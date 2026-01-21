'अवैध खनन पूर्ण अपराध है', अरावली पर विशेषज्ञ समिति के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट
अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था.
Published : January 21, 2026 at 4:19 PM IST
सुमित सक्सेना
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अवैध खनन से अपूरणीय क्षति हो सकती है, इसलिए वह अरावली में खनन और संबंधित मुद्दों की व्यापक एवं समग्र जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगा. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया.
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज बेंच के सामने मौजूद थे. पहाड़ियों के बारे में, सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने बेंच के सामने दलील दी कि अलग-अलग जगहों पर गैर-कानूनी माइनिंग हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, और इसे रोका जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, गैर-कानूनी माइनिंग पूरी तरह से एक जुर्म है. अदालत ने कहा कि, अवैध खनन से ऐसा नुकसान होता है कि, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती और इसके भयानक नतीजे होते हैं.
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि, कोर्ट के निर्देशों का ध्यान से पालन किया जाना चाहिए. अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि, कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर-कानूनू माइनिंग में बुरी तरह से शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि, ऐसे में सरकार का चाहिए कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अपनी मशीनरी लगाए. राजस्थान सरकार की तरफ से पेश हुए नटराज, सीजेआई सूर्यकांत की बात से सहमत थे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे यह पक्का करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे कि कोई गैर-कानूनी माइनिंग न हो.
अरावली पहाड़ियों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि, अवैध खनन से अपरिवर्तनीय नुकसान हो सकता है और परिणाम विनाशकारी होंगे. सीजेआई ने कहा कि अवैध खनन एक पूर्ण अपराध है और किसी को भी इसे करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. इस पर नटराज ने कहा कि यदि कोई विशेष घटना होती है तो वरिष्ठ वकील इसे उनके संज्ञान में ला सकते हैं.
बेंच ने वकीलों से इस मामले में नई रिट याचिकाएं दायर करने से बचने को कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि, अदालत जानती है कि ये रिट याचिकाएं क्यों दायर की जा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि, वह इस मामले में पहले ही स्वत: संज्ञान ले लिया है. इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने अरावली के इतिहास और वैज्ञानिक पहलू पर हस्तक्षेप दायर किया है, और वह अदालत की सहायता करना चाहते हैं.
इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि, पिछले आदेश में हमने जो देखा है, उसके मद्देनजर हमें एक टीम की जरूरत है, जिसमें सिर्फ जंगल से अलग-अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट हों. सीजेआई ने कहा, हमें डोमेन एक्सपर्ट्स को एक साथ एक ही जगह पर बैठाने की जरूरत है. हम चाहते हैं कि आप सभी उन नामों का सुझाव दें, ताकि एक स्वतंत्र एक्सपर्ट बनाया जा सके, जो सीधे इस कोर्ट की प्रत्यक्ष निगरानी और पर्यवेक्षण (मॉनिटरिंग और सुपरविजन) में होगा और सीढ़ी-दर-सीढ़ी काम करेगा."
कपिल सिब्बल ने सीजेआई के इस सुझाव की तारीफ करते हुए आग्रह किया कि, शुरुआती सुनवाई की जाए, क्योंकि कानून में उनकी यह राय है कि, अरावली, हिमालय और पहाड़ों को परिभाषित नहीं किया जा सकता. सिब्बल ने कहा, "सब-टेक्टोनिक स्ट्रेटा जो गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक जाती है. आप अरावली को परिभाषित करना शुरू करेंगे तो आपको एक समस्या मिलेगी."
बेंच ने कहा कि वह उन मामलों में सुनवाई करेगी जहां या तो मामले में एमिकस क्यूरी, या केंद्र ने कुछ छोड़ कर दिया हो, और कोई मुद्दा कोर्ट की तरफ से अनदेखा रह गया हो. बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा कि उसने ASG और एमिकस से कुछ जाने-माने एनवायरनमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स के नाम सुझाने को कहा है, जिन्हें रेगुलेटेड माइनिंग पक्का करने में विशेष विशेषज्ञता हो,ताकि सभी पहलुओं की जांच करने और इस कोर्ट की मदद करने के लिए एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई जा सके.
कोर्ट ने कहा कि, यह कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसी एक्सपर्ट कमेटी इस कोर्ट के सीधे कंट्रोल और सुपरविजन में काम करेगी…" सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, गैर-कानूनी माइनिंग कार्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए.
बेंच ने कहा कि 29 दिसंबर, 2025 को जारी अंतरिम निर्देश अगले ऑर्डर तक लागू रहेगा. बेंच ने भाटी और एमिकस क्यूरी के परमेश्वर को चार हफ्ते में उन एनवायरनमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट्स के नाम सुझाने का निर्देश दिया, जिन्हें माइनिंग में विशेषज्ञता हो. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को आगे भी बढ़ा दिया, जिसमें 20 नवंबर के उसके निर्देशों को रोक दिया गया था, जिसमें अरावली हिल्स और रेंज की एक जैसी परिभाषा को स्वीकार किया गया था.
क्या है अरावली का मुद्दा?
अरावली पहाड़ियों की अपनी मंजूर परिभाषा पर हुए विवाद के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 'इन री: डेफिनिशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेज एंड एंसिलरी इश्यूज' नाम के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था. अरावली की नई परिभाषा पर हो रहे हंगामे के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर, 2025 को अपने 20 नवंबर के निर्देशों को रोक दिया था, अरावली पहाड़ियां और पर्वतमालाएं की एक जैसी परिभाषा को मंजूरी दी गई थी.
कोर्ट ने कहा था कि जूरूरी उलझनों को हल करने की जरूरत है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या 100 मीटर की ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच 500 मीटर का अंतर पर्यावरण सुरक्षा की सीमा के एक बड़े हिस्से को छीन लेगा. नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक जैसी परिभाषा मान ली थी और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले इसके इलाकों में नई माइनिंग लीज देने पर रोक लगा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक कमेटी की सिफारिशें मान ली थीं. कमेटी ने सिफारिश की थी कि, अरावली पहाड़ी को अरावली के तय जिलों में किसी भी जमीन के रूप के तौर पर समझा जाए, जिसकी ऊंचाई उसके स्थानीय इलाके से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो, और "अरावली रेंज" ऐसी दो या दो से ज्यादा पहाड़ियों का एक ग्रुप होगा जो एक-दूसरे से 500 मीटर के अंदर हों.
