ETV Bharat / bharat

गुरुग्राम पुलिस का MP में छापा, अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, उत्तर प्रदेश तक जुड़े हैं तार

गुरुग्राम: क्राइम ब्रांच टीम ने अवैध हथियारों के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो पिछले करीब 30 वर्षों से अवैध हथियार बनाने का धंधा चला रहा था. पुलिस ने मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में संचालित हो रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया है. कार्रवाई के दौरान कई अवैध पिस्टल, मैगजीन और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं.

तीन देसी पिस्टल से खुला पूरे नेटवर्क का राज: मामले की शुरुआत तब हुई जब गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर-31 टीम ने 32 माइलस्टोन के पास सेक्टर-15 सर्विस रोड से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया. आरोपी की पहचान योगेश उर्फ हर्ष के रूप में हुई, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का रहने वाला है और फिलहाल गुरुग्राम के गढ़ाईपुर गांव में रह रहा था. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से तीन अवैध देसी पिस्टल बरामद हुईं. इसके बाद सिविल लाइन थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. पूछताछ में मिले सुरागों ने पुलिस को हथियार सप्लाई करने वाले पूरे नेटवर्क तक पहुंचा दिया.

गुरुग्राम पुलिस का MP में छापा, अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

सप्लायर और हथियार निर्माता दोनों गिरफ्तार: जांच के दौरान पुलिस ने योगेश को हथियार उपलब्ध कराने वाले जसबीर निवासी मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) और हथियार बनाने वाले जगत सिंह निवासी धार (मध्य प्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां जसबीर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि जगत सिंह को चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया. रिमांड के दौरान हुए खुलासों ने पुलिस को भी चौंका दिया.

60 हजार रुपये में बेचे थे हथियार: पूछताछ में जगत सिंह ने स्वीकार किया कि बरामद किए गए हथियार उसी ने तैयार किए थे. उसने ये हथियार जसबीर को करीब 60 हजार रुपये में बेचे थे. आरोपी ने ये भी खुलासा किया कि वो पिछले लगभग 30 वर्षों से अवैध हथियार बनाने का काम कर रहा है. पुलिस के अनुसार आरोपी तैयार हथियारों को विभिन्न राज्यों में सप्लाई करता था और उसके संपर्क कई अपराधियों से जुड़े हो सकते हैं.