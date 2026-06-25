ETV Bharat / bharat

यूपी की नसों में घुलता 'जहर'; ड्रग माफिया के निशाने पर यूथ, जानिए गंदे धंधे की कहानी...

चौंकाने वाले हैं हाल के आंकड़े, नेपाल बॉर्डर से जुड़े इलाके स्मलिंग के लिए मुफीद.

यूपी में ड्रग्स के कारोबार की कहानी.
यूपी में ड्रग्स के कारोबार की कहानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 12:53 PM IST

|

Updated : June 25, 2026 at 2:57 PM IST

22 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: जरा हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डालिए! 28 मई 2026 को यूपी एसटीएफ की आगरा यूनिट ने यहां के सिकंदरा इलाके से सवा करोड़ के मादक पदार्थ जब्त किए. चार आरोपी भी गिरफ्त में हैं. मादक पदार्थों में 1.0645 किलोग्राम गांजे के साथ ही 147 ग्राम एमडीएमए ड्रग की खेप बरामद हुई है. पूछताछ में सामने आया कि ये सभी अंतरराष्ट्रीय गैंग के सदस्य हैं. इसके कुछ दिन पहले 20 मई को मुजफ्फरनगर में एक करोड़ रुपये कीमत के 11 लाख 66 हजार 400 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद हुए. इसी महीने बरेली में दो अंतरराज्यीय तस्कर पकड़े गए और उनके पास से 21 लाख रुपये की स्मैक बरामद की गई.

हाल के दिनों की ये घटनाएं सिर्फ उदाहरण स्वरूप हैं. दरअसल, यूपी में ड्रग्स माफिया तेजी से पैर फैला रहे हैं. तस्करी के नए-नए तरीके निकाले जा रहे हैं. ड्रग्स की जद में हर आयु वर्ग के लोग हैं. लेकिन चिंताजनक यह कि यह 'जहर' नई पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है. इस साइलेंट किलर की मौजूदगी हर कहीं दिख रही है. स्कूल-कॉलेज तक अछूते नहीं हैं. क्या है नशे का यह जाल? किस तरह ड्रग माफिया करते हैं काम?

इन पर रोकथाम के क्या हैं उपाय? किस तरह के ड्रग्स की यूपी में है सबसे ज्यादा डिमांड? डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी कैसे बने हैं माध्यम? इन सब पर नजर डालती सुनील कुमार सिंह के संपादन में प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट....

यूपी में ड्रग्स का फैलता जाल. (Video Credit; ETV Bharat)

यूपी में 1500 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र

नशे के फैलते कारोबार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी में 1500 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र हैं. अनुमान है कि 60 हजार से अधिक नशे के आदी मरीज इन संस्थानों में अपना इलाज करा रहे हैं. यह संख्या घटती-बढ़ती रहती है लेकिन, नशे के कारोबार में कोई कमी नहीं दिखती. इसमें डार्क वेब तक की मदद ली जा रही है. लखनऊ में नशा मुक्त केन्द्र का संचालन करने वाली डॉ. पारुल बताती हैं कि ड्रग्स, गांजा, हेरोइन, कोकीन, एमडीएमए, एलएसडी, चरस, स्मैक और अन्य प्रतिबंधित सिंथेटिक नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार का नतीजा है कि हमारे पास गंभीर हालत में मरीज पहुंच रहे हैं. अनेक अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, नारकोटिक्स विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अवैध ड्रग्स व अवैध नशीले पदार्थों का कारोबार प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपये के आसपास है. पार्टी कल्चर, डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी और अंतरराष्ट्रीय तस्करी के चलते कुछ वर्षों में सिंथेटिक ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है.

जानिए क्या कहते हैं साइबर एक्सपर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

क्या है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ड्रग सप्लाई पर लगाम लगाने के लिए काम करती है. पिछले पांच वर्षों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है. एएनटीएफ की स्थापना साल 2022 में की गई थी. एएनटीएफ के कुल छह थाने हैं, जो गाजीपुर, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, शाहजहांपुर व वाराणसी में हैं. फोर्स की कुल 9 ऑपरेशन यूनिट हैं. फोर्स के पास कुल 380 कर्मचारी हैं, जिनमें से 334 रेगुलर, 46 आउट सोर्स कर्मचारी हैं. एएनटीएफ के पास तीन आईपीएस हैं, जिनमें से एक आईजी रैंक व दो एसपी रैंक के अधिकारी हैं. दो एडिशनल एसपी हैं. फोर्स के पास 10 पीपीएस अधिकारियों के साथ ही 15 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सहित सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भी हैं. अगर ड्रग्स तस्करों के कारनामे देखें तो यह संख्या कुछ ज्यादा नहीं दिखती.

युवा हैं निशाने पर.
युवा हैं निशाने पर. (Photo Credit; ETV Bharat)

NCRB के आंकड़े क्या कहते हैं

NCRB के आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश में पिछले साल 2025 में 1.3 लाख किलो अवैध ड्रग्स जब्त की गई है, जिसकी कीमत दो हजार करोड़ है. इस दौरान 994 ड्रग तस्करी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां गांजा, हाइड्रोपोनिक वीड, हेरोइन, कोकीन, एमडीएमए, मेफेड्रोन, एलएसडी, ब्राउन शुगर, चरस और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का अवैध काराबार हो रहा है. प्रति वर्ष 3,000 करोड़ रुपये के आसपास यह होता है.

जानिए एनटीएफ कैसे करती है काम.
जानिए एनटीएफ कैसे करती है काम. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी में कितनी हुई है ड्रग्स की बरामदगी

एनसीआरबी आकड़ों के अनुसार, प्रदेश में वर्ष 2022 से 2025 तक 34,000 किलोग्राम से अधिक अवैध नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 250 करोड़ से अधिक की है. ड्रग माफिया इस कारोबार डार्क वेब व क्रिप्टोकरंसी का प्रयोग कर रहे हैं. क्योंकि इसके इस्तेमाल से पुलिस को उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार साल 2024 में यूपी में 193 ड्रग तस्करी के केस दर्ज किए गए हैं. लखनऊ, आगरा, वाराणसी, आजमगढ़, बाराबंकी, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मिर्जापुर, नोएडा और गाजियाबाद शहर को प्रमुख ड्रग हब के रूप में चिन्हित किया गया है.

एक नजर पूरे देश पर.
एक नजर पूरे देश पर. (Photo Credit; ETV Bharat)

2019 से 2023 तक का आंकड़ा

नेशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्यूरो (NCRB) के आकड़ों के तहत उत्तर प्रदेश में साल 2019 से 2023 तक एनडीपीएस एक्ट में 52,410 मामले दर्ज किए गए हैं. साल 2019 में 10,198, साल 2020 में 10,852, 2021 में 10,432 और 2022 में 11,541 मामलों दर्ज किए गए. साल 2023 में 9,387 मामले दर्ज किए गए, जो कि मामूली गिरावट हैं. इन आकड़ों से यह ते पता चलता है कि ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह भी कि नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है. प्रदेश में साल 2022 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन किया गया था, जिसके बाद अवैध ड्रग्स के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. फोर्स ने कार्रवाई करते हुए 20 बड़े अंतराष्ट्रीय व राष्ट्रीय अवैध ड्रग तस्कर ग्रुपों पर कार्रवाई की है.

यूपी में सबसे ज्यादा गांजे का कारोबार

उत्तर प्रदेश में पिछले एक दशक में गांजे का प्रयोग काफी बढ़ा है. लखनऊ के डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव कहते हैं, गांजे का नशा काफी आम हो गया है और बच्चे इसे शौकिया शुरू करते हैं. उनके पास दर्जनों ऐसे अभिभावक आए, जिनके बच्चे गांजे के आदी थे. वहीं दूसरी ओर सरकारी आंकड़े भी इस ओर इशारा करते हैं. पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में गांजा बरामद किया गया है. साल 2022 से 2025 के बीच 30,000 किलोग्राम से अधिक गांजा पकड़ा गया है. वहीं इस दौरान 300 किलोग्राम हेरोइन व स्मैक, 500 किलोग्राम चरस, 400 किलोग्राम अफीम तथा 200 किलोग्राम सिंथेटिक ड्रग्स भी जब्त की गई है.

कितने प्रकार के नशीने पदार्थ.
कितने प्रकार के नशीने पदार्थ. (Photo Credit; ETV Bharat)

किशोर-युवा नशे की जद में

नशा मुक्ति अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 15 से 30 वर्ष के युवा अवैध नशे की चपेट में आ रहे हैं. कई मामलों में 12 से 18 वर्ष तक के बच्चे भी ड्रग्स की चपेट में पाए गए हैं. कहते हैं कि, इस उम्र में शुरुआत जिज्ञासा, दोस्तों की संगति सोशल मीडिया पर आकर्षण की वजह से होती है. कई मामलों में देखा गया है कि बच्चे व्हाइटनर, सॉल्यूशन, गोंद सहित गांजा जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, यहां से शुरूआत होने के बाद बच्चे धीरे-धीरे गंभीर नशे तक पहुंच जाते हैं.

पार्टी कल्चर व पीजी कल्चर भी जिम्मेदार

डॉ. विवेक श्रीवास्तव के अनुसार, 18 से 25 वर्ष के युवा ड्रग माफियाओं के लिए सबसे आसान निशाना होते हैं. पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में रहने वाले छात्र पीजी, हॉस्टल और पार्टी कल्चर में शामिल होते हैं, जहां पर अन्य छात्र उन्हें नशे की और ले जाते हैं. पहले से नशा करने वाले युवा दूसरे युवाओं को इसमें शामिल करन के लिए कई तरह की बाते करते हैं. जैसे इसके प्रयोग से तनाव कम होगा और पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा.

एक साल पहले ड्रग माफिया पर की गई कार्रवाई.
एक साल पहले ड्रग माफिया पर की गई कार्रवाई. (Photo Credit; ETV Bharat)

डार्क वेब और क्रिप्टोकरेंसी बने माध्यम

ड्रग तस्करी ने पिछले पांच सालों में नया रूप ले लिया है. पिछले वर्षों में यह तस्करी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई है. ड्रग तस्करों के लिए सबसे आसान माध्यम डार्क वेब है, जहां पर वे ग्रुप बना कर ड्रग की खरीद व बिक्री करते हैं. अपराझी डार्क वेब के प्रयोग के साथ लोकल स्तर पर तस्करी करने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिससे पकड़े जाने का खतरा भी नहीं रहता है. एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने बताया कि ड्राक वेब पर सिंडीकेट चलाने के लिए अपराधी डेडीकेटेड कम्प्यूटर का प्रयोग करते हैं, जिस पर सिर्फ डार्कवेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनकी लोकेशन भी नहीं पता चल पाती है. साथ ही ड्रग की खरीदफरोख्त के लिए क्रिप्टोकरेंसी का प्रयोग किया जाता है, जिससे लेनदेन की डिटेल नहीं मिल पाती है.

ये हुई है कार्रवाई

ड्रग माफिया व ड्रग पैडलर द्वारा डॉर्क वेब के प्रयोग व पुलिस की कार्यवाई की बात की जाए तो भारत में साल 2020 से लेकर साल 2024 तक डार्क वेब में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े 92 केस दर्ज किए गए, जिसमें ड्रग की खरीद व बिक्री की गई. इसी समय ऑनलाइन कोरियर और डिलीवरी सर्विस के माध्यम से ड्रग डिलीवरी के 1,025 केस दर्ज किए गए. सायबर एक्सपर्ट अनुज दुबे ने बताया कि डार्क वेब पर अपराधी अपनी पहचान छिपाकर डील करते हैं. वहीं क्रिप्टोकरेंसी के जरिए भुगतान के लिए विदेशी वायलेट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यूजर की डिटेल गोपनीय रखती है.

यूपी में कब कितने एक्शन.
यूपी में कब कितने एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

तस्करी के रास्ते

यूपी पुलिस के मुताबिक, देश में मुख्य रूप से अफगानिस्तान व म्यांमार से बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी की जाती है. अफगानिस्तान से आने वाली ड्रग्स पहले पाकिस्तान लाई जाती है फिर पंजाब, राजिस्थान व गुजरात में ड्रोन के माध्यम से सप्लाई होती है. यहीं से यूपी भेजी जाती है. म्यांमार से आने वाली ड्रग्स पहले मणिपुर व मिजोरम पहुंचायी जाती है, जिसके बाद इसे अन्य राज्यों में भेजा जाता है. एक से दूसरे राज्य तस्करी करने के लिए ट्रेन, बस व सार्वजनिक यातायात साधनों का प्रयोग किया जाता है. इसके अलावा यूरोप के देशों से आने वाली ड्रग्स को पहले नेपाल, बांगलादेश या पाकिस्तान भेजा जाता है, जिसके बाद इसे भारत की सीमा में प्रवेश कराया जाता है.

नेपाल से सटी यूपी की 600 किमी सीमा

यूपी में ड्रग तस्करी पर काम करने वाले एक डिप्टी एसपी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ड्रग तस्करी के लिए काफी संवेदनशील है. यूपी की नेपाल से सटी लगभग 600 किलोमीटर लंबी सीमा है, जहां से ड्रग की तस्करी होती है. नेपाल से सटे जिले जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में चरस, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग तस्करी कई बार पकड़ी भी गई है. इसके अतिरिक्त पंजाब और पाकिस्तान सीमा से आने वाली हेरोइन व नशीले पदार्थ दिल्ली होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचाए जाते हैं. गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और आगरा तस्करी कर लाए गए सामान को रखने के मुख्य केन्द्र हैं.

यूपी में गांजे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल.
यूपी में गांजे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

हवाई मार्ग का भी इस्तेमाल

एक आईपीएस अधिकारी बताते हैं, यूपी के पड़े एयरपोर्ट पर सख्ती के चलते ड्रग माफिया अब अन्य छोटे एयरपोर्ट को तस्करी के लिए चुनते हैं. उदाहरण देते हुए बताया कि पुलिस की सक्रियता की चलते लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले कुछ वर्षों में बड़ी कार्रवाईयां की गई हैं. जून 2024 में बैंकॉक से आए व्यक्ति के पास से 15.46 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा पकड़ा गया था. जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपये थी. इसी तरह अगस्त 2025 में 23.9 किलोग्राम हाई ग्रेड हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई थी, जिसकी कीमत 24 करोड़ रुपये बताई जा रही थी. नवंबर 2025 में डीआरआई ने 12.7 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक कैनाबिस जब्त की थी, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपये थी. लखनऊ एयरपोर्ट पर 5.8 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा भी पकड़ा गया था. इसके अलावा चारबाग रेलवे स्टेशन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 85 लाख मूल्य का गांजा बरामद किया था.

ड्रग्स का गंभीर असर

एनसीआरबी की “Accidental Deaths and Suicides in India (ADSI) 2023” की रिपोर्ट के तहत साल 2023 में देश में कुल 1,71,418 आत्महत्याएं रिजस्टर की गई हैं. इन आत्महत्याओं में सात प्रतिशत मामले में नशे की लत से जुड़े हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि 12 हजार से अधिक आत्महत्याएं अप्रत्यक्ष ही सही, ड्रग्स या नशे के कारण हुई हैं.

इन रास्तों से प्रदेश में तस्करी.
इन रास्तों से प्रदेश में तस्करी. (Photo Credit; ETV Bharat)

सबसे ज्यादा हाइड्रोपोनिक गांजे की डिमांड

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हाइड्रोपोनिक गांजे की डिमांड है. यह गांजा थाईलैंड में बनता है, जिसके बाद यह विभिन्न माध्यमों से देश में लाया जाता है और फिर उत्तर प्रदेश में नशे के लती लोगों तक पहुंचाया जाता है. इस गांजे का खासकर कॉलेज गोइंग युवाओं में ज्यादा असर है.

दवाओं का नशे के लिए प्रयोग

पुलिस विभाग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि कुछ दवाएं जैसे डायज़ेपाम (Diazepam), अल्प्राज़ोलम (Alprazolam), कोडीन कफ सिरप का प्रयोग विदेश में नशे के लिए होता है. विदेश में इन दवाओं की डिमांड होती है, जिन्हें भारत से बांग्लादेश भेजा जाता है. वहां से बड़े पैमाने में यूएस भेजी जाती हैं. कोडीन सिरप में केमिकल होता है, जो नशे के लिए प्रयोग किया जाता है. एक 200 ML की बोतल में बहुत कम मात्रा में यह केमिकल होता है. विदेश में लोग पूरी बोतल को एक बार में नशे के लिए प्रयोग करते हैं.

देश में ड्रग्स पर एक्शन.
देश में ड्रग्स पर एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

अजब कारनामा, फ्लैट में उगाता था गांजा

गांजे के व्यापार ने यूपी में कितनी गहरी जड़ें जमा रखी हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों नोएडा पुलिस ने राहुल चौधरी नाम के एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो दसवीं मंजिल स्थित अपने फ्लैट में गांजे की पैदावार कर रहा था. फ्लैट में उसने बाकायदा एक गार्डन बनाया था, जिसमें तरह-तरह के गांजे का उत्पादन करता था. पुलिस को यहां से 80 गांजे के पौधे मिले थे. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले 6 महीने से वह गांजे की खेती कर रहा था. जानकारी के अनुसार एक पौधे को बनाने में इसे 5 से 7000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, जिसे यह ₹60000 में बेचता था. पुलिस ने आरोपी के फ्लैट से दो किलो से अधिक सामान्य गांजा और 163 ग्राम हाई ग्रेड 'ओजी' गांजा बरामद किया था. यह विदेशी गांजे की खेती करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बीज मंगाता था और इन्हें अपने फ्लैट पर गमले में लगता था.

केमेस्ट्री का प्रोफेसर बनाता था सिंथेटिक ड्रग

फरवरी 2026 में आगरा पुलिस ने केमिस्ट्री के एक ऐसे टीचर को गिरफ्तार किया था, जो अपने किराए के मकान में सिंथेटिक ड्रग एमडीएम बना रहा था. पुलिस ने प्रोफेसर के घर से एमडीएम बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले केमिकल व उपकरण बरामद किए थे. गिरफ्तार आरोपी मनोज कुमार के बारे में जानकारी मिली कि वह केमिस्ट्री का प्रोफेसर है और अपनी इसी जानकारी का फायदा उठाकर वह ड्रग्स बनाकर बेचने की तैयारी में था.

नेशनल ग्रिड की मदद से अपराधियों तक पहुंच

ड्रग की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नेशनल ग्रिड तैयार की गई है, जहां पर सभी राज्यों के विभाग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं. इस ग्रिड की मदद से टास्क फोर्स आसानी से संबंधित व्यक्ति के संपर्क में रहने वाले लोगों, लोकेशन व क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल कर लेती है. नेशनल ग्रिड के साथ साथ यूपी पुलिस ने कई ऐसे प्लेफॉर्म व डिजिटल सर्विलांस तंत्र विकसित कर लिए हैं, जिसकी मदद से वह तस्करी करने वालों तक समय समय से पहुंच सकती है.

सोशल मीडिया पर निगरानी

तस्कर डार्क वेब जैसे प्लेटफार्म के साथ राज्य स्तर पर व जिले स्तर पर अपराधी घटनाओं को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद लेते हैं. यहां पर अपराधी ग्रुप बनाकर आपस में कम्युनिकेशन करते हुए तस्करी करते हैं. ऐसे में पुलिस व संबंधित विभाग को इस ग्रुप के बारे में आसानी से जानकारी नहीं मिल पाती.

सेहत के लिए कितना नुकसानदेह नशा

केजीएमयू में मेडिसिन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपक भागचंदानी बताते हैं कि ड्रग्स के प्रयोग से न सिर्फ शरीर के अंग खराब होते हैं बल्कि इसका मस्तिष्क पर भी काफी बुरा असर पड़ता है. कई बार लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है. लगातार ड्रग्स का प्रयोग करने से किडनी, लीवर, हार्ट गंभीर रूप से प्रभावित होते हैंं. जो अंग डैमेज होते हैं, वह रिवर्सिबल नहीं होते हैं. मतलब कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता.

5 जून को लखनऊ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ लाई गई 10 करोड़ की प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद की.
5 जून को लखनऊ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग बैंकॉक से मस्कट होते हुए लखनऊ लाई गई 10 करोड़ की प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद की. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं साइबर एक्सपर्ट

साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन कहते हैं कि, ड्रग कंजप्शन बढ़ाने के लिए अपराधी डार्क वेब और डिलीवरी चैन का सहारा लेकर युवाओं तक ड्रग पहुंचाते हैं. डार्क वेब का प्रयोग करने के पीछे उद्देश्य आइडेंटिटी को छुपाना होता है. सामान्यत: जब हम फोन पर नेट का प्रयोग करते हुए कुछ भी करते हैं तो हमारी एक पहचान होती है. एक प्रोटोकॉल के तहत काम इंटरनेट पर हो रहा होता है, लेकिन जब डार्क वेब का प्रयोग किया जाता है तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती. हालांकि, अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी स्मार्ट तरीके से ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है.

सर्वे से निकलीं चिंताजनक तस्वीरें

लखनऊ स्थिति एशिया के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज केजीएमयू (किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी) की असिस्टेंट प्रोफेशर व मनोचिकित्सक मोहिता जोशी बताती हैं कि, भारत में ड्रग्स व नशीले प्रदार्थों का सेवन बढ़ा है. हमारे पास बड़ी संख्या में नशे से परेशान मरीज पहुंच रहे हैं. कई रिसर्च पेपर व सर्वे में नशे को लेकर जो तस्वीर निकल के सामने आई है, वह डराने वाली है. एक सर्वे किया गया, जिसमें दस शहरों के 5920 बच्चों को शामिल किया गया. ये क्लास 8,9 व 11-12 के थे. इन स्टूडेंट्स की औसत उम्र 14 वर्ष थी. जो बातें सामने आईं, वे चिंताजनक हैं, जैसे--

  • सात में से एक बच्चे ने कभी न कभी नशा किया.
  • 15.1% छात्रों ने कभी न कभी नशीले पदार्थ का उपयोग किया है.
  • 10.3% ने एक वर्ष में नशा किया है.
  • 7.2% छात्र, जिन्होंने पिछले एक महीने में नशे का सेवन किया है.
  • 4% छात्रों ने तंबाकू का प्रयोग किया है.
  • 3.8% ने शराब का सेवन किया है.
  • 2.8% ने ओपिओइड पदार्थों का उपयोग किया है.
  • 2% ने कैनाबिस जैसे गांजा या भांग का सेवन किया है.
  • 1.9% ने इनहेलेंट्स सूंघकर लिए जाने वाले नशे का उपयोग किया है.
  • नशे की शुरुआत की औसत उम्र 12.9 वर्ष देखी गई है.
  • इनहेलेंट्स की शुरुआत सबसे कम उम्र 11.3 वर्ष में देखी गई.
  • कुछ मामलों में हेरोइन व ओपिओइड दवाओं का प्रयोग 12–13 वर्ष की उम्र किया गया.
  • नशे की प्रवत्ति लड़कों में अधिक, लड़कियां भी प्रभावित.
  • 41% छात्रों ने कहा-परिवार में होता है तंबाकू का उपयोग.
  • 39% ने कहा-परिवार में होता है शराब का सेवन.
  • औपचारिक उपचार लेने वालों की संख्या 0.8% है.

क्या कहता है कानून

अधिवक्ता कार्तिकेय सिंह के अनुसार, भारत में नशीले पदार्थ शराब, तंबाकू, भांग को छोड़कर अवैध ड्रग, गांजा, चरस, कोकीन, हेरोइन, स्मैक, एमडीएमए, अफीम, सिंथेटिक ड्रग से जुड़े मामले में मुख्य रूप से Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act) "मादक द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985" के तहत कार्यवाही की जाती है. इन पदार्थों की खरीद, उत्पादन, बिक्री, भंडारण, परिवहन और सेवन को अपराध की श्रेणी में माना जाता है, जब तक कि इसके लिए विशेष छूट की अनुमति न प्राप्त हो.

6 मई को लखनऊ हवाई अड्डा पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने बैंकॉक से आए एक यात्री के पास से करीब 2.859 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद किया. अनुमानित कीमत करीब 2.86 करोड़ रुपये.
6 मई को लखनऊ हवाई अड्डा पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने बैंकॉक से आए एक यात्री के पास से करीब 2.859 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद किया. अनुमानित कीमत करीब 2.86 करोड़ रुपये. (Photo Credit; ETV Bharat)

सजा का प्रावधान

एक्ट के तहत सजा बरामद किए गए अवैध ड्रग की मात्रा पर निर्भर करती है. एक्ट के तहत बरामद मात्रा को तीन स्तरों में बांटा गया है. छोटी मात्रा ( small quantity) जिसमें एक वर्ष की जेल व जुर्माने का प्रावधान है. छोटी और व्यावसायिक मात्रा के बीच की मात्रा (intermediate quantity) जिसमें 10 वर्ष और जुर्माने का प्रावधान है. तीसरी मात्रा व्यावसायिक मात्र (commercial quantity) है, जिसमें 10 से 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और 1 से 2 लाख रुपए तक या उससे अधिक के जुर्माने का प्रावधान है.

जॉइंट पुलिस कमिश्नर लखनऊ, बबलू कुमार का कहना

एनपीडीएस ड्रग्स का उपयोग एक सामाजिक कुरीति भी है. इस्तेमाल करने वाला मानसिक और शारीरिक, दोनों रूप से प्रभावित होता है. लखनऊ में स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस को निर्देश है कि इस काले धंधे में शामिल लोगों पर कार्रवाई करें. पिछले दिनों पुलिस ने एक्शन लिया है. भारत सरकार भी नशे पर गंभीरता बरत रही है. उसी क्रम में एयरपोर्ट पर भी अधिकारियों से समन्वय रखा गया है. कार्रवाई की जा रही है. जो सूचनाएं मिल रही हैं, उसके अनुरूप एक्शन ले रहे हैं. चिह्नित जगहों पर निगरानी की जा रही है. लोगों से अपील है कि अपने बच्चों को ड्रग्स से बचाएं.

अलग-अलग ड्रग्स के लिए अलग मात्रा निर्धारित

  • हेरोइन के लिए 5 ग्राम छोटी मात्रा, 250 ग्राम व्यावसायिक मात्रा और इसके बीच की मात्रा को छोटी और व्यावसायिक मात्रा निर्धारित किया गया है.
  • कोकेन के लिए 2 ग्राम छोटी मात्रा और 100 ग्राम व्यावसायिक मात्रा व इसके बीच की मात्रा को छोटी-व्यावसायिक मात्रा माना जाता है.
  • चरस के लिए 100 ग्राम छोटी मात्रा, 1 किलोग्राम व्यावसायिक मंत्र 22 के बीच की मात्रा को छोटी और व्यावसायिक मात्रा के तौर पर निर्धारित किया गया है.
  • गांजे के लिए एक किलोग्राम छोटी मात्रा, 20 किलोग्राम व्यवसायिक मात्रा, 22 के बीच की मात्रा छोटी और व्यावसायिक मात्रा के रूप में निर्धारित है.
  • अफीम के लिए 25 ग्राम छोटी मात्रा और 2.25 किलोग्राम व्यावसायिक मात्रा है. इसके बीच की मात्रा छोटी और व्यावसायिक मात्रा है.
  • एमडीएमए 0.5 ग्राम तक छोटी मात्रा और 10 ग्राम या उससे अधिक की मात्रा को व्यावसायिक मात्रा माना जाता है. इसके बीच की मात्रा छोटी व्यावसायिक मात्रा है.
  • मार्फिन 5 ग्राम तक छोटी मात्रा और 250 ग्राम या अधिक व्यावसायिक मात्र मानी जाती है.

सेवन पर सजा का प्रवाधान

नशीले पदार्थों के सेवन में 6 महीने से 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. इसमें धारा 27 के तहत अवैध नशीले पदार्थों का सेवन करना भी अपराध की श्रेणी में माना जाता है. हालांकि अदालत नशा मुक्ति उपचार का मौका भी देती है.

सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद दवाओं के तौर पर नशीले पदार्थ के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है लेकिन यह वैध डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही संभव है. यदि प्रिस्क्रिप्शन के अभाव में ड्रग की खरीद बिक्री की गई तो यह अपराध की श्रेणी में आता है, जिस पर अवैध ड्रग की क्वांटिटी के अनुसार सजा होती है.

27 मार्च को जीआरपी और आरपीएफ ने बनारस के कैंट स्टेशन पर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से 10 किलोग्राम चरस बरामद की है.
27 मार्च को जीआरपी और आरपीएफ ने बनारस के कैंट स्टेशन पर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से 10 किलोग्राम चरस बरामद की है. (Photo Credit; ETV Bharat)

एक्ट की प्रमुख धारा

  • धारा 80 प्रतिबंधित गतिविधियों पर रोक.
  • धारा 20 गांजे और चरस से जुड़े अपराध.
  • धारा 21 निर्मित मादक द्रव्यों जैसे हेरोइन से जुड़े अपराध.
  • धारा 22 मन प्रभावित पदार्थ साइकोपैथिक सब्सटेंस जुड़े अपराध.
  • धारा 27 नशीले पदार्थों का सेवन धारा 29 साजिश और सहयोग.

यह भी पढ़ें: मौर्य काल के ट्रेड रूट को योगी सरकार ने अपनाया; हजारों साल पहले भी इसी मार्ग से होता था व्यापार, मगध से हस्तिनापुर का क्या था कनेक्शन?

Last Updated : June 25, 2026 at 2:57 PM IST

TAGGED:

UP ANTI NARCOTICS TASK FORCE
UP NCRB ACTION ON DRUGS
UP YOUTH VICTIM OF DRUGS
यूपी में नशे का फैलता जाल
SUPPLY OF ILLEGAL DRUGS IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.