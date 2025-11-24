ETV Bharat / bharat

अवैध कॉल सेंटर से जुड़े साइबर धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार: सीबीआई

सीबीआई ने अवैध कॉल सेंटर से जुड़े साइबर धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया ( ANI )

नई दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को कहा कि अवैध कॉल सेंटर से जुड़े एक साइबर धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

सीबीआई के अनुसार, ये कॉल सेंटर कथित तौर पर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाते थे. एजेंसी ने बताया कि ‘वीसी इंफ्रोमेट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड’ नामक कंपनी की अवैध गतिविधियों में शामिल आरोपी विकास कुमार निमर को पिछले हफ्ते लखनऊ से गिरफ्तार किया गया. वह एक वर्ष से अधिक समय से फरार था.

आरोपी की लखनऊ स्थित उसके आवास पर मौजूदगी की जानकारी मिलने पर एजेंसी ने पिछले हफ्ते वहां छापेमारी की. छापे के दौरान निमर कथित तौर पर एक और अवैध कॉल सेंटर संचालित करते हुए मिला.

बयान में कहा गया कि इस कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था. सीबीआई ने बताया, ‘‘तलाशी अभियान के दौरान लखनऊ में आरोपी द्वारा अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर संचालित किए जा रहे एक और अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया.’’