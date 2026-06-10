अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट: मकान मालिक-किराएदार पर केस, दो पुलिसकर्मी निलंबित, एक और अवैध फैक्ट्री पकड़ी

अवैध पटाखा गोदाम में विस्फोट: मकान मालिक-किराएदार पर केस, दो पुलिसकर्मी निलंबित, एक और अवैध फैक्ट्री पकड़ी
जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में पटाखा गोदाम में धमाके और आग से 8 लोगों की हुई थी मौत.
Published : June 10, 2026 at 4:07 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान थाना इलाके में मंगलवार को अवैध पटाखा गोदाम में धमाके और आग की घटना ने सिस्टम की हकीकत को उधेड़कर रख दिया है. यह पटाखा गोदाम रिहायशी इलाके में एक मकान में था. बिना लाइसेंस और वैरिफिकेशन के इस अवैध गोदाम में मौत का सामान बनाया जा रहा था. लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हादसा होने से पहले किसी को इसकी भनक नहीं लगी. पटाखा गोदाम में विस्फोट की घटना में 8 लोग जिंदा जलकर मौत के मुंह में समा गए. अब पुलिस ने आनन-फानन में कार्रवाई करते हुए खोह नागोरियान थाने के एक हेड कांस्टेबल और एक एएसआई को सस्पेंड किया है. जिस मकान में अवैध पटाखा गोदाम है, उसके मालिक और किराएदार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, पुलिस ने उस इलाके में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री भी पकड़ी है.
एक और अवैध फैक्ट्री पकड़ी: जयपुर (पूर्व) डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि मामले में नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. जिस मकान में गोदाम संचालित हो रहा था, उसे किराए पर दिया गया था. वहां अवैध रूप से पटाखा निर्माण का काम चल रहा था. उन्होंने बताया कि बुधवार को एक अन्य अवैध पटाखा फैक्ट्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर उसे बंद कराया गया. यह इलाका संकरा और घनी आबादी वाला होने के कारण कार्रवाई करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है. फिर भी व्यापक स्तर पर सर्वे कराया जा रहा है ताकि ऐसी अन्य इकाइयों की पहचान कर कार्रवाई की जा सके.
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दिल्ली-फर्रुखाबाद में पुलिस कर रही तलाश: उनका कहना है कि जो शख्स मकान किराए पर लेकर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चला रहा था. उसके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. उसकी तलाश में पुलिस टीमों को दिल्ली और फर्रुखाबाद भेजा गया है. उसकी तलाश जारी है. उन्होंने उसे जल्द पकड़ने का दावा किया है. उन्होंने कहा, इस पूरे मामले में बीट स्तर पर प्रारंभिक रूप से लापरवाही सामने आई है. बीट में यह जानकारी नहीं थी कि वहां अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही है. एक हेड कांस्टेबल और एक एएसआई को निलंबित किया गया है.
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डीएनए जांच के आधार पर हुई कुछ शवों की पहचान: उन्होंने बताया कि इस घटना में मारे गए लोगों में से कुछ के शवों की पहचान करने में भी मुश्किल हुई. इनकी पहचान डीएनए जांच से करवाई गई है. लापरवाही सामने आने पर संबंधित बीट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक हेड कांस्टेबल और एक एएसआई को निलंबित किया गया है. डीसीपी ने कहा कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस की लापरवाही को लेकर एक कमेटी बनाई गई है. जो पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे. उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.
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सभी थाना इलाकों में अवैध गतिविधियों का सर्वे: उनका कहना है कि इस घटना के बाद जयपुर पूर्व के सभी थाना इलाकों में अवैध गतिविधियों को लेकर सघन सर्वे करवाया जा रहा है. उनका कहना है कि सभी थानाधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों की जानकारी मांगी गई है. इसमें एक सूची तैयार करवाई जा रही है. आगामी दिनों में ऐसी अवैध गतिविधियों पर सख्ती से लगाम लगाई जाएगी. उनका कहना है कि घटनास्थल से एफएसएल टीम ने साक्ष्य इकठ्ठा किए हैं. जांच में आग लगने के कारण सामने आएंगे.