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फर्टिलिटी सेंटर की आड़ में चल रहा था 28 करोड़ महीने का अवैध 'एग रैकेट', दो गिरफ्तार, फाउंडर फरार

मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर सुमति ने डीसीपी अनुराधा और एलबी नगर एसीपी रविंदर रेड्डी के साथ मिलकर इस फर्टिलिटी सेंटर में गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी. ( ETV Bharat )

हैदराबाद : तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अवैध मानव अंडाणु (IVF Egg Harvesting) रैकेट का बड़ा मामला सामने आया है. पुलिस ने हैदराबाद में चल रहे इस काले साम्राज्य पर सख्ती की है. इस धंधे में शामिल लोग निःसंतान जोड़ों की उम्मीदों का फायदा उठाकर गरीब युवतियों की जिंदगी से खेल रहे थे.

इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी से सनसनीखेज बातें सामने आई हैं. एक फर्टिलिटी सेंटर की पुलिस जांच में पता चला है कि इस फर्टिलिटी से जुड़े एक ही बैंक अकाउंट से पिछले आठ महीनों में करीब 488 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया. मलकाजगिरी पुलिस ने इस सेंटर के फाउंडर गेडेला सूर्यकिरण और को-फाउंडर गेडेला दुर्गा राव के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है. इस मामले में अहम भूमिका निभाने वाले दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है.

मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर सुमति ने डीसीपी अनुराधा और एलबी नगर एसीपी रविंदर रेड्डी के साथ मिलकर इस फर्टिलिटी सेंटर में गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी. पता चला कि जो डॉक्टर ऐसी पॉलिसी मानने को तैयार हैं जिन्हें सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, उन्हें इस हेल्थकेयर सेंटर में कर्मचारी बनाया जा रहा था. पुलिस ने पता लगाया है कि कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुंबई से प्रतीक अनिल गगलानी, और कॉर्पोरेट ऑफिस के मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर असम से राजर्षि देव महिलाओं के ट्रांसपोर्टेशन और एग कलेक्शन में अहम भूमिका निभाते थे. इसके लिए दोनों को हर महीने साढ़े तीन से चार लाख की मोटी सैलरी दी जा रही थी.