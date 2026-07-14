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अवैध बांग्लादेशी प्रवासी मामला: मंगलुरु और कोलकाता से तीन दलाल गिरफ्तार

मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा कि अवैध प्रवासियों को मंगलुरु लाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

illegal Bangladeshi immigrants case Two brokers arrested in Mangaluru, one in Kolkata
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 1:16 PM IST

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मंगलुरु (कर्नाटक): मंगलुरु सिटी पुलिस ने हाल ही में शहर के उरवा पुलिस थाना क्षेत्र के कंस्ट्रक्शन एरिया में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे 11 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था. अब इस मामले में पुलिस ने तीन मुख्य दलालों को गिरफ्तार किया है.

मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के तीन मुख्य दलालों (बिचौलिए) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो इन अवैध प्रवासियों को मंगलुरु लाए और उन्हें काम पर लगाया, और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार किए गए दलालों के नाम हैं- मोइद्दीन इस्लाम, दिलावर हुसैन और रसूल इस्लाम. तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं.

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आरोपी उत्तर भारत के अलग-अलग राज्यों से काम के लिए मजदूरों को मंगलुरु ला रहे थे. इसी बहाने भारतीय मजदूरों के साथ-साथ बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों को भी बिना किसी शक के मंगलुरु लाया गया और भवन निर्माण के काम में लगाया गया. जांच के दौरान चौंकाने वाली बात सामने आई है.

मंगलुरु में दो, कोलकाता में एक गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को समझते हुए मंगलुरु पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर आरोपी मोइद्दीन इस्लाम और दिलावर हुसैन को मंगलुरु में ही गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया. इस बीच, मंगलुरु सिटी के डीसीपी (कानून-व्यवस्था) ने कोलकाता पुलिस के साथ खास तालमेल से एक और मुख्य आरोपी रसूल इस्लाम को ढूंढने के लिए संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जो फरार था. डीसीपी के तेज ऑपरेशन के चलते आरोपी रसूल इस्लाम को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया गया.

अंतरराष्ट्रीय गैर-कानूनी प्रवासी नेटवर्क पर शक
मंगलुरु टीम आगे की जांच के लिए कोलकाता रवाना: कोलकाता में गिरफ्तार हुए आरोपी रसूल इस्लाम को ट्रांजिट वारंट के जरिये मंगलुरु लाने के लिए सिटी पुलिस की एक स्पेशल टीम पहले ही पश्चिम बंगाल भेजी जा चुकी है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी को मंगलुरु लाने और उससे कड़ी पूछताछ के बाद, क्या इस अंतरराष्ट्रीय गैर-कानूनी प्रवासी नेटवर्क में कोई और शामिल है? पूरा सच सामने आ जाएगा कि ऐसे अवैध प्रवासी तटीय क्षेत्रों में और कहीं भी तैनात किए गए हैं.

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