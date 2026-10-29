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रामपुर : अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़; बड़ी मात्रा में असलहों के साथ दो गिरफ्तार, उत्तराखंड तक जुड़े हैं नेटवर्क के तार

अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर : पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है. सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के शिवापुरम स्थित एक खंडहर में छापा मारकर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में अवैध हथियार और उपकरण बरामद किए हैं. इस नेटवर्क के तार उत्तराखंड के नानकमत्ता से जुड़े होने की भी बात सामने आई है. फिलहाल, मामले की जांच जारी है.

अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में अवैध हथियारों के निर्माण और सप्लाई के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइंस थाना, स्वाट, सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 29 अक्टूबर को शिवापुरम स्थित एक खंडहर में छापेमारी करके दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.