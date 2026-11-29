फर्टिलिटी सेंटर की आड़ में चल रहा था 28 करोड़ महीने का अवैध 'एग रैकेट', दो गिरफ्तार, फाउंडर फरार
फर्टिलिटी सेंटर की पुलिस जांच में पता चला कि इसके एक बैंक खाते से पिछले आठ महीनों में करीब 488 करोड़ के ट्रांजैक्शन किये गये.
Published : November 29, 2026 at 10:06 AM IST
हैदराबाद : तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अवैध मानव अंडाणु (IVF Egg Harvesting) रैकेट का बड़ा मामला सामने आया है. पुलिस ने हैदराबाद में चल रहे इस काले साम्राज्य पर सख्ती की है. इस धंधे में शामिल लोग निःसंतान जोड़ों की उम्मीदों का फायदा उठाकर गरीब युवतियों की जिंदगी से खेल रहे थे.
इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी से सनसनीखेज बातें सामने आई हैं. एक फर्टिलिटी सेंटर की पुलिस जांच में पता चला है कि इस फर्टिलिटी से जुड़े एक ही बैंक अकाउंट से पिछले आठ महीनों में करीब 488 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया. मलकाजगिरी पुलिस ने इस सेंटर के फाउंडर गेडेला सूर्यकिरण और को-फाउंडर गेडेला दुर्गा राव के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है. इस मामले में अहम भूमिका निभाने वाले दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है.
मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर सुमति ने डीसीपी अनुराधा और एलबी नगर एसीपी रविंदर रेड्डी के साथ मिलकर इस फर्टिलिटी सेंटर में गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी. पता चला कि जो डॉक्टर ऐसी पॉलिसी मानने को तैयार हैं जिन्हें सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, उन्हें इस हेल्थकेयर सेंटर में कर्मचारी बनाया जा रहा था.
पुलिस ने पता लगाया है कि कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुंबई से प्रतीक अनिल गगलानी, और कॉर्पोरेट ऑफिस के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर असम से राजर्षि देव महिलाओं के ट्रांसपोर्टेशन और एग कलेक्शन में अहम भूमिका निभाते थे. इसके लिए दोनों को हर महीने साढ़े तीन से चार लाख की मोटी सैलरी दी जा रही थी.
यह कन्फर्म हुआ है कि मियापुर में इस सेंटर के एक इंचार्ज सुनील राय और कंपनी के सीएफओ आशीष अग्रवाल ने भी इसमें सहयोग किया. पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि अलग-अलग राज्यों से महिलाओं को केटरिंग बिजनेस और आध्यात्मिक तीर्थयात्राओं के नाम पर हैदराबाद लाया गया.
जांच में पता चला कि देश भर में इस हेल्थकेयर के 43 क्लीनिक के जरिए हर महीने करीब 28 करोड रुपये की कमाई होती थी. अप्रैल से 26 नवंबर तक बैंक अकाउंट से 487.82 करोड़ रुपये के डेबिट और क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन किए गए. मलकाजगिरी के सीपी सुमति ने बताया कि इस मामले में इस सेंटर के अकाउंट में 6 करोड़ 83 लाख रुपये के अलावा, एक और आरोपी दुर्गा प्रसाद के अकाउंट में 68 लाख रुपये फ्रीज कर दिए गए. पता चला कि पीड़ितों को बहुत कम पैसे देते थे और वे बच्चों की उम्मीद लिए आने वाले कपल्स से भारी पैसे ले रहे थे.
मलकाजगिरी के सीपी के अनुसार इस हेल्थकेयर के देशभर में चलाए जा रहे 43 क्लीनिक के जरिए हर महीने करीब 600 सेल्फ-साइकिल और 100 एग डोनर साइकिल किए जा रहे थे. इससे हर महीने 27 से 28 करोड़ रुपये की कमाई होती है. जब इस हेल्थकेयर के नाम पर एचडीएफसी बैंक अकाउंट की जांच की गई तो इस साल अप्रैल से नवंबर के बीच करीब 487.82 करोड़ रुपये की कमाई की गई.
इस मामले में पुलिस ने संबंधित कंपनी के 11 डायरेक्टरों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, शेल कंपनियां बनाने, अन्य फर्टिलिटी सेंटर्स की भूमिका की भी जांच कर रही है. सीपी सुमति ने साफ किया कि स्पेशल टीमें मुख्य आरोपी गेडेला वेंकट सूर्यकिरण और गेडेला दुर्गा राव को गिरफ्तार करने के लिए तलाश कर रही है, जो फरार है.