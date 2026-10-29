रामपुर : अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़; बड़ी मात्रा में असलहों के साथ दो गिरफ्तार, उत्तराखंड तक जुड़े हैं नेटवर्क के तार
शिवापुरम स्थित एक खंडहर में बनाए जा रहे थे अवैध हथियार, एक आरोपी मौके से फरार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 6:07 PM IST
रामपुर : पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है. सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के शिवापुरम स्थित एक खंडहर में छापा मारकर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने घटनास्थल से भारी मात्रा में अवैध हथियार और उपकरण बरामद किए हैं. इस नेटवर्क के तार उत्तराखंड के नानकमत्ता से जुड़े होने की भी बात सामने आई है. फिलहाल, मामले की जांच जारी है.
पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में अवैध हथियारों के निर्माण और सप्लाई के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइंस थाना, स्वाट, सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 29 अक्टूबर को शिवापुरम स्थित एक खंडहर में छापेमारी करके दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
आरोपियों की पहचान अजीमनगर थाना क्षेत्र के खिमौतिया खेड़ा निवासी वीर सिंह और खिमौतिया बख्ती निवासी बनवारी लाल के रूप में हुई है. वहीं, मिलक खानम थाना क्षेत्र के पिपलिया जट निवासी शाहिद पुत्र अब्दुल वाहिद मौके से फरार हो गया है.
इन आरोपियों के कब्जे से एक सिंगल बैरल बंदूक 12 बोर, दो देशी राइफल 315 बोर, एक अधबनी बंदूक 315 बोर, 315 बोर के पांच तमंचे और 12 बोर के तीन तमंचे बरामद किए गए हैं. इसके अलावा दोनों बोर के जिंदा कारतूस और खोखे भी मिले हैं.
मौके से हथियार बनाने और उनकी मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद हुए हैं. इनमें ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, हथौड़े, लोहे की नाल, पाइप, रेती, कटर और अन्य औजार शामिल हैं. वहीं, एक बंदूक लाइसेंसी जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन उसका नंबर घिसा हुआ है. इसकी जांच की जा रही है.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी अवैध हथियार बनाकर फरार आरोपी शाहिद के माध्यम से बेचते थे और इससे अवैध धन अर्जित करते थे. पुलिस को इस नेटवर्क के तार उत्तराखंड के नानकमत्ता तक जुड़े होने की जानकारी मिली है.
फिलहाल, सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी. अभी फरार आरोपी की तलाश के साथ-साथ इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और हथियारों की सप्लाई के ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है.
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