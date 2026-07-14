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अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मामला: मंगलुरु और कोलकाता से तीन दलाल गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

मंगलुरु (कर्नाटक): मंगलुरु सिटी पुलिस ने हाल ही में शहर के उरवा पुलिस थाना क्षेत्र के कंस्ट्रक्शन एरिया में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे 11 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था. अब इस मामले में पुलिस ने तीन मुख्य दलालों को गिरफ्तार किया है. मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के तीन मुख्य दलालों (बिचौलिए) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो इन अवैध प्रवासियों को मंगलुरु लाए और उन्हें काम पर लगाया, और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार किए गए दलालों के नाम हैं- मोइद्दीन इस्लाम, दिलावर हुसैन और रसूल इस्लाम. तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आरोपी उत्तर भारत के अलग-अलग राज्यों से काम के लिए मजदूरों को मंगलुरु ला रहे थे. इसी बहाने भारतीय मजदूरों के साथ-साथ बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों को भी बिना किसी शक के मंगलुरु लाया गया और भवन निर्माण के काम में लगाया गया. जांच के दौरान चौंकाने वाली बात सामने आई है.