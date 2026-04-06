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IITian बाबा ने कर्नाटक की इंजीनियर के साथ हिमाचल में रचाई शादी, झज्जर पहुंचकर दिया सरप्राइज़, मां ने कराया गृहप्रवेश

"सरल, ईमानदार और सच्चा स्वभाव" : गांव पहुंचने पर अभय सिंह और उनकी पत्नी का ग्रामीणों और परिजनों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह पेशे से वकील हैं और झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं, जिससे परिवार का सामाजिक दायरा भी काफी व्यापक है. मां शीला देवी ने बेटे-बहू का घर में स्वागत किया. इस दौरान दोनों के माथे पर तिलक लगाया गया, आरती उतारी गई और मिठाई खिलाई गई. इसके बाद नई नवेली बहू का गृह प्रवेश भी कराया गया.

अघंजर महादेव मंदिर में की शादी : अभय सिंह ने 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास खनियारा में अघंजर महादेव मंदिर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह कर लिया. इसके बाद 19 फरवरी को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की. उनकी पत्नी प्रतीका कर्नाटक की मूल निवासी हैं और पेशे से इंजीनियर हैं. वर्तमान में दोनों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रह रहे हैं.

झज्जर : हरियाणा के झज्जर जिले के सासरौली गांव के रहने वाले और प्रयागराज महाकुंभ 2025 में खासी सुर्खियों में आए IITian बाबा अभय सिंह इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनकी शादी है. IITian बाबा अभय सिंह ने कर्नाटक के मंगलुरु की रहने वाली इंजीनियर प्रतीका से शादी कर ली है. शादी के बाद अभय सिंह अपनी दुल्हन प्रतीका के साथ अपने पैतृक गांव सासरौली पहुंचे, जहां उन्होंने घर पहुंचते ही अपने माता-पिता का आशीर्वाद लिया.

"सरल, ईमानदार और सच्चा स्वभाव" : अभय सिंह की पत्नी प्रतीका ने बताया कि अभय का स्वभाव बेहद सरल, ईमानदार और सच्चा है. उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करना चाहते हैं.

IITian बाबा अभय सिंह (Etv Bharat)

"सनातन यूनिवर्सिटी बनाएंगे" : वहीं अभय सिंह ने कहा कि वे शादी के बाद काफी खुश हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी भविष्य की योजना साझा करते हुए कहा कि वे एक “सनातन यूनिवर्सिटी” स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जहां आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ आध्यात्मिक साधना और पारंपरिक ज्ञान को भी जोड़ा जाएगा.

पिता से आशीर्वाद लेते दंपति (Etv Bharat)

झज्जर के अभय सिंह IITian बाबा कैसे बनें ? : अभय सिंह बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे. दिल्ली में आईआईटी की कोचिंग के बाद उन्होंने आईआईटी एग्जाम क्रैक कर लिया और फिर उन्हें आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला. अभय ने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री ली. फिर मास्टर डिग्री की. अभय इसके बाद कनाडा चले गए और वहां एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी में काम किया. साल 2021 में कनाडा में लॉकडाउन लगा जिसके हटने के बाद अभय वापस भारत लौट आए. यहां आने के बाद वे फोटोग्राफी करने लगे. वे केरल गए, उज्जैन कुंभ गए. इसके बाद उन्होंने अचानक अपने परिवार से दूरी बना ली. परिवार ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं मिले. उनका झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया था. फिर वे अपने गुरू सोमेश्वर पुरी से काशी में मिले जिन्होंने अभय को अपने साथ रख लिया और फिर साल 2025 में प्रयागराज महाकुंभ लेकर पहुंचे. महाकुंभ में लोग उन्हें इंजीनियर बाबा कहने लगे, तब वे आईआईटीयन बाबा के नाम से मशहूर हो गए. हालांकि IITian बाबा मीडिया में छाने के बाद विवादों में भी घिरे. 19 जनवरी 2025 को उन्हें गुरू के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोपों में जूना अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया था. अखाड़े की अनुशासन समिति ने उनके अखाड़े के आसपास आने पर भी रोक लगा दी थी. मार्च 2025 में एक टीवी डिबेट के दौरान उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की घटना भी हुई. मार्च 2025 में ही जयपुर पुलिस ने IITian बाबा को गांजा रखने के आरोप में हिरासत में भी लिया था.

कर्नाटक की इंजीनियर प्रतीका (Etv Bharat)

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