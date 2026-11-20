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IITF 2026: जूट का बदला अंदाज, पर्यावरण के साथ फैशन और रोजगार की नई पहचान

पर्यावरण के साथ फैशन और रोजगार की नई पहचान दे रहा जूट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: कभी अनाज के बोरे, रस्सियां और सामान ढोने वाले थैलों के लिए पहचाना जाने वाला जूट अब फैशन और आधुनिक लाइफस्टाइल की दुनिया में अपनी नई पहचान बना रहा है. प्राकृतिक रेशे से तैयार होने वाले इस पारंपरिक उत्पाद को अब नए डिजाइन, बेहतर फिनिशिंग और आधुनिक तकनीक के साथ बाजार में उतारा जा रहा है. कहीं इसी जूट से डिजाइनर हैंडबैग तैयार किए जा रहे हैं, तो कहीं घरों की सजावट के लिए पर्दे, कारपेट और पफ बनाए जा रहे हैं. जूट और लेदर के मेल से तैयार जूतियां भी फैशन का नया विकल्प बन रही हैं. इस बदलाव के पीछे केवल उत्पादों का नया रूप नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आजीविका और पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक बाजार से जोड़ने की कोशिश भी है.

राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ओर से लगाए गए नेशनल जूट बोर्ड का पवेलियन इसी बदलती तस्वीर को सामने रख रहा है. भारत मंडपम के प्रथम तल पर हॉल नंबर 4 में लगे इस पवेलियन में जूट के ऐसे उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जो इसकी पुरानी पहचान से बिल्कुल अलग हैं.