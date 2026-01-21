ETV Bharat / bharat

'अवैध खनन पूर्ण अपराध है', अरावली पर विशेषज्ञ समिति के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट

अरावली पहाड़ी और सुप्रीम कोर्ट (डिजाइन इमेज) ( ANI )

सुमित सक्सेना नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अवैध खनन से अपूरणीय क्षति हो सकती है, इसलिए वह अरावली में खनन और संबंधित मुद्दों की व्यापक एवं समग्र जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगा. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज बेंच के सामने मौजूद थे. पहाड़ियों के बारे में, सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने बेंच के सामने दलील दी कि अलग-अलग जगहों पर गैर-कानूनी माइनिंग हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, और इसे रोका जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, गैर-कानूनी माइनिंग पूरी तरह से एक जुर्म है. अदालत ने कहा कि, अवैध खनन से ऐसा नुकसान होता है कि, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती और इसके भयानक नतीजे होते हैं. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि, कोर्ट के निर्देशों का ध्यान से पालन किया जाना चाहिए. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि, कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर-कानूनू माइनिंग में बुरी तरह से शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि, ऐसे में सरकार का चाहिए कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अपनी मशीनरी लगाए. राजस्थान सरकार की तरफ से पेश हुए नटराज, सीजेआई सूर्यकांत की बात से सहमत थे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे यह पक्का करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे कि कोई गैर-कानूनी माइनिंग न हो. अरावली पहाड़ियों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि, अवैध खनन से अपरिवर्तनीय नुकसान हो सकता है और परिणाम विनाशकारी होंगे. सीजेआई ने कहा कि अवैध खनन एक पूर्ण अपराध है और किसी को भी इसे करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इस पर नटराज ने कहा कि यदि कोई विशेष घटना होती है तो वरिष्ठ वकील इसे उनके संज्ञान में ला सकते हैं. बेंच ने वकीलों से इस मामले में नई रिट याचिकाएं दायर करने से बचने को कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि, अदालत जानती है कि ये रिट याचिकाएं क्यों दायर की जा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि, वह इस मामले में पहले ही स्वत: संज्ञान ले लिया है. इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने अरावली के इतिहास और वैज्ञानिक पहलू पर हस्तक्षेप दायर किया है, और वह अदालत की सहायता करना चाहते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि, पिछले आदेश में हमने जो देखा है, उसके मद्देनजर हमें एक टीम की जरूरत है, जिसमें सिर्फ जंगल से अलग-अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट हों. सीजेआई ने कहा, हमें डोमेन एक्सपर्ट्स को एक साथ एक ही जगह पर बैठाने की जरूरत है. हम चाहते हैं कि आप सभी उन नामों का सुझाव दें, ताकि एक स्वतंत्र एक्सपर्ट बनाया जा सके, जो सीधे इस कोर्ट की प्रत्यक्ष निगरानी और पर्यवेक्षण (मॉनिटरिंग और सुपरविजन) में होगा और सीढ़ी-दर-सीढ़ी काम करेगा."