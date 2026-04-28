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बेंगलुरु में अवैध तरीके से IPL टिकट बेचने वालों पर कार्रवाई, 24 आरोपी गिरफ्तार

बेंगलुरु: आईपीएल मैचों के आयोजन के बीच टिकटों की अवैध बिक्री (कालाबाजारी) भी हो रही है. इसको देखते हुए बेंगलुरु सेंट्रल डिवीजन पुलिस ने आईपीएल मैचों के टिकट गैर-कानूनी तरीके से ऊंचे दामों पर बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पिछले एक महीने में, बेंगलुरु पुलिस में 17 केस दर्ज किए गए हैं और आईपीएल टिकटों की गैर-कानूनी बिक्री के सिलसिले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से आईपीएल मैचों के कुल 37 टिकट जब्त किए गए हैं. बेंगलुरु सेंट्रल डिवीजन के डीसीपी अक्षय एम हकाय (Akshay M Hakay) ​​ने कहा कि कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में 16 केस और एक केस हलासुरु गेट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है.

वहीं, केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) पुलिस भी आईपीएल मैचों के टिकट अवैध तरीके से बेचने वालों के खिलाफ एक अलग ऑपरेशन जारी रखे हुए है. सीसीबी पुलिस ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में श्री लक्ष्मी कैंटीन के एक कर्मचारी पी. चंद्रशेखर को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच मैच के दौरान टिकट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था.