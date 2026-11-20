IITF 2026: जूट का बदला अंदाज, पर्यावरण के साथ फैशन और रोजगार की नई पहचान
IITF 2026 में प्राकृतिक रेशे से तैयार होने वाला जूट का दिख रहा नया अंदाज, बेहतर फिनिशिंग के साथ, पढ़ें आनंद गुप्ता की रिपोर्ट
Published : November 20, 2026 at 6:59 PM IST
नई दिल्ली: कभी अनाज के बोरे, रस्सियां और सामान ढोने वाले थैलों के लिए पहचाना जाने वाला जूट अब फैशन और आधुनिक लाइफस्टाइल की दुनिया में अपनी नई पहचान बना रहा है. प्राकृतिक रेशे से तैयार होने वाले इस पारंपरिक उत्पाद को अब नए डिजाइन, बेहतर फिनिशिंग और आधुनिक तकनीक के साथ बाजार में उतारा जा रहा है. कहीं इसी जूट से डिजाइनर हैंडबैग तैयार किए जा रहे हैं, तो कहीं घरों की सजावट के लिए पर्दे, कारपेट और पफ बनाए जा रहे हैं. जूट और लेदर के मेल से तैयार जूतियां भी फैशन का नया विकल्प बन रही हैं. इस बदलाव के पीछे केवल उत्पादों का नया रूप नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आजीविका और पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक बाजार से जोड़ने की कोशिश भी है.
राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF) 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की ओर से लगाए गए नेशनल जूट बोर्ड का पवेलियन इसी बदलती तस्वीर को सामने रख रहा है. भारत मंडपम के प्रथम तल पर हॉल नंबर 4 में लगे इस पवेलियन में जूट के ऐसे उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं, जो इसकी पुरानी पहचान से बिल्कुल अलग हैं.
नेशनल जूट बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर और मार्केट प्रमोशन डिवीजन के प्रमुख किशन सिंह घुघतयाल ने बताया कि बोर्ड पिछले 30 साल से अधिक समय से IITF में हिस्सा ले रहा है. इसका उद्देश्य जूट के नए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना और इस उद्योग से जुड़े कारीगरों, उद्यमियों और कारोबारियों को बेहतर मंच देना है.
30 साल से IITF में जूट को नई पहचान दिलाने की कोशिश
किशन सिंह घुघतयाल ने बताया कि जूट केवल बोरे और पैकेजिंग बनाने तक सीमित रहने वाला रेशा नहीं है. यह प्राकृतिक, नवीकरणीय और बायोडिग्रेडेबल होने के साथ कई तरह के उत्पाद बनाने की क्षमता रखता है. समय के साथ लोगों की पसंद और बाजार की जरूरतें बदली हैं. ऐसे में जूट उद्योग के लिए भी जरूरी है कि पारंपरिक उत्पादों के साथ नए डिजाइन और उपयोग के विकल्प तैयार किए जाएं.
उन्होंने बताया कि नेशनल जूट बोर्ड लंबे समय से इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भाग ले रहा है. इस मंच के माध्यम से जूट के उत्पादों को आम लोगों के सामने प्रदर्शित करने और उन्हें नए ग्राहक देने का प्रयास किया जाता है. उन्होंने बताया कि बोर्ड की कोशिश है कि जूट से जुड़े कारीगर और उद्यमी अपने पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार की मांग के अनुसार विकसित कर सकें.
बोरे से डिजाइनर बैग तक पहुंचा जूट, 5 हजार रुपये तक कीमत
पवेलियन में सबसे ज्यादा आकर्षण जूट और लेदर से तैयार डिजाइनर बैग बने हुए हैं. इन बैग में 70 फीसदी जूट और 30 फीसदी लेदर का उपयोग किया गया है. बैग के सामने वाले हिस्से में जूट और साइड तथा पीछे के हिस्से में लेदर लगाया गया है. इनकी कीमत करीब 4,000 से 5,000 रुपये तक है.पवेलियन में मौजूद प्रतिनिधियों के मुताबिक, लोग इन बैग के डिजाइन में रुचि दिखा रहे हैं और इनकी बिक्री भी हो रही है. उन्होंने बताया कि इन बैग को हाथ से धोया जा सकता है और पानी से आसानी से नुकसान नहीं होता.
पर्दे, कारपेट और पफ से घरों तक पहुंचा गोल्डन फाइबर
जूट की बदलती पहचान केवल फैशन तक सीमित नहीं है. IITF के पवेलियन में घर की सजावट से जुड़े कई उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं. इनमें जूट के पर्दे, रग्स, कारपेट और सजावटी पफ भी हैं. इनकी प्राकृतिक बनावट और अलग डिजाइन इन्हें आधुनिक इंटीरियर के लिए आकर्षक बना रही हैं. किशन सिंह घुघतयाल ने बताया कि जूट के नए उत्पादों को सामने लाने के पीछे बोर्ड का उद्देश्य इसके उपयोग का दायरा बढ़ाना है. उन्होंने बताया कि जब किसी प्राकृतिक रेशे से रोजमर्रा की जरूरतों के साथ सजावट और फैशन के उत्पाद भी तैयार होंगे, तो उसके लिए बाजार की संभावनाएं बढ़ेंगी. इससे जूट के कारोबार से जुड़े लोगों को भी नए अवसर मिल सकते हैं.
जूट की जूतियों में कारीगरी और फैशन का मेल
पवेलियन में जूट और लेदर से तैयार फुटवियर भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक डिजाइन के साथ जोड़कर तैयार की गई ये जूतियां दिखाती हैं कि जूट का उपयोग अब कपड़ा, बैग और घरेलू सजावट से आगे बढ़कर फुटवियर तक पहुंच रहा है. जॉइंट डायरेक्टर ने बताया कि नेशनल जूट बोर्ड की मार्केट प्रमोशन से जुड़ी पहल का एक अहम पहलू यही है कि जूट से जुड़े कारीगरों को केवल पारंपरिक उत्पादों तक सीमित न रखा जाए. नए उत्पाद तैयार करने और उन्हें ग्राहकों की पसंद के अनुरूप बाजार में पेश करने से इस उद्योग को नई पहचान मिल सकती है.
40 लाख किसान परिवारों की आजीविका से जुड़ा उद्योग
जूट की नई पहचान का सीधा संबंध रोजगार और आजीविका से भी है. भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब 40 लाख किसान परिवार जूट की खेती से जुड़े हैं, जबकि जूट उद्योग में लगभग 3.70 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है. जूट की खेती से लेकर रेशा तैयार करने, उसकी प्रोसेसिंग और अंतिम उत्पाद बनाने तक कई स्तरों पर लोगों की भागीदारी रहती है. ऐसे में जूट के नए उत्पादों की मांग बढ़ने से इस पूरी श्रृंखला को फायदा पहुंचने की संभावना है.
किशन सिंह ने बताया कि बोर्ड का प्रयास जूट के उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाना और इस उद्योग को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ाना है. IITF जैसे व्यापार मेले में भागीदारी इसी दिशा में एक प्रयास है, जहां कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है.
पर्यावरण, फैशन और रोजगार तीनों से जुड़ी जूट की नई कहानी
जूट की खासियत यह है कि यह पौधों से मिलने वाला प्राकृतिक रेशा है. उचित परिस्थितियों में बिना अतिरिक्त कृत्रिम परत वाले जूट उत्पाद जैविक रूप से विघटित हो सकते हैं. इसलिए इसके उत्पादों को बढ़ावा देना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उपयोगी हो सकता है. लेकिन जूट की असली संभावनाएं केवल प्लास्टिक के विकल्प तक सीमित नहीं हैं. इसका आधुनिक फैशन में उपयोग बढ़ना, घरों की सजावट में इसकी जगह बनना और नए उत्पादों के जरिए कारीगरों को बाजार मिलना है.
IITF 2026 में नेशनल जूट बोर्ड का पवेलियन इसी बदलाव का उदाहरण है. यहां जूट के जरिए पर्यावरण संरक्षण, फैशन की नई पसंद और रोजगार की संभावनाएं एक साथ दिखाई दे रही हैं. किशन सिंह घुघतयाल ने बताया कि बोर्ड की लगातार कोशिश है कि जूट के पारंपरिक उद्योग को आधुनिक बाजार से जोड़ा जाए. यही कोशिश आने वाले समय में गोल्डन फाइबर को बोरे से निकालकर वैश्विक फैशन और लाइफस्टाइल बाजार में नई पहचान दिला सकती है.
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