत्तर प्रदेश का यह गैंग बरेली, बदायूं, बाराबंकी, वाराणसी के इलाके का है. यही गैंग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली के तस्करों से संपर्क करता है और उन्हें अफीम उपलब्ध करवाता है.

जानकारी देतीं पलामू एसपी (ETV Bharat)

केस स्टडी 01

26 अक्टूबर - पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने अफीम की खरीदारी करने आए उत्तर प्रदेश के चार तस्करों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार तस्करों ने पलामू पुलिस को बताया कि वह पलामू और चतरा के सीमावर्ती इलाके में अफीम की खरीदारी करने आए थे. यह यह गैंग उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं का था. यह गैंग अफीम की खरीदारी कर हरियाणा एवं पंजाब के इलाके में भेजने वाला था.

केस स्टडी 02

जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह में पुलिस अफीम तस्करी के आरोप में चार तस्करों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार तस्कर के पास से 33 लाख नकद भी बरामद हुआ था. गिरफ्तार चार में से तीन पंजाब का रहने वाला था जबकि एक तस्कर जो पूरे गिरोह का सरगना था वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला था. उत्तर प्रदेश का सरगना है अफीम की खरीदारी को लेकर डील कर रहा था.

उत्तर प्रदेश को अफीम तस्करों ने बनाया है नया ठिकाना!

अफीम के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस को कई जानकारी मिली है. अफीम तस्करों ने उत्तर प्रदेश को अपना नया ठिकाना बनाया है और वहीं से कारोबार को संचालित कर रहे है. अफीम की प्रत्येक खेप की तस्करी में उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति शामिल हो रहा है. उत्तर प्रदेश के ही गैंग झारखंड के विभिन्न इलाकों में स्थानीय तस्करों से खरीद बिक्री की डील कर रहे है. गिरफ्तार तस्करों ने पुलिस को बताया है कि स्थानीय तस्करों से संपर्क किया जाता है और बाद में दूसरे राज्यों को गैंग से संपर्क कर उन्हें सप्लाई दी जाती है. कई मामलों में उत्तर प्रदेश के गैंग सिर्फ बिचौलिया की भूमिका निभाते है.