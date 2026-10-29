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उत्तराखंड में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 21 दिन में किए गए 45 हजार से ज्यादा आउटगोइंग कॉल

उत्तराखंड में इल्लीगल इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ ( PHOTO- UTTARAKHAND STF )

देहरादून: उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में अवैध इंटरनेशनल कॉलिंग नेटवर्क और डिजिटल एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया है. एनएस एंटरप्राइजेज के नाम से संचालित संदिग्ध टेलीकॉम सेटअप में एसआईपी कनेक्शन के जरिए इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (ILD) गेटवे बाईपास और ऑटोमेटेड यानी रोबो कॉलिंग किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण तकनीकी सबूत मिले हैं. जांच में सामने आया कि संबंधित सेटअप से महज 21 दिनों के भीतर 45,453 आउटगोइंग कॉल की गईं. मामले में एसटीएफ ने मुरादाबाद निवासी नईमुद्दीन को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.

दूरसंचार विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई: साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कुमाऊं परिक्षेत्र, रुद्रपुर की टीम ने तकनीकी इनपुट के आधार पर कार्रवाई की. दूरसंचार विभाग (DoT) की टीम के साथ संयुक्त रूप से काशीपुर स्थित एनएस एंटरप्राइजेज के कार्यालय का निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एसआईपी उपकरणों और अन्य नेटवर्किंग डिवाइस की जांच की गई. मौके से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और डिजिटल सबूत बरामद किए गए.